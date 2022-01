Los momentos más polémicos de Chumel Torres en redes sociales

Foto: Instagram / @ChumelTorres

Durante los últimos días el nombre de Chumel Torres ha figurado dentro de las redes sociales, principalmente en Twitter, debido a diversas declaraciones que el conductor de El Pulso de la República ha realizado entorno a diversos temas.

El youtuber ha sido señalado por sus comentarios en contra de las acciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha realizado bajo su cargo. También fue tachado de clasista y racista por relacionar el aspecto de un personaje de una película con los simpatizantes del Jefe del Ejecutivo y el partido que lo llevó a Palacio Nacional, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). También, fue fuertemente criticado por burlarse de las personas con sobrepeso y del lenguaje no binario.

Asimismo, durante la tarde del pasado sábado 8 de diciembre el influencer causó polémica en Twitter porque su imagen fue utilizada por una aplicación multinacional colombiana de delivery. Ante ello, cibernautas convocaron a la desinstalación de la app en forma de protesta.

“(la app) decidió tener como imagen al recista, clasista y misógino Chumel, desde este momento queda desinstalada su aplicación”, “Gloria Álvarez, Chumel y León Krauze pueden hablar sobre cualquier cosa durante horas sin prepararse”, “¿algún día se acabará el racismo?”, “¿ya salió el idiota de Chumel a ‘celebrar’ que es tendencia porque la gente lo pendej*a, lo aborrece y lo detesta?”, fueron sólo algunas de los comentarios que emitieron los usuarios de redes sociales en contra del youtuber.

Una de las declaraciones más mencionadas entre los internautas fue la vez que youtuber criticó a los votantes de López Obrador usando su color de piel y vestimenta como argumento.

Esta fue la imagen con la que Chumel Torres se lanzó contra los seguidores de AMLO (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

“‘Cómo supiste que voté por Andrés Manuel López Obrador?!?’” escribió Chumel el 5 de enero en su cuenta de Twitter, acompañó su mensaje con la imagen de Maribel Madrigal, personaje ficticio de Encanto, una de las recientes películas de Disney.

Con dicha frase, hipotéticamente pronunciada por algún o alguna simpatizante del presidente, Chumel dio a entender que es predecible el que una persona de piel morena, cabello negro y vestimenta folclórica vote por AMLO.

En una de sus más recientes publicaciones, Chumel Torres compartió un video en el que integrantes del colectivo Gordes Activistas de Argentina (CGA) anunciaron el primer encuentro plurinacional de activistas por la diversidad corporal, hecho que le causó gracia.

En el video que compartió se puede ver a once mujeres que explican de qué tratará el encuentro, pues dicho colectivo está en contra de la patologización y discriminación constante de los cuerpos gordos, asimismo su objeto es erradicar la estigmatización y la “gordofobia”.

“Nos vemos todos en el parq… en el Krispy Kreme”, redactó durante la mañana del 8 de diciembre.

Chumel Torres se burló del colectivo Gordes Activistas de Argentina (CGA). (Foto: Twitter/ @ChumelTorres)

Con respecto a las criticas que Torres ha lanzado hacia el presidente, la que más resaltó durante lo últimos días fue en la que ironizó uno de los comentarios de López Obrador acerca de una estatua situada en Tabasco.

El presidente se refirió a una estatua dedicada a la patria, y que se ubica en dicha entidad de la siguiente manera: “En mi estado hicieron un monumento bellísimo a la patria. Ahí está, es una mujer con sus bustos muy evidentes pues… que es la patria. Entonces, ¿cómo conocen al monumento? como “La chichona”. Porque… bueno eso ya se los dejo. Entonces no quiero tampoco así, ¿Para qué las estatuas?, ¿Han visto estatuas de Ricardo Flores Magón?, nada”.

Por su parte, Chumel Torres, de forma sarcástica, mencionó que el tabasqueño es “el presidente más feminista de la historia” de México.

EN 2017, Chumel Torres aseguró que los mexicanos "no nos merecemos la libertad de expresión" (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

Cabe mencionar que en uno de los post más antiguos del influencer, del año 2017, Torres cuestionó el derecho de la libertad de expresión que poseen los mexicanos.

“En los últimos 4 años no ha habido una sola protesta en México que no termine en vandalismo. No nos merecemos la libertad de expresión”, aseveró Chumel durante enero de 2017, año en el que Enrique Peña Nieto (EPN) fungía como presidente de México.

SGUIR LEYENDO: