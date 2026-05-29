Monreal interrumpe sesión por lonas del PRI que exhiben a hijos de AMLO: “La mayoría se siente agraviada”

El PRI desplegó lonas en contra de Morena, situación que tensó el debate en la Cámara de Diputados. (X/PRI)

La jornada en la Cámara de Diputados se ha desarrollado entre señalamientos y acusaciones tanto de los partidos de oposición -PRI, PAN, MC- como por la alianza oficialista -Morena, PVEM y PT-, la reanudación de la sesión extraordinaria en la que se debaten reformas en materia electoral ha llevado a exhibir en San Lázaro hasta a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum.

El PRI provoca a Morena con señalamientos a Sheinbaum

La sesión en la Cámara Baja inicio con la exhibición de lonas puestas por el PRI con las leyendas "El cártel de Morena" y "Morena los narcos del bienestar“, donde se exhibía la cara de varios políticos y a los hijos del expresidente López Obrador, el momento no fue captado por las cámaras que transmiten la sesión en vivo, sin embargo, en las redes sociales del PRI Nacional se mostraron las lonas en vídeo y fotografías con el siguiente mensaje:

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“Morena es cínico para señalar y calumniar pero cobardes para aguantar. No soportan que los exhibamos pero no nos van a callar. A los priistas nadie nos dobla”.

Ricardo Monreal se queja por lonas que exhiben a los hijos de AMLO y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ricardo Monreal salió en defensa de Morena y la presidenta

La bancada de Morena no aguantó el momento y el coordinador de la bancada salió en defensa no solo del partido sino de la presidenta de México, Ricardo Monreal aseguró que el Grupo Parlamentario se sentía “agraviado”, calificó de “vociferante, indigna e insultante” los agravios a Sheinbaum.

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“Rechazamos y condenamos enérgicamente esta conducta ya muy recurrente. Somos mayoría legítima y vamos a defender nuestros derechos. Me parece un exceso lo que aquí ha sucedido”, destacó Monreal desde su curul, donde también considero la acción como un “acto de cobardía”.

Aseguró que “Sheinbaum no lo merece. No puede la ira sustituir a la razón y a la civilidad” y la describió como “la mejor presidenta en los últimos años”.

Monreal frena reforma electoral y pide retirar dictamen en San Lázaro.

Exhiben hasta a Rocha Moya en San Lázaro

Las mantas desplegadas incluyeron a personajes que han sido acusados por nexos con el Cártel de Sinaloa, como Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, además, sumaron a Gerardo Fernández Noroña y Arturo Ávila, y al secretario de Educación Pública, Mario Delgado y a la Consejera Jurídica de presidencia, Luisa María Alcalde.

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A los reclamos de Ricardo Monreal se le sumaron los de Leonel Godoy, quien exigió reestablecer el orden en la Cámara de Diputados.

El desarrollo de esta sesión se ha visto empañado por confrontaciones directas entre integrantes de los partidos aliados y los de oposición. Tras el altercado por las lonas, personal de Protección Civil retiró el material y la sesión se reanudó.

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