Qué representa el ajolote rosa con penacho, la mascota oficial de la Ciudad de México

El ajolote rosa con penacho mexica que aparece en el Zócalo y cerca del Estadio Ciudad de México es la mascota oficial de la capital, creada por el gobierno local de Clara Brugada para dar la bienvenida a visitantes durante el Mundial 2026, y no tiene ningún vínculo con la FIFA ni con las mascotas oficiales del torneo.
El anfibio que Xochimilco le prestó a la ciudad
El Ambystoma mexicanum, conocido como ajolote, es una especie endémica que habita los canales de Xochimilco y que desde hace décadas concentra la atención de investigadores en distintas partes del mundo por su capacidad de regenerar tejidos. La administración capitalina lo eligió como símbolo por razones concretas: es prehistórico, es de aquí y la ciencia lo estudia.
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“Retomamos el símbolo de los ajolotes porque es un animal fascinante, prehistórico, endémico de esta ciudad y que hoy es objeto de investigaciones científicas en distintas partes del mundo. Deberíamos sentirnos orgullosos del ajolote en la Ciudad de México y rescatarlo como un símbolo”, expresó Brugada en conferencia de prensa el pasado 12 de mayo.
El personaje fue presentado en noviembre de 2025
La figura del ajolote capitalino fue revelada durante el arranque de los ensayos para la Clase de Fútbol Más Grande del Mundo, evento con el que la capital intentó romper el récord Guinness que hasta entonces ostentaba Seattle, Estados Unidos.
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El personaje luce una camiseta roja con el logotipo de la administración, el número 10 y la frase “La ciudad más deportiva”. Completa el atuendo con shorts y tenis verdes y calcetas blancas, en referencia a los colores de la bandera nacional. Su penacho multicolor remite al patrimonio prehispánico de la ciudad.
La administración abrió una convocatoria para que la ciudadanía proponga el nombre del ajolote. El personaje también acompañará los festejos y recibirá a visitantes nacionales y extranjeros durante el torneo.
Zayu, Maple y Clutch: las mascotas oficiales del Mundial
La FIFA tiene sus propias mascotas para el Mundial 2026, y son tres: Zayu, un jaguar que representa a México; Maple, un alce de Canadá; y Clutch, un águila de Estados Unidos. Cada una fue diseñada y autorizada por el organismo rector del futbol mundial y cuenta con derechos protegidos.
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El IMPI precisó que cualquier símbolo que busque asociarse visualmente con el torneo sin autorización queda fuera de las actividades oficiales y de la zona de exclusividad comercial que la FIFA establece alrededor de los estadios.
El ajolote capitalino no entra en esa categoría. Es una mascota urbana, de gobierno local, sin fines comerciales ligados al Mundial. Su presencia en la ciudad durante el torneo es para dar la bienvenida a los visitantes y como un distintivo. Las autoridades capitalinas lo dejaron claro: el ajolote representa a la Ciudad de México, no a la Copa del Mundo.
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Por otro lado se ha anunciado además la próxima inauguración del Santuario de los Ajolotes en el Parque Ecológico de Xochimilco, lo que refuerza el lugar que esta especie ocupa en el proyecto de identidad de la administración, más allá del Mundial.
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