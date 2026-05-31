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Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la F1 tras el último Gran Premio

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Conoce en qué posición quedó cada piloto de la Fórmula 1 en la tabla del campeonato después del último Gran Premio de la temporada (Jovani Perez/Infobae)
Conoce en qué posición quedó cada piloto de la Fórmula 1 en la tabla del campeonato después del último Gran Premio de la temporada (Jovani Perez/Infobae)

La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.

A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

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Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después de la última fecha del calendario.

Quién lidera la tabla de posiciones

Carlos Sainz visitiendo el overol de Williams. Será la primera temporada del español con la escudería británica tras su paso por Ferrari (REUTERS/Andrew Boyers)
Carlos Sainz visitiendo el overol de Williams. Será la primera temporada del español con la escudería británica tras su paso por Ferrari (REUTERS/Andrew Boyers)

El actual mandamás de la Fórmula 1 es Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes. El italiano suma 131 puntos tras la última carrera.

Siguiéndole las espaldas está George Russell. Representando a la escudería de Mercedes, el piloto británico tiene 88 puntos.

Mientras que el podio lo cierra Charles Leclerc, en el tercer puesto. El piloto monegasco de Ferrari cuenta con 75 puntos en lo que va de la temporada.

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La clasificación completa de la Fórmula 1

Lewis Hamilton en los test de prueba con Ferrari en Bahrein (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Lewis Hamilton en los test de prueba con Ferrari en Bahrein (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 131

2.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 88

3.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 75

4.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 72

5.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 1

País: Great Britain

Puntos: 58

6.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 48

7.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 3

País: Netherlands

Puntos: 43

8.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 20

9.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 18

10.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 16

11.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 15

12.- Isack Hadjar

Escudería: Red Bull Racing

Número: 6

País: France

Puntos: 14

13.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 6

14.- Arvid Lindblad

Escudería: Racing Bulls

Número: 41

País: Great Britain

Puntos: 5

15.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Audi

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 2

16.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 1

17.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 1

18.- Nico Hulkenberg

Escudería: Audi

Número: 27

País: Germany

Puntos: 0

19.- Valtteri Bottas

Escudería: Cadillac

Número: 77

País: Finland

Puntos: 0

20.- Sergio Perez

Escudería: Cadillac

Número: 11

País: Mexico

Puntos: 0

21.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 0

22.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 0

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