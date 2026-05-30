México

¿Cuál es la temperatura promedio en Bahía de Banderas?

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

A causa del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y averiguar el pronóstico del clima para este sábado en Bahía de Banderas.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 32 grados, la probabilidad de lluvia será del 2%, con una nubosidad del 7%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que alcancen un nivel de hasta 13.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 24 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 4%, con una nubosidad del 5%, mientras que las ráfagas de viento serán de 22 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del estado del tiempo en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que oscilan entre los 31.1 y los 27.8 grados.

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

México reporta incremento en pérdidas de viviendas tras fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Bahía de BanderasClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de mayo? Línea 2 del STC colapsa con largas filas en todas su estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de mayo? Línea 2 del STC colapsa con largas filas en todas su estaciones

Sheinbaum critica alianzas de la oposición con intereses extranjeros: justifica “Informe de Rendición de Cuentas”

El evento de la presidenta de México se llevará a cabo el domingo 31 de mayo en Monumento a la Revolución

Sheinbaum critica alianzas de la oposición con intereses extranjeros: justifica “Informe de Rendición de Cuentas”

Sorteo Superior 2884: Resultados viernes 29 de mayo del 2026 de la Lotería Nacional

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

Sorteo Superior 2884: Resultados viernes 29 de mayo del 2026 de la Lotería Nacional

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

La SSPC y la FGJEM detuvieron al presunto autor material del crimen, con él suman tres detenidos

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

Maru Campos asegura que “sigue trabajando” en Chihuahua pese a embestida de Morena por caso CIA

Entre citación de la FGR y de autoridades capitalinas, así como un proceso por juicio político, la gobernadora se ha mantenido bajo el escrutinio público

Maru Campos asegura que “sigue trabajando” en Chihuahua pese a embestida de Morena por caso CIA
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

Reportan que Marco Antonio Almanza también se entregó a EEUU: el exjefe de la PDI Sinaloa era buscado por proteger a Los Chapitos

FGR desmantela red de lavado de dinero y facturas falsas “Del Caballito”: hay 8 detenidos

Golpe al huachicol: detienen a Jesús “N”, presunto integrante de Los Petrofactureros, tras cateos en Nuevo León

Día decisivo para el caso Rocha: Gerardo Mérida comparecerá ante EEUU el 1 de junio

ENTRETENIMIENTO

Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

Apasionados de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

Así pueden protegerte de los falsos “boletos especulativos” para Stray Kids, advierte Ocesa

Amandititita encenderá Tlatelolco con su anarcumbia gratis

Actitud de Chumel Torres provoca acusaciones de “falsas disculpas” tras burlarse una persona con síndrome de Down

DEPORTES

Sudáfrica, rival de México, empata sin goles ante Nicaragua en su último exámen antes del Mundial 2026

Sudáfrica, rival de México, empata sin goles ante Nicaragua en su último exámen antes del Mundial 2026

Apasionados de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

Brugada asegura que el ajolote será reinstalado en el Estadio Ciudad de México

Checo Pérez seguirá en la Fórmula 1: Cadillac descarta salida del mexicano tras supuestos rumores

28 jugadores de la Selección Mexicana en el Media Day: estos dos apuntan a ser los recortados