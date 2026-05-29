Qué representa el ajolote rosa con penacho, la mascota oficial de la Ciudad de México

1. El ajolote rosa con penacho mexica y camiseta número 10 es la mascota oficial de la Ciudad de México, creada por la administración de Clara Brugada; Zayu, Maple y Clutch son las tres mascotas que la FIFA autorizó para el Mundial 2026 y con las que no debe confundirse. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

El ajolote rosa con penacho mexica que aparece en el Zócalo y cerca del Estadio Ciudad de México es la mascota oficial de la capital, creada por el gobierno local de Clara Brugada para dar la bienvenida a visitantes durante el Mundial 2026, y no tiene ningún vínculo con la FIFA ni con las mascotas oficiales del torneo.

El anfibio que Xochimilco le prestó a la ciudad

El Ambystoma mexicanum, conocido como ajolote, es una especie endémica que habita los canales de Xochimilco y que desde hace décadas concentra la atención de investigadores en distintas partes del mundo por su capacidad de regenerar tejidos. La administración capitalina lo eligió como símbolo por razones concretas: es prehistórico, es de aquí y la ciencia lo estudia.

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“Retomamos el símbolo de los ajolotes porque es un animal fascinante, prehistórico, endémico de esta ciudad y que hoy es objeto de investigaciones científicas en distintas partes del mundo. Deberíamos sentirnos orgullosos del ajolote en la Ciudad de México y rescatarlo como un símbolo”, expresó Brugada en conferencia de prensa el pasado 12 de mayo.

Clara Brugada eligió al ajolote como símbolo de su administración por ser una especie prehistórica, endémica de la ciudad y objeto de investigación científica mundial; durante el torneo aparece en el Zócalo y cerca del Estadio Ciudad de México, pero su origen y función son estrictamente locales. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

El personaje fue presentado en noviembre de 2025

La figura del ajolote capitalino fue revelada durante el arranque de los ensayos para la Clase de Fútbol Más Grande del Mundo, evento con el que la capital intentó romper el récord Guinness que hasta entonces ostentaba Seattle, Estados Unidos.

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El personaje luce una camiseta roja con el logotipo de la administración, el número 10 y la frase “La ciudad más deportiva”. Completa el atuendo con shorts y tenis verdes y calcetas blancas, en referencia a los colores de la bandera nacional. Su penacho multicolor remite al patrimonio prehispánico de la ciudad.

El anfibio rosa con penacho y número 10 es una creación del gobierno capitalino con raíces en Xochimilco. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

La administración abrió una convocatoria para que la ciudadanía proponga el nombre del ajolote. El personaje también acompañará los festejos y recibirá a visitantes nacionales y extranjeros durante el torneo.

Zayu, Maple y Clutch: las mascotas oficiales del Mundial

La FIFA tiene sus propias mascotas para el Mundial 2026, y son tres: Zayu, un jaguar que representa a México; Maple, un alce de Canadá; y Clutch, un águila de Estados Unidos. Cada una fue diseñada y autorizada por el organismo rector del futbol mundial y cuenta con derechos protegidos.

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La administración de Clara Brugada presentó en noviembre de 2025 a su propia mascota urbana, un anfibio endémico de Xochimilco que representa la identidad de la ciudad y que nada tiene que ver con Zayu, Maple o Clutch. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

El IMPI precisó que cualquier símbolo que busque asociarse visualmente con el torneo sin autorización queda fuera de las actividades oficiales y de la zona de exclusividad comercial que la FIFA establece alrededor de los estadios.

El ajolote capitalino no entra en esa categoría. Es una mascota urbana, de gobierno local, sin fines comerciales ligados al Mundial. Su presencia en la ciudad durante el torneo es para dar la bienvenida a los visitantes y como un distintivo. Las autoridades capitalinas lo dejaron claro: el ajolote representa a la Ciudad de México, no a la Copa del Mundo.

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Por otro lado se ha anunciado además la próxima inauguración del Santuario de los Ajolotes en el Parque Ecológico de Xochimilco, lo que refuerza el lugar que esta especie ocupa en el proyecto de identidad de la administración, más allá del Mundial.