México

Receta de agua cremosa de rompope ideal para las tardes de calor

Esta receta te permitirá crear una bebida cremosa y refrescante con el característico sabor de este dulce mexicano

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Un jarro de rompope con hielo, un vaso lleno y una botella de rompope de vainilla sobre una encimera de mármol claro.
Un jarro y un vaso de rompope de vainilla con hielo se muestran junto a una botella de rompope, listos para ser disfrutados en una ocasión especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Buscas una bebida cremosa, fría y con ese punto de sabor a postre? El agua de rompope cremosa es perfecta para sorprender en las tardes de calor. Su textura aterciopelada y su aroma a vainilla y canela la hacen irresistible y refrescante.

No es solo una bebida, es una tradición que fusiona el clásico rompope de convento con el gusto popular de las aguas frescas mexicanas, ideal para reuniones, meriendas o simplemente para consentirte.

Puedes acompañarla con bizcochos, conchas o galletas, y su versión sin alcohol es perfecta para toda la familia.

Una jarra de cristal transparente llena de una bebida amarilla con trozos de fruta y cubitos de hielo, junto a un vaso también de cristal con la misma bebida, ambos sobre una superficie de madera.
Una jarra de vidrio llena de una bebida amarilla con trozos de fruta y hielo, junto a un vaso a juego, sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de agua de rompope cremosa

El agua de rompope cremosa es una bebida fresca que mezcla leche, rompope, yemas y leche condensada para lograr una textura espesa y sabor dulce. Se sirve muy fría, con hielo, y puedes prepararla usando rompope casero o industrial. La clave está en batir bien y enfriar antes de servir.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos (+ 2 horas de refrigeración)
  • Preparación activa: 15 minutos
  • Cocción: 5 minutos

Ingredientes

  1. 1 litro de leche entera
  2. 1 taza de leche evaporada
  3. ½ taza de leche condensada (ajustar al gusto)
  4. 4 yemas de huevo
  5. ½ taza de azúcar
  6. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  7. 1 raja de canela
  8. 2 tazas de agua
  9. Hielo al gusto

(Opcional: 2 cucharadas de rompope industrial o casero si prefieres más sabor o un toque alcohólico)

Cómo hacer agua de rompope cremosa, paso a paso

  1. Calienta la leche entera con la raja de canela a fuego lento, sin dejar que hierva.
  2. Bate las yemas con el azúcar hasta que tengan color amarillo claro y textura espesa.
  3. Añade poco a poco la leche caliente a las yemas, batiendo para evitar que el huevo se cuaje.
  4. Regresa toda la mezcla a la cacerola y cocina a fuego bajo hasta que espese ligeramente. No dejes que hierva.
  5. Retira del fuego y agrega la esencia de vainilla. Deja enfriar por completo.
  6. Licúa la mezcla ya fría con la leche evaporada, la leche condensada y el agua.
  7. Ajusta la textura añadiendo más agua si la quieres más ligera.
  8. Refrigera al menos 2 horas para que esté bien fría.
  9. Sirve en una jarra con abundante hielo y, si lo deseas, añade un toque de rompope industrial para potenciar el sabor.
  10. Decora con canela en polvo o una ramita de canela para un toque especial.

Consejos clave:

  • Añade la leche caliente a las yemas poco a poco para evitar que se corten.
  • No permitas que hierva la mezcla con huevo para evitar grumos.
  • Sirve siempre bien fría y con mucho hielo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 6 vasos grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 6 g
  • Carbohidratos: 32 g
  • Azúcares: 28 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

La receta de agua de rompope cremosa ofrece una opción refrescante e ideal para disfrutar en reuniones familiares durante las tardes calurosas. (@saborpati)

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 2 días en la nevera, en un recipiente hermético. Remueve bien antes de servir si se asienta.

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