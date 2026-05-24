México

Pemex, CFE y Guardia Nacional en la mira: sancionan a servidores públicos por falsedad, omisiones e irregularidades

La Secretaría Anticorrupción impuso castigos que van desde amonestaciones hasta destitución e inhabilitación en tres de las instituciones más estratégicas del país

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Un comunicado reciente detalla castigos aplicados a trabajadores de diferentes dependencias federales, con expedientes que involucran documentaciones no válidas, contrataciones fuera de norma y un caso sujeto a investigación en una corporación federal.
Un comunicado reciente detalla castigos aplicados a trabajadores de diferentes dependencias federales, con expedientes que involucran documentaciones no válidas, contrataciones fuera de norma y un caso sujeto a investigación en una corporación federal.

Ninguna institución quedó blindada. Este 24 de mayo de 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) emitió el comunicado número 054 con sanciones contra nueve servidores públicos de distintas dependencias federales. Los casos más contundentes golpean directamente a Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Guardia Nacional (GN): tres pilares del Estado mexicano que hoy concentran la atención por irregularidades en su interior.

Pemex: destitución, inhabilitación y certificados sin validez

El expediente más grave del día corresponde a José Z., responsable de la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Pemex. La sanción: destitución inmediata e inhabilitación por un año para ejercer cualquier cargo público. Su falta, aparentemente simple pero de consecuencias legales serias: ignorar por completo una demanda laboral en su contra.

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Pero Pemex no termina ahí. Tres trabajadores más fueron castigados con suspensión de 30 días: el subagente José V. y los guardias Miguel O. y Yuri S., todos señalados por presentar certificados carentes de validez oficial. En una empresa que opera infraestructura energética crítica para el país, documentar falsamente las credenciales profesionales no es un error menor.

Los jubilados de la empresa estatal argumentan que los descuentos en sus percepciones son injustificados bajo la actual normativa. Las autoridades ya solicitaron reportes detallados para esclarecer posibles errores en las recientes reducciones. (Infobae-Itzallana)
Los jubilados de la empresa estatal argumentan que los descuentos en sus percepciones son injustificados bajo la actual normativa. Las autoridades ya solicitaron reportes detallados para esclarecer posibles errores en las recientes reducciones. (Infobae-Itzallana)

CFE: contrataciones irregulares de energía

Desde la Comisión Federal de Electricidad, el caso señalado involucra a Ruth M., oficinista comercial, quien recibió una suspensión de 3 días por generar contrataciones de suministro de energía incumpliendo los lineamientos establecidos por la propia institución.

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Aunque la sanción es de las más leves del paquete, la irregularidad toca un punto sensible: el manejo de contratos energéticos en una empresa estratégica del Estado, donde cualquier desviación del protocolo puede tener implicaciones económicas y legales de mayor alcance.

La CFE desmiente supuesto comunicado sobre apagón nacional previsto para el 15 de abril en varios estados del país. | (Crédito: Itzalla López/Infobae México)
La CFE desmiente supuesto comunicado sobre apagón nacional previsto para el 15 de abril en varios estados del país. | (Crédito: Itzalla López/Infobae México)

Guardia Nacional: el caso que aún se investiga

La Guardia Nacional aparece también en el comunicado de la SABG dentro del paquete de resoluciones del día. Su caso forma parte del bloque de instituciones supervisadas por los Órganos Internos de Control, mecanismos clave con los que el gobierno federal vigila el comportamiento de sus servidores públicos desde adentro.

Sanciones firmes, pero impugnables

La SABG dejó en claro que todas las resoluciones se dictaron conforme a criterios de proporcionalidad y gravedad, y que ante cualquier impugnación, la Secretaría defenderá cada sanción con la misma firmeza con que fue emitida: apegada a derecho y respaldada en evidencia.

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