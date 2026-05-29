México

Hallan culpable a estadounidense por tráfico migrantes desde Ciudad Juárez, Chihuahua

Un juicio de tres días fueron desahogadas la pruebas para determinar la responsabilidad del sujeto de 32 años

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(Imagen ilustrativa Infobae)

Juan Gómez Montiel, un hombre de 32 años de El Paso, Texas, fue declarado culpable por un jurado federal tras un juicio de tres días por coordinar una operación de tráfico de personas que introdujo a individuos, incluido un menor no acompañado, desde México a Estados Unidos a través del sur de Nuevo México y Texas.

De acuerdo con documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el proceso, en marzo de 2024 Gómez Montiel organizó el contrabando de un testigo clave desde Ciudad Juárez hacia territorio estadounidense a cambio de 2 mil 200 dólares.

Para lograrlo anterior, realizó los arreglos necesarios para que el testigo operara junto a un contrabandista de Juárez identificado con el alias Polo, este último fue el encargado de llevarlo a una casa de seguridad en esa ciudad fronteriza y posteriormente lo condujo hasta un agujero abierto en la valla fronteriza en las inmediaciones de Cristo Rey, en Sunland Park, Nuevo México.

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El 5 de abril de 2024, el testigo cruzó de manera irregular a EEUU acompañado de un guía a pie y fue transportado hasta un taller de neumáticos en El Paso, donde Gómez Montiel lo esperaba, le consultó si el viaje había transcurrido sin contratiempos y pagó al guía por su participación en la operación.

Primer plano de las manos de una mujer esposadas, vestida con una camiseta blanca de manga corta, mostrando las esposas metálicas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Exigió el pago tras concretar el traslado

En los meses posteriores al cruce, Gómez Montiel volvió a contactar al testigo para exigirle el pago de los 500 dólares restantes correspondientes al servicio de contrabando.

Las pruebas del juicio también establecieron que, en agosto de 2024, el acusado coordinó el traslado de un menor no acompañado desde una casa de seguridad en El Paso hasta Albuquerque, Nuevo México, para lo cual utilizó a un conductor que resultó ser, sin conocimiento de Gómez Montiel, un agente encubierto del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

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El jurado lo declaró culpable de tres cargos: conspiración para introducir y transportar inmigrantes indocumentados, introducción de un inmigrante indocumentado con fines de lucro y transporte de un inmigrante indocumentado.

Tras conocerse el veredicto, el tribunal ordenó la detención preventiva de Gómez Montiel a la espera de la sentencia, cuya fecha aún no fue fijada. En esa instancia, el acusado enfrenta una pena de entre tres y diez años de prisión.

Mexicano sentenciado en EEUU

Por su parte, el 30 de abril pasado, un hombre originario de México identificado como Servando Corona Penaloza fue condenado a 25 años de prisión federal en EEUU por coordinar durante años la venta de más de mil kilogramos de metanfetamina y fentanilo, así como por organizar la compra y el envío de más de 200 armas de fuego de uso militar a México, utilizadas por cárteles criminales.

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