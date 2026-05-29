Caso Ayotzinapa: no habrá regreso del GIEI, informa Claudia Sheinbaum a padres de normalistas

Se descartó el regreso de especialistas del GIEI al caso Ayotzinapa (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó a madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que no será posible el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para continuar con las investigaciones del caso, como habían solicitado las familias de los estudiantes desaparecidos.

Durante una reunión privada celebrada en Palacio Nacional y que se prolongó por más de dos horas, la mandataria federal señaló que tampoco prosperó la alternativa de que el GIEI retomara sus trabajos mediante un esquema impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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Sin embargo, Sheinbaum se comprometió a buscar un nuevo mecanismo de carácter internacional que contribuya al esclarecimiento del caso Ayotzinapa, uno de los episodios más graves en materia de desaparición forzada y derechos humanos en México.

Lamentan nulos avances del caso

CIUDAD DE MÉXICO, 26MAYO2026.- Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, llegaron al Hemiciclo a Juárez durante la “140 Acción Global por Ayotzinapa y México”, donde exigieron justicia por la desaparición de los estudiantes (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM)

Al término del encuentro, familiares de los normalistas manifestaron sentirse “decepcionados” debido a la falta de avances concretos desde la última reunión sostenida con la presidenta en noviembre de 2025.

En aquella ocasión, explicaron, se abrió la posibilidad de que los integrantes del GIEI regresaran para continuar con las investigaciones y profundizar en diversas líneas pendientes relacionadas con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

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Isidoro Vicario, abogado de las familias, detalló que uno de los principales reclamos durante la reunión fue la entrega de 853 folios que, según las víctimas y representantes legales, continúan en poder del Ejército mexicano.

CIUDAD DE MÉXICO, 26MAYO2026.- Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa marcharon junto a madres y padres buscadores hacia el Hemiciclo a Juárez durante la “140 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir justicia por la desaparición de los 43 normalistas. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el litigante, la presidenta les informó que solicitó directamente esa documentación a las Fuerzas Armadas; sin embargo, la respuesta fue que dichos archivos no existen o no se encuentran en resguardo militar.

“También hubo un compromiso de que va a buscar qué hacer con ese tema”, explicó Vicario al salir del encuentro con medios de comunicación.

La relevancia de esos documentos radica en que, presuntamente, contienen información relacionada con el seguimiento y monitoreo que realizó el Ejército a los estudiantes antes, durante y después de los ataques ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

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Dicha información fue señalada en el sexto y último informe presentado por el GIEI, organismo internacional que participó durante varios años en las investigaciones del caso y que cuestionó la actuación de autoridades civiles y militares.

CIUDAD DE MÉXICO, 26MAYO2026.- Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa marcharon junto a madres y padres buscadores hacia el Hemiciclo a Juárez durante la “140 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir justicia por la desaparición de los 43 normalistas. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Las familias consideran que esos folios podrían aportar datos clave para esclarecer el paradero de los 43 normalistas y conocer el nivel de participación o conocimiento que tuvieron distintas corporaciones de seguridad durante los hechos.

El caso Ayotzinapa continúa siendo una de las mayores exigencias de justicia en México y, a casi 12 años de la desaparición de los estudiantes, los padres y madres mantienen su demanda de verdad, castigo a los responsables y acceso total a la información en manos del Estado mexicano.

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Pese al anuncio de la presidenta sobre la imposibilidad del regreso del GIEI, los familiares insistieron en que seguirán presionando para que se abran todos los archivos relacionados con el caso y se garantice una investigación independiente y transparente.