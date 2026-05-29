México

Senado aprueba reforma para anular elecciones por intervención extranjera

La iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum avanzó con 85 votos a favor y 42 en contra; ahora será enviada a los congresos estatales

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Tercera Sesión Extraordinaria de la Cámara de Senadores, del 28 de mayo de 2026.
Senado aprueba reforma para anular elecciones por intervención extranjera (@LauraI_Castillo/X)

El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que incorpora una nueva causal de nulidad electoral por intervención extranjera en los procesos democráticos de México.

La propuesta obtuvo 85 votos a favor y 42 en contra durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Cámara Alta, que inició el 28 de mayo de 2026 y se prolongó durante varias horas de la madrugada de este viernes.

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Con esta modificación al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que cualquier tipo de injerencia extranjera podrá ser motivo para invalidar una elección, en caso de comprobarse su impacto en los comicios.

Buscan blindar las elecciones mexicanas

El pleno legislativo avaló modificaciones que permitirán invalidar procesos electorales si se comprueba intervención de actores externos, en medio de cuestionamientos sobre la claridad del texto y las posibles consecuencias para futuras votaciones (Infobae-Itzallana)
El pleno legislativo avaló modificaciones que permitirán invalidar procesos electorales si se comprueba intervención de actores externos, en medio de cuestionamientos sobre la claridad del texto y las posibles consecuencias para futuras votaciones (Infobae-Itzallana)

La reforma fue defendida por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió sobre el riesgo de que actores extranjeros interfieran en la vida política del país mediante financiamiento, campañas digitales o apoyo indirecto a organizaciones vinculadas con temas electorales.

Durante sus declaraciones, la mandataria señaló que existen antecedentes de financiamiento proveniente del extranjero hacia agrupaciones que, según afirmó, participaron de forma indirecta en el escenario político nacional.

“México debe proteger su soberanía y garantizar que las decisiones democráticas correspondan únicamente al pueblo mexicano”, sostuvo Sheinbaum al respaldar la iniciativa.

La discusión en el Senado generó un intenso debate entre legisladores oficialistas y de oposición. Mientras Morena y sus aliados defendieron la reforma como una medida para blindar la democracia mexicana, senadores opositores alertaron sobre posibles interpretaciones ambiguas que podrían utilizarse con fines políticos.

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Oposición cuestiona alcances de la reforma

Tercera Sesión Extraordinaria de la Cámara de Senadores, del 28 de mayo de 2026
Tercera Sesión Extraordinaria de la Cámara de Senadores, del 28 de mayo de 2026 (@LauraI_Castillo/X)

Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron preocupación por la amplitud del concepto de “intervención extranjera”, al considerar que podría aplicarse de manera discrecional contra organizaciones civiles, medios de comunicación o actores internacionales que participen en observación electoral o financiamiento de proyectos sociales.

A pesar de las críticas, la mayoría legislativa liderada por Morena y sus aliados, consiguió aprobar tanto en lo general como en lo particular el dictamen constitucional.

El documento aprobado plantea que las autoridades electorales tendrán facultades para investigar posibles actos de injerencia internacional, incluyendo financiamiento ilegal, campañas de desinformación promovidas desde el extranjero o cualquier acción destinada a influir en el resultado de las elecciones mexicanas.

Reforma aún debe ser avalada por congresos estatales

Reforma en el Senado deberá aprobarse en los congresos locales FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
Reforma en el Senado deberá aprobarse en los congresos locales FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Tras su aprobación en el Senado, el decreto será enviado a los congresos locales del país, donde deberá recibir el respaldo de al menos 17 legislaturas estatales para concretar la reforma constitucional.

Posteriormente, el proyecto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar oficialmente en vigor.

Especialistas en materia electoral consideran que esta modificación podría abrir una nueva etapa en la regulación de los procesos democráticos en el país, especialmente ante el crecimiento de campañas digitales internacionales y estrategias de influencia política a través de redes sociales.

No obstante, analistas también han advertido que será fundamental definir con claridad los criterios jurídicos para determinar qué constituye una intervención extranjera y bajo qué circunstancias podría anularse una elección.

En México, el debate se intensificó luego de que el gobierno federal denunciara supuestos vínculos entre organizaciones financiadas desde el exterior y actividades relacionadas con el ámbito político nacional.

La discusión continuará ahora en los congresos estatales, donde se definirá si la reforma logra el respaldo necesario para convertirse oficialmente en parte de la Constitución mexicana.

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