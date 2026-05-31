Las 5 plantas ideales para exterior que aguantan sol directo y requieren pocos cuidados

Elegir plantas para una terraza con sol directo puede ser un reto, pero existen especies que no solo resisten, sino que prosperan bajo la exposición constante al calor.
Estas plantas requieren pocos cuidados y aportan color y frescura a cualquier espacio exterior, convirtiéndose en aliadas ideales para quienes buscan un ambiente verde sin complicaciones.
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Con las opciones adecuadas, es posible mantener una terraza atractiva y viva durante todo el año, aun en condiciones de sol intenso.
Las 5 plantas para exterior que aguantan sol directo y son ideales para tener en una terraza
Si tienes un espacio abierto que no tenga para proteger a tus plantas del sol y quieres decorarlo pero temes que ninguna sobreviva el sitio especializado Ecología Verde recomienda las siguientes cinco plantas para tu terraza, que son de fácil cuidado y aguantan el sol sin problemas:
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1. Suculentas (Sedum, Crassula, Kalanchoe, Echeveria, etc.): Incluyen variedades como echeveria, kalanchoe, crassula y sedum. Son muy resistentes, almacenan agua en sus hojas y requieren riego esporádico.
- Cuidados:
- Requieren riego muy esporádico; deja secar la tierra entre riegos.
- Suelo bien drenado para evitar encharcamientos.
- Tolera el sol directo y ambientes secos.
2. Cactus: Existen muchas especies aptas para macetas y jardineras. Aguantan perfectamente el sol intenso y apenas necesitan cuidados.
- Cuidados:
- Agua solo cuando el sustrato esté completamente seco.
- Macetas con buen drenaje.
- Pleno sol; resisten altas temperaturas y periodos largos de sequía.
3. Agave: Existen muchas especies aptas para macetas y jardineras. Aguantan perfectamente el sol intenso y apenas necesitan cuidados.
- Cuidados:
- Riego ocasional, menos frecuente en invierno.
- Suelo arenoso o muy bien drenado.
- Sol directo; resiste bien viento y calor intenso.
4. Palma abanico (Washingtonia robusta o Chamaerops humilis): Son resistentes, toleran el sol directo y el viento, y requieren poco riego. Aportan un toque tropical y elegante a la terraza.
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- Cuidados:
- Riego moderado; dejar secar la capa superficial entre riegos.
- Tolera viento y exposición solar intensa.
- Crece bien en maceta grande con buen drenaje.
5. Sansevieria (Lengua de suegra): Muy decorativa y resistente, soporta tanto el sol directo como la sombra, y se adapta bien a macetas en exteriores. Necesita riego ocasional.
- Cuidados:
- Riego escaso, solo cuando la tierra esté seca.
- Tolera sol directo, pero también sombra parcial.
- No requiere fertilización frecuente ni poda.
Estas plantas son perfectas para terrazas porque aportan verdor y estructura, resisten el clima caluroso y requieren pocos cuidados, lo que las hace ideales para quienes buscan practicidad y bajo mantenimiento.
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Además, sus precios suelen ser bastante accesibles por lo que son ideales para dar vida a un espacio abierto sin invertir un gran presupuesto.
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