Yuridia en Festivales por la paz: todo lo que debes saber sobre su concierto gratis

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa crece en Morelos ante el anuncio de que Yuridia, quien recientemente logró tres llenos totales en el Estadio GNP Seguros, encabezará uno de los eventos culturales más relevantes de la temporada con un concierto gratuito.

El espectáculo, que se perfila como un encuentro multitudinario, forma parte de una estrategia nacional para acercar la música a miles de personas.

El recital está programado para el sábado 6 de junio de 2026 a las 20:30 horas, en el Estadio Agustín Coruco Díaz de Zacatepec. La entrada será libre, pero será necesario realizar un registro previo para poder acceder.

Cómo registrarse para asistir al concierto

Las autoridades han dispuesto un proceso sencillo y gratuito para reservar un lugar en el espectáculo de Yuridia. El registro debe hacerse en línea a través de la plataforma Eventbrite. A continuación, los pasos esenciales:

Acceder a la página: https://www.eventbrite.com/e/circuito-nacional-de-festivales-por-la-paz-yuridia-tickets-1990192885495

Seleccionar la opción de registro para el concierto.

Completar los datos personales solicitados.

Confirmar la inscripción y conservar el comprobante que otorga la plataforma.

(X/@cultura_mx)

El acceso estará sujeto a la disponibilidad de boletos, por lo que se recomienda a los interesados realizar el procedimiento lo antes posible para no quedarse fuera del evento.

Yuridia y el Circuito Nacional de Festivales por la Paz

La presencia de Yuridia en Morelos se enmarca dentro del Festival Acordes de Primavera, una iniciativa respaldada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el gobierno estatal. El objetivo del festival es fortalecer la convivencia comunitaria y fomentar la participación de las juventudes por medio de conciertos gratuitos en diferentes regiones del país.

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El Circuito Nacional de Festivales por la Paz ha llevado recientemente música en vivo a públicos diversos en todo el territorio nacional, incluyendo espectáculos con artistas como Martin Garrix y Panteón Rococó en otras entidades. El enfoque central es crear espacios donde la música y el arte se conviertan en herramientas para la cohesión social y el disfrute colectivo.

Yuridia, originaria de Sonora y reconocida como una de las voces más influyentes del pop y regional mexicano, interpretará algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “Ya te olvidé”, “Qué agonía” y “Amigos no por favor”. Estos temas forman parte del repertorio que la ha consolidado como una de las artistas más escuchadas y queridas de México.

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El concierto promete ser una experiencia única, donde se unirán distintas generaciones en un ambiente familiar. Además, el evento refuerza la meta de garantizar el acceso a la cultura y el entretenimiento de calidad para todos los habitantes de Morelos.

Para quienes se preguntan por qué Yuridia se presentará sin costo, la respuesta radica en una política pública que prioriza la democratización de la cultura, acercando espectáculos de alto nivel a comunidades que rara vez acceden a este tipo de eventos sin barreras económicas. Así, la música de Yuridia servirá como punto de encuentro para celebrar la diversidad y la convivencia pacífica en el estado.

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