México

Daño hepático irreversible: los riesgos de productos naturistas que pocas personas conocen y que ponen en la salud

Un especialista explica cómo ciertas mezclas vegetales pueden provocar desde molestias leves hasta insuficiencia grave si no se eligen ni supervisan adecuadamente

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Ilustración plana de un hígado humano estilizado de color terracota y rojo. Varias cápsulas verdes y frascos con etiquetas de hojas lanzan flechas que causan grietas y manchas amarillas en el órgano.
Hay componentes y etiquetados que podrían poner en peligro tu salud, sobre todo si consumes remedios sin orientación médica o de origen desconocido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de productos naturistas y suplementos de herbolaria crece en México bajo la percepción de que lo “natural” es seguro para la salud.

Sin embargo, especialistas advierten que varios de estos productos pueden causar daño hepático, desde inflamaciones leves hasta insuficiencia grave.

Y es que el hígado, responsable de procesar la mayoría de los compuestos que ingresan al cuerpo, es particularmente vulnerable a la toxicidad de ciertos extractos vegetales y mezclas no reguladas.

La automedicación y la falta de supervisión médica elevan los riesgos, especialmente en personas con antecedentes de enfermedad hepática.

Un médico con estetoscopio muestra a un paciente una tableta con una ilustración de un hígado con manchas oscuras, indicando enfermedad.
Un médico explica el diagnóstico de una condición hepática a un paciente utilizando una tableta digital que muestra una imagen de un hígado afectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los riesgos de usar productos naturistas para la salud del hígado

Como mencionamos el uso de productos naturistas o suplementos de herbolaria puede representar riesgos significativos para la salud del hígado.

Aunque se promocionan como “naturales” y, por lo tanto, seguros, varios estudios y reportes médicos advierten lo contrario.

En este sentido y de acuerdo con información de la revista científica Hepatology Communicationsse entre los principales riesgos del uso de estos productos, se encuentran los siguientes:

Riesgos principales

  • Toxicidad hepática: Varios suplementos han sido asociados con daño hepático, que puede ir desde una elevación leve de enzimas hasta hepatitis aguda o insuficiencia hepática. El hígado metaboliza la mayoría de los compuestos presentes en estos productos, y una sobrecarga puede resultar en lesiones graves.
  • Falta de regulación y pureza: A diferencia de los medicamentos, los suplementos no están sujetos a controles estrictos de calidad. Esto implica variaciones en la concentración de ingredientes activos, contaminación con metales pesados o adulterantes, y la presencia de sustancias no declaradas.
  • Interacciones con medicamentos: Algunos productos naturales pueden interferir con tratamientos médicos convencionales, ya sea potenciando efectos adversos o reduciendo la eficacia de los medicamentos.
  • Dificultad en el diagnóstico: El consumo de estos productos puede retrasar el diagnóstico de enfermedades hepáticas, ya que los síntomas pueden atribuirse erróneamente a otras causas como estrés o cansancio.

Suplementos que se asocian con mayor riesgo de daño hepático

  • Extracto de té verde (en cápsulas o concentrados)
  • Cúrcuma (dosis altas o combinada con otros extractos)
  • Ashwagandha
  • Cohosh negro
  • Garcinia cambogia
  • Aloe vera (suplementos concentrados)
  • Kava, comfrey y chaparral

Síntomas de daño hepático

  • Ictericia (coloración amarilla de piel y ojos)
  • Cansancio extremo
  • Dolor abdominal
  • Orina oscura
  • Náusea persistente

Recomendaciones

  • Consultar siempre a un médico antes de iniciar cualquier suplemento, especialmente si se padece alguna enfermedad hepática.
  • Evitar productos de procedencia dudosa o sin registro sanitario.
  • No sustituir tratamientos médicos por remedios naturales.
Ilustración de frascos de suplementos como té verde y cúrcuma rodeando un hígado humano estilizado con manchas amarillas y marrones, flechas indican conexión.
El consumo de productos naturistas y suplementos de herbolaria en México aumenta bajo la creencia errónea de que lo natural es seguro para el hígado.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para identificar productos naturistas que puedan poner en riesgo la salud

De acuerdo con información de la Fundación Americana del Hígado (ALF) entre algunas de las señales de alerta que puedes tener en cuenta para prevenir el daño causado por productos naturistas, son los siguientes:

  • Revisa el etiquetado: Evita productos sin información clara sobre ingredientes, dosis recomendadas, advertencias o registro sanitario. La falta de estos datos puede indicar fabricación no regulada.
  • Desconfía de las “mezclas” o fórmulas secretas: Los suplementos con combinaciones de muchas plantas, extractos o componentes no identificados aumentan el riesgo de toxicidad e interacciones.
  • Investiga el origen: Prefiere suplementos fabricados por laboratorios reconocidos y con registro ante la Cofepris. Productos de procedencia dudosa, tiendas informales o comprados en línea sin respaldo pueden contener contaminantes o adulterantes.
  • Sospecha de promesas exageradas: No existen productos naturales que “curen”, “desintoxiquen el hígado” o garanticen resultados inmediatos. Los remedios que prometen efectos milagrosos suelen ser inseguros o fraudulentos.
  • Consulta fuentes confiables: Antes de consumir cualquier suplemento, revisa información en sitios oficiales de salud, bases de datos médicas o consulta a un especialista en hepatología.
  • Observa posibles reacciones adversas: Si presentas síntomas como cansancio extremo, coloración amarilla en piel u ojos, dolor abdominal o náuseas tras consumir un producto naturista, suspende su uso y acude al médico.
  • No sustituyas tratamientos médicos: Nunca reemplaces medicamentos recetados por productos naturistas sin supervisión profesional, especialmente si padeces enfermedades crónicas o del hígado.

Es importante recordar que el consumo indiscriminado de suplementos naturales es una causa creciente de consultas médicas y hospitalizaciones por daño hepático.

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