México

Yuridia en Festivales por la paz: todo lo que debes saber sobre su concierto gratis

El acceso será por registro y forma parte de un circuito

Guardar
Google icon
Póster promocional del Festival Acordes de Primavera con la imagen de Yuridia en primer plano, superpuesta sobre un estadio reimaginado en tonos cálidos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa crece en Morelos ante el anuncio de que Yuridia, quien recientemente logró tres llenos totales en el Estadio GNP Seguros, encabezará uno de los eventos culturales más relevantes de la temporada con un concierto gratuito.

El espectáculo, que se perfila como un encuentro multitudinario, forma parte de una estrategia nacional para acercar la música a miles de personas.

El recital está programado para el sábado 6 de junio de 2026 a las 20:30 horas, en el Estadio Agustín Coruco Díaz de Zacatepec. La entrada será libre, pero será necesario realizar un registro previo para poder acceder.

Cómo registrarse para asistir al concierto

Las autoridades han dispuesto un proceso sencillo y gratuito para reservar un lugar en el espectáculo de Yuridia. El registro debe hacerse en línea a través de la plataforma Eventbrite. A continuación, los pasos esenciales:

  • Acceder a la página: https://www.eventbrite.com/e/circuito-nacional-de-festivales-por-la-paz-yuridia-tickets-1990192885495
  • Seleccionar la opción de registro para el concierto.
  • Completar los datos personales solicitados.
  • Confirmar la inscripción y conservar el comprobante que otorga la plataforma.
(X/@cultura_mx)
(X/@cultura_mx)

El acceso estará sujeto a la disponibilidad de boletos, por lo que se recomienda a los interesados realizar el procedimiento lo antes posible para no quedarse fuera del evento.

Yuridia y el Circuito Nacional de Festivales por la Paz

La presencia de Yuridia en Morelos se enmarca dentro del Festival Acordes de Primavera, una iniciativa respaldada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el gobierno estatal. El objetivo del festival es fortalecer la convivencia comunitaria y fomentar la participación de las juventudes por medio de conciertos gratuitos en diferentes regiones del país.

PUBLICIDAD

El Circuito Nacional de Festivales por la Paz ha llevado recientemente música en vivo a públicos diversos en todo el territorio nacional, incluyendo espectáculos con artistas como Martin Garrix y Panteón Rococó en otras entidades. El enfoque central es crear espacios donde la música y el arte se conviertan en herramientas para la cohesión social y el disfrute colectivo.

Yuridia, originaria de Sonora y reconocida como una de las voces más influyentes del pop y regional mexicano, interpretará algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “Ya te olvidé”, “Qué agonía” y “Amigos no por favor”. Estos temas forman parte del repertorio que la ha consolidado como una de las artistas más escuchadas y queridas de México.

PUBLICIDAD

El concierto promete ser una experiencia única, donde se unirán distintas generaciones en un ambiente familiar. Además, el evento refuerza la meta de garantizar el acceso a la cultura y el entretenimiento de calidad para todos los habitantes de Morelos.

Para quienes se preguntan por qué Yuridia se presentará sin costo, la respuesta radica en una política pública que prioriza la democratización de la cultura, acercando espectáculos de alto nivel a comunidades que rara vez acceden a este tipo de eventos sin barreras económicas. Así, la música de Yuridia servirá como punto de encuentro para celebrar la diversidad y la convivencia pacífica en el estado.

Temas Relacionados

YuridiaFestivales por la pazmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

FIFA reconoce el Récord Guinness que México rompió con el mural futbolero

Noventa días de trabajo, técnica tradicional y un legado artístico colocan al país como escenario de celebración internacional a pocos días de la inauguración del Mundial 2026

FIFA reconoce el Récord Guinness que México rompió con el mural futbolero

Absuelven a Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, por el delito de delincuencia organizada

La resolución permitirá al exmandatario abandonar el penal de Morelos y seguir bajo arresto domiciliario

Absuelven a Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, por el delito de delincuencia organizada

SMN prevé lluvias muy fuertes y temperaturas extremas para este viernes

El pronóstico incluye tormentas eléctricas, rachas de viento y máximas de hasta 45 grados Celsius en varias regiones de México

SMN prevé lluvias muy fuertes y temperaturas extremas para este viernes

Tres frutas que con chile piquín pueden ser una botana muy saludable

Estas opciones son snacks bajos en calorías

Tres frutas que con chile piquín pueden ser una botana muy saludable

Congreso de la CDMX avala “Ley Nicole” para prohibir cirugías estéticas en menores de edad

Buscan proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes, estableciendo excepciones únicamente para procedimientos reconstructivos por motivos médicos

Congreso de la CDMX avala “Ley Nicole” para prohibir cirugías estéticas en menores de edad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento en Edomex deja dos muertos y un presunto miembro de la Familia Michoacana detenido

Enfrentamiento en Edomex deja dos muertos y un presunto miembro de la Familia Michoacana detenido

FGR confirma la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua y aclara que Maru Campos no declaró

Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios de Sinaloa no cuentan con ficha roja de la Interpol, asegura FGR

Juicio contra Hernán Bermúdez Requena tendrá una etapa intermedia el próximo 1 de junio

Hombres armados asesinan a indígenas de la comunidad Pomaro en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Julieta Venegas anuncia concierto en Querétato: fecha, sede y precios de boletos del Norteña Tour

Julieta Venegas anuncia concierto en Querétato: fecha, sede y precios de boletos del Norteña Tour

Aldo de Nigris revela que inició una relación, pero se niega a mostrarla en público: “Es como ella quiera”

Maroon 5: esta es la lista oficial de precios para su concierto en Monterrey

Quién es DPR IAN, cantante que se suma al Fan Festival de Monterrey

Chumel Torres ofrece disculpas tras burlarse de persona con Síndrome de Down: “La súper regué”

DEPORTES

México sede mundialista: la historia de los Mundiales de 1970 y 1986 y el regreso esperado en 2026

México sede mundialista: la historia de los Mundiales de 1970 y 1986 y el regreso esperado en 2026

Katia Itzel García y Sandra Ramírez, las árbitras mexicanas que harán historia en el Mundial 2026

Javier Aguirre asegura que el camino de México en el Mundial 2026 será fácil

Gilberto Mora sería seguido muy de cerca por el Real Madrid durante el Mundial 2026

Checo Pérez en Mónaco: 5 momentos destacados del piloto mexicano de Fórmula 1