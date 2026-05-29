Enrique Inzunza se reincorpora al Senado tras licencia exprés

Enrique Inzunza regresa al Senado tras licencia exprés. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez recuperó su escaño este viernes 29 de mayo, pocas horas después de haber pedido licencia bajo el argumento de vivir una “embestida mediática” y verse impedido a acudir al periodo extraordinario de sesiones.

La presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, fue quien dio a conocer el regreso del legislador sinaloense al leer ante la asamblea la comunicación que él mismo remitió:

“Recibimos una comunicación suscrita por el senador Inzunza Cázares, en el que se informa de su reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 29 de mayo del año en curso. La Asamblea se da por enterada. Comuníquese”, comunicó minutos antes de que cerrara el periodo extraordinario.

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Enrique Inzunza Cázarez reapareció en el Tec de Monterrey. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM

La licencia duró menos de lo que duró el periodo extraordinario que la motivó. Inzunza la solicitó el jueves 28 con vencimiento ese mismo viernes a las 15:00 horas.

El jueves afirmó estar en el Senado; esa noche apareció en Culiacán

A las 12:39 horas del jueves, Inzunza publicó en su cuenta de X que se encontraba en la Ciudad de México y que había acudido al Senado desde el día anterior. Esa misma tarde el pleno aprobó su licencia y el arquitecto Omar López Campos rindió protesta como suplente.

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Horas después, Ríodoce lo ubicó en Culiacán. El legislador asistió a la ceremonia de graduación de la Prepa del Tecnológico de Monterrey, donde uno de sus hijos concluyó la generación 2023-2026. Fue acompañado por su esposa, la magistrada Claudia Meza.

Cuando los reporteros le solicitaron declaraciones al término del evento, Inzunza se limitó a responder: “No, este es un evento familiar”, de acuerdo con Ríodoce. No hizo ningún otro pronunciamiento esa noche.

(Captura de pantalla)

Pese a que el legislador afirmó haber asistido al Senado el miércoles y el jueves, nadie lo vio en el pleno durante esos días. Su única aparición pública documentada desde el 29 de abril había sido el 22 de mayo, cuando el senador Javier Corral confirmó haberse reunido con él en el restaurante del Country Club de Culiacán.

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La periodista Leti Robles de la Rosa, quien cubre la fuente legislativa, precisó en redes sociales que el jueves Inzunza sí estuvo en el recinto, pero en una reunión privada de cinco horas con el senador Nacho Mier, sin aparecer en el pleno. El viernes no volvió.

De qué lo acusa EEUU

El expediente S9 23 Cr. 180, incorporado el 29 de abril por el Distrito Sur de Nueva York, lo señala junto al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Los cargos son conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para usar artefactos explosivos. Cada uno de esos cargos puede acarrear cadena perpetua.

Foto: Jovani Pérez / Infobae México

La acusación sostiene que Inzunza habría estado presente en una reunión entre Rocha Moya y Los Chapitos celebrada tras la elección de junio de 2021, cuando se desempeñaba como secretario general del gobierno estatal. En ese encuentro habrían pactado que la facción criminal liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa.

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Inzunza rechaza los cargos. Los ha descrito como un “ataque e insidia contra Morena y AMLO” y ha dicho que demostraría su inocencia desde su curul. A diferencia de Rocha Moya, quien pidió licencia como gobernador, el senador sinaloense no renunció a su fuero constitucional hasta apenas este jueves y por unas horas.

Testificó ante la FGR; la Interpol no tiene ficha roja en su contra

El 26 de mayo, Inzunza se presentó solo a las oficinas de la FGR en Culiacán, pasadas las 12:30 horas, para declarar en el marco de la investigación abierta por los señalamientos de Washington. Publicó en redes que acudió “sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo”, y que no se valió de la inmunidad procesal que le otorga el artículo 111 de la Constitución ni de la excepción prevista en el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

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Ese mismo día compareció ante la FGR el exdirector de la Policía de Investigación del Estado, Marco Antonio Almanza Avilés, también señalado por las autoridades estadounidenses. Almanza Avilés declaró que nunca perteneció a ningún grupo delictivo y que estaba dispuesto a aclarar su caso ante cualquier instancia, incluida una corte en Estados Unidos.

El 28 de mayo, el vocero de la FGR Ulises Lara López informó que cinco de los diez acusados ya habían comparecido ante la fiscalía, y confirmó que ninguno de ellos tiene ficha roja de Interpol.