Pemex reporta incendio controlado en complejo petroquímico de Cosoleacaque

Pemex reporta nuevo incendio.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que este jueves se registró un conato de incendio en la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, ubicado en Veracruz.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, el incidente fue controlado de manera inmediata por personal especializado que activó los protocolos internos de seguridad.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Pemex aseguró que no se reportaron personas lesionadas ni existe riesgo para la población cercana a las instalaciones.

Asimismo, indicó que el complejo opera bajo condiciones seguras mientras continúan las labores de revisión correspondientes tras el incidente.

La empresa señaló que las acciones de atención y supervisión se realizaron conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de emergencias industriales. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron el conato de incendio dentro de la planta petroquímica.

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