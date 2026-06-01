México

¿Cuándo te puede cortar la luz la CFE? Causas, multas y plazos que da la ley para pagar el recibo

La suspensión del servicio eléctrico no ocurre de inmediato; la CFE debe seguir un proceso con avisos y periodos de gracia

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El suministro de energía eléctrica es uno de los servicios básicos más importantes para las familias mexicanas. Por ello, una de las dudas más frecuentes entre los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es cuándo pueden cortar la luz y cuáles son las causas legales que permiten suspender el servicio.

Aunque en redes sociales suelen circular mensajes alarmistas sobre supuestos operativos masivos o nuevas reglas, la realidad es que las causas y procedimientos para suspender el suministro están definidos desde hace años en las Condiciones Generales del Contrato de Suministro Básico y en los lineamientos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

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¿Por qué motivos la CFE puede cortar la luz?

La CFE contempla principalmente dos causas para suspender el servicio eléctrico en una vivienda.

Falta de pago del recibo

La razón más común es el adeudo acumulado por no pagar el recibo de luz dentro de la fecha límite marcada en el documento.

Sin embargo, el corte no ocurre automáticamente al día siguiente del vencimiento. La regulación vigente establece un periodo adicional para que el usuario pueda regularizar su situación antes de perder el suministro.

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Mano retirando un aviso blanco de suspensión de servicio eléctrico de la CFE de una puerta de madera oscura en una casa mexicana, bajo luz natural de la mañana.
Trabajadores de la CFE realizan labores de supervisión eléctrica; la suspensión del servicio solo puede aplicarse tras incumplimientos de pago o irregularidades contempladas en la ley

Después de la fecha de pago, el servicio suele mantenerse activo durante aproximadamente 30 días, tiempo en el que la CFE puede emitir recordatorios y notificaciones para liquidar el adeudo pendiente.

Si el usuario continúa sin pagar después de ese periodo, comienza una fase final de gracia que puede extenderse alrededor de 15 días adicionales antes de que se concrete la suspensión del servicio.

Alteraciones o irregularidades en la instalación

Otra causa importante para perder la luz son las llamadas faltas graves, es decir, acciones que violan el contrato de suministro eléctrico.

Entre las irregularidades más comunes se encuentran:

  • Alterar el medidor para reducir el registro del consumo.
  • Realizar conexiones ilegales conocidas popularmente como “diablitos”.
  • Manipular las instalaciones eléctricas de forma peligrosa.
  • Tener fallas internas que representen riesgos para la red vecinal.

La CFE puede suspender el servicio cuando detecta estas prácticas, ya que afectan el funcionamiento del sistema eléctrico y ponen en riesgo la seguridad de otras personas.

¿Existen multas por alterar el medidor o robar luz?

Sí. Además del corte del suministro, las irregularidades pueden derivar en sanciones económicas y cobros adicionales por parte de la CFE.

Cuando la empresa detecta manipulación del medidor o conexiones ilegales, puede realizar ajustes en la facturación estimando el consumo real no registrado. En algunos casos, las sanciones también pueden derivar en procedimientos legales dependiendo de la gravedad de la falta.

Especialistas recomiendan evitar cualquier modificación no autorizada en la instalación eléctrica y contratar únicamente personal certificado para realizar reparaciones.

Vista cenital de una mano contando billetes y monedas mexicanas sobre una mesa de madera, junto a un recibo de CFE, taza de café y huevos.
Trabajadores de la CFE realizan labores de supervisión eléctrica; la suspensión del servicio solo puede aplicarse tras incumplimientos de pago o irregularidades contempladas en la ley

¿Qué hacer si la CFE suspendió el servicio?

Si la luz fue cortada por falta de pago, el usuario debe:

  1. Liquidar el adeudo pendiente.
  2. Cubrir el costo de reconexión correspondiente.
  3. Reportar el pago mediante los canales oficiales de la CFE.

Una vez confirmado el pago, la empresa programa la reconexión del servicio, cuyo tiempo puede variar dependiendo de la región y del tipo de instalación eléctrica.

La recomendación: evitar información alarmista

En fechas recientes han circulado publicaciones que afirman que habrá cortes masivos o nuevas reglas especiales para ciertos meses del año. No obstante, hasta ahora no existe un anuncio oficial sobre operativos extraordinarios.

Las normas para suspender el servicio eléctrico forman parte de un procedimiento regular que se aplica durante todo el año y que busca dar oportunidad a los usuarios para regularizar sus pagos antes de llegar al corte definitivo

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