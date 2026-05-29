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Congreso de la CDMX avala “Ley Nicole” para prohibir cirugías estéticas en menores de edad

Buscan proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes, estableciendo excepciones únicamente para procedimientos reconstructivos por motivos médicos

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Por unanimidad la propuesta se avaló este 28 de mayo
Por unanimidad la propuesta se avaló este 28 de mayo (X / Pedro Haces Lago)

La “Ley Nicole” es una iniciativa legislativa en México que busca restringir las cirugías estéticas en menores de edad, con excepción de las intervenciones reconstructivas por justificación medica, como malformaciones congénitas, accidentes o enfermedades.

La propuesta a la “Ley Nicole” en el Congreso de la Ciudad de México se presentó el 30 de septiembre del 2025. El diputado Pedro Enrique Haces Lago, del partido político Morena fue quien presentó la iniciativa para reformar la Ley de Salud local y prohibir cirugías estéticas en menores de edad, permitiendo excepciones solo para procedimientos reconstructivos con razones médicas y valoración multidisciplinaria.

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Este jueves 28 de mayo el Congreso de la Ciudad de México aprobó la llamada “Ley Nicole” y, por unanimidad, las y los legisladores avalaron cambios en el artículo 172 de la Ley de Salud de la CDMX para invalidar las autorizaciones a clínicas que se dedican a la realización de cirugías en niñas, niños y adolescentes cuya finalidad sea por razones estéticas.

“¡Lo logramos! La "Ley Nicole" es una realidad. Nuestra iniciativa fue aprobada y con ella, vamos a cuidar a las niñas, niños y adolescentes de la CDMX. Ningún menor de edad será sometido a cirugías estéticas que no sean necesarias para su correcto desarrollo físico o mental. Un reconocimiento especial a Valeria Cruz, presidenta de la Comisión de Salud. Ánimo Tlalpan, lo mejor está por venir", escribió Pedro Haces Lago en sus redes sociales.

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Pedro Haces Lago presentó la iniciativa para reformar la Ley de Salud
Pedro Haces Lago presentó la iniciativa para reformar la Ley de Salud (x/ Pedro Haces Lago)

Por su parte, la diputada de Iztapalapa y presidenta de la Comisión de Salud, Valeria Cruz Flores, compartió el siguiente mensaje: “Hoy dimos un paso importante en la construcción de una ciudad más consciente, humana y preventiva. Desde el Congreso de la Ciudad de México presentamos el dictamen en materia de autocuidado, una iniciativa que reconoce que la salud no solo se atiende en hospitales, también se construye todos los días desde nuestros hábitos, nuestra salud mental, la prevención y el bienestar colectivo".

“Con esta propuesta fortalecemos la Ley de Salud de la Ciudad de México, impulsando una visión donde el autocuidado complementa y fortalece las responsabilidades del estado, poniendo siempre en el centro la dignidad y la calidad de vida de las personas. Porque prevenir también es gobernar con responsabilidad y construir justicia social. Seguiremos legislando por una ciudad más saludable, informada y con mejores condiciones de vida para todas y todos", termina su escrito.

¿Dónde radica el surgimiento de la iniciativa “Ley Nicole”?

El origen de la propuesta está relacionada con el fallecimiento de Paloma Nicole, una joven de 14 años que murió tras someterse a una cirugía estética en Durango. Este caso evidenció vacíos legales en la regulación de estos procedimientos en menores de edad y motivó la creación de la ley, misma que hoy recibió 50 votos a favor y ninguno en contra para la prohibición de cirugías estéticas en menores de 18 años, salvo fundamentos médicos.

Por Unanimidad se avaló la "Ley Nicole" en la Ciudad de México
Por Unanimidad se avaló la "Ley Nicole" en la Ciudad de México (X / Pedro Haces Lago)

Los puntos clave de la “Ley Nicole” son los que se mencionan a continuación:

  • Prohíbe toda intervención quirúrgica con fines exclusivamente estéticos en personas menores a los 18 años.
  • Permite exclusiones únicamente para cirugías reconstructivas o necesarias para la salud, con dictamen médico y participación de especialistas.
  • Obliga a valoraciones médicas y psicológicas previas, consentimiento por parte de padres o tutores y asentimiento del menor acorde a su madurez.
  • Establece sanciones penales y administrativas para médicos y establecimientos que incumplan la norma, incluyendo multas, prisión y clausura de hospitales.
  • Regula la publicidad de servicios estéticos, prohibiendo que se dirija a menores y estableciendo requisitos estrictos para promociones y sorteos.

La ley ya fue aprobada en Durango, donde se convirtió en la primera entidad en adoptar este marco, y actualmente se discute a nivel nacional y local en otros congresos, la CDMX era uno de ellos pero este 28 de junio se aprobó esta iniciativa y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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