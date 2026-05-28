Receta de agua cremosa de rompope ideal para las tardes de calor

¿Buscas una bebida cremosa, fría y con ese punto de sabor a postre? El agua de rompope cremosa es perfecta para sorprender en las tardes de calor. Su textura aterciopelada y su aroma a vainilla y canela la hacen irresistible y refrescante.
No es solo una bebida, es una tradición que fusiona el clásico rompope de convento con el gusto popular de las aguas frescas mexicanas, ideal para reuniones, meriendas o simplemente para consentirte.
Puedes acompañarla con bizcochos, conchas o galletas, y su versión sin alcohol es perfecta para toda la familia.
Receta de agua de rompope cremosa
El agua de rompope cremosa es una bebida fresca que mezcla leche, rompope, yemas y leche condensada para lograr una textura espesa y sabor dulce. Se sirve muy fría, con hielo, y puedes prepararla usando rompope casero o industrial. La clave está en batir bien y enfriar antes de servir.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos (+ 2 horas de refrigeración)
- Preparación activa: 15 minutos
- Cocción: 5 minutos
Ingredientes
- 1 litro de leche entera
- 1 taza de leche evaporada
- ½ taza de leche condensada (ajustar al gusto)
- 4 yemas de huevo
- ½ taza de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 raja de canela
- 2 tazas de agua
- Hielo al gusto
(Opcional: 2 cucharadas de rompope industrial o casero si prefieres más sabor o un toque alcohólico)
Cómo hacer agua de rompope cremosa, paso a paso
- Calienta la leche entera con la raja de canela a fuego lento, sin dejar que hierva.
- Bate las yemas con el azúcar hasta que tengan color amarillo claro y textura espesa.
- Añade poco a poco la leche caliente a las yemas, batiendo para evitar que el huevo se cuaje.
- Regresa toda la mezcla a la cacerola y cocina a fuego bajo hasta que espese ligeramente. No dejes que hierva.
- Retira del fuego y agrega la esencia de vainilla. Deja enfriar por completo.
- Licúa la mezcla ya fría con la leche evaporada, la leche condensada y el agua.
- Ajusta la textura añadiendo más agua si la quieres más ligera.
- Refrigera al menos 2 horas para que esté bien fría.
- Sirve en una jarra con abundante hielo y, si lo deseas, añade un toque de rompope industrial para potenciar el sabor.
- Decora con canela en polvo o una ramita de canela para un toque especial.
Consejos clave:
- Añade la leche caliente a las yemas poco a poco para evitar que se corten.
- No permitas que hierva la mezcla con huevo para evitar grumos.
- Sirve siempre bien fría y con mucho hielo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 6 vasos grandes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 6 g
- Carbohidratos: 32 g
- Azúcares: 28 g
- Proteínas: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
La receta de agua de rompope cremosa ofrece una opción refrescante e ideal para disfrutar en reuniones familiares durante las tardes calurosas. (@saborpati)
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Hasta 2 días en la nevera, en un recipiente hermético. Remueve bien antes de servir si se asienta.
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