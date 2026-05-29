Cámara de Diputados frena la reforma sobre nulidad electoral por intervención extranjera

La reforma sobre nulidad electoral por injerencia extranjera quedó en pausa ante dudas jurídicas y falta de consensos políticos.

La Cámara de Diputados aplazó la discusión de la reforma secundaria que busca establecer la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral.

La decisión fue impulsada por el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, quien argumentó que aún se requiere un análisis más profundo para garantizar certeza jurídica y construir acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

PUBLICIDAD

Reforma electoral queda fuera del periodo extraordinario

Luego de más de 30 horas de trabajos legislativos durante el periodo extraordinario, la Cámara de Diputados retiró del orden del día el dictamen relacionado con modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El retiro del dictamen fue formalizado mediante un oficio enviado por Ricardo Monreal a la Mesa Directiva.

La propuesta buscaba armonizar la legislación secundaria con la reciente reforma constitucional que contempla la intervención o injerencia extranjera como una posible causa para invalidar elecciones federales.

A través de un oficio dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, los coordinadores parlamentarios solicitaron posponer el debate para abrir un espacio de diálogo y fortalecer el contenido de la iniciativa mediante consensos políticos.

PUBLICIDAD

Ricardo Monreal pide mayor reflexión jurídica

Desde la tribuna, Monreal explicó que la incorporación de una nueva causal de nulidad electoral representa una modificación relevante dentro del sistema constitucional mexicano, por lo que consideró necesario profundizar en su análisis antes de avanzar hacia su aprobación definitiva.

El legislador sostuvo que la sola inclusión de esta figura en la Constitución no garantiza su aplicación efectiva, ya que el sistema electoral mexicano se basa en principios de legalidad, certeza y determinancia que requieren reglas específicas para operar.

PUBLICIDAD

Según explicó, la legislación secundaria tiene la responsabilidad de establecer procedimientos, estándares probatorios y criterios claros que permitan a las autoridades electorales determinar cuándo una elección puede considerarse válida o inválida.

Las dudas que mantienen detenido el dictamen

Uno de los principales obstáculos para concretar la reforma es la falta de definiciones precisas sobre el concepto de injerencia extranjera y los mecanismos para acreditarla jurídicamente.

Entre los aspectos que aún generan debate destacan:

Qué conductas pueden considerarse intervención extranjera.

Cuáles serían las pruebas necesarias para demostrarla.

Qué nivel de influencia tendría que acreditarse para afectar una elección.

Bajo qué criterios podría determinarse la nulidad de los comicios.

Cuáles serían las consecuencias procesales para partidos y candidatos.

Legisladores de distintas bancadas han expresado preocupación por la posibilidad de que una redacción ambigua genere interpretaciones discrecionales o conflictos postelectorales.

Consensos políticos, la prioridad en la Cámara de Diputados

Monreal aseguró que la decisión de retirar el dictamen no responde a un rechazo de la propuesta, sino a la necesidad de construir acuerdos más sólidos entre los grupos parlamentarios.

De acuerdo con el documento enviado a la Mesa Directiva, los coordinadores coincidieron en que se trata de una materia de amplio interés nacional que requiere un proceso legislativo abierto, responsable e incluyente.

La intención es que cualquier modificación relacionada con la nulidad de elecciones cuente con respaldo político suficiente y con una redacción técnicamente sólida que evite vacíos legales.

¿Qué sigue para la reforma sobre nulidad electoral?

Por ahora, el dictamen permanecerá en análisis mientras continúan las conversaciones entre las diferentes fuerzas políticas representadas en San Lázaro.

Los legisladores buscarán precisar aspectos fundamentales de la iniciativa antes de retomar su discusión en el pleno.

Los puntos que deberán definirse en los próximos meses incluyen:

La definición legal de injerencia extranjera.

Los procedimientos para denunciar y acreditar estos actos.

Los estándares de prueba que deberán aplicar las autoridades electorales.

Los criterios para determinar si la intervención fue decisiva en el resultado.

La armonización entre la reforma constitucional y las leyes secundarias.

Con la decisión de posponer el debate, la Cámara de Diputados deja pendiente una de las reformas electorales más sensibles del periodo extraordinario, mientras busca garantizar que cualquier cambio al sistema de nulidad electoral cuente con certeza jurídica y respaldo parlamentario suficiente.

PUBLICIDAD