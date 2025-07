¿Dónde está Ana Amelí García Gámez? A 11 días de su desaparición, colectivas se unen a la búsqueda

A 11 días de la desaparición de Ana Amelí García Gámez, su familia marcha hacia la Fiscalía de Personas Desaparecidas. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae)

Ana Amelí García Gamez desapareció el pasado 12 de julio de 2025 en el Ajusco, familiares, colectivas, personas solidarias se han unido a la búsqueda, sin embargo, aún se desconoce su paradero.

Este 23 de julio, a once días de la desaparición de Ana Amelí, la colectiva Semillas de Marie Curie, junto a familiares y amistades de la joven se manifestaron para que la búsqueda continúe y las autoridades den pronta respuesta.

La marcha comenzó en la Glorieta de las y los Desaparecidos, ubicada en Reforma y Niza, Colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc; alrededor de las 13:00 horas, comenzaron a caminar rumbo a la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, su principal exigencia es que las autoridades den mayor respuesta y que pronto encuentren a la joven para que regrese a casa con su familia.

Entre los manifestantes se encontraban familiares de otras personas desaparecidas en la capital del país. La familia de Cristian Israel Cortes Angulo, adolescente de 13 años, comentaron para Infobae México que las autoridades no han presentado avances en su búsqueda, ya que desde el jueves 3 de julio, alrededor de las 9:00 de la mañana no saben sobre su paradero.

Lo único que la familia de Cristian Israel sabe de su desaparición es que “se salió de su casa, se dirigió a la avenida Ermita en cruce con Avenida San Lorenzo y de ahí se pierde todo rastro de él”, esa es la única información que hasta el momento la familia del adolescente que desapareció en la alcaldía Iztapalapa ha podido obtener, aseguran que a 20 días de la desaparición no se han realizado brigadas de búsqueda para dar con su paradero.

Cristian Israel Cortes Angulo desapareció el 3 de julio en la alcaldía Iztapalapa.

Padres de Ana Amelí García Gámez realizan un llamado a Claudia Sheinbaum, piden redoblar esfuerzos

Al llegar a la Glorieta de los Insurgentes, las personas que acompañaron a la familia de Ana Amelí García Gámez, comenzaron a rodear este sitio, con la finalidad de visibilizar su exigencia, algunas personas que llevaban lonas, mostraban la ficha de la joven desaparecida en Ajusco, mientras que otras personas alzaban fichas de búsqueda de personas desaparecidas en la CDMX.

Con mensajes como “Querida Amelí, tu familia te espera”, “Amelí: nada nos detendrá ¡Hasta encontrarte!” o “Reclamamos seguridad para las mujeres en el espacio público y bosques”, los manifestantes siguieron su camino hasta la Fiscalía, al frente de la marcha, iban los padres de la joven, quienes sostenían lonas con su ficha de búsqueda.

Familiares y amistades de Ana Amelí García Gámez, rodearon la Glorieta de los Insurgentes durante la marcha de este miércoles 23 de julio, a 11 días de la desaparición de la joven. Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae

Al llegar a la Fiscalía, los padres de Ana Amelí brindaron unas palabras a los medios de comunicación, Ricardo García, padre de la estudiante de la UNAM, comentó que el tiempo que ha transcurrido ya es crítico, situación que los ha llevado a pedir que se sumen otras dependencias de gobierno que tengan la inteligencia, los medios, así como la tecnología para encontrar a la joven de 19 años con vida.

“No podemos esperar a que si la Fiscalía tiene recursos limitados, técnicos, humanos o económicos, pues el tiempo pasa y simplemente no tenemos resultados”, mencionó ante medios el papá de Ana Amelí. También, el señor Ricardo García recordó que las peticiones hacia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abarcan: “involucrar a la SEDENA y a la SEMAR, a sus áreas especificas de búsqueda e inteligencia, para que colaboren con la Fiscalía de la Ciudad de México”.

Por su parte, la mamá de Ana Amelí, Claudia Vanessa Gamez, agregó que tienen conocimiento que las dependencias que piden que se involucren en la búsqueda, dependen directamente del mando de la presidenta, “lo que queremos es sumar, no queremos restar, hemos sido muy pacientes, muy participativos y muy colaborativos”.

Claudia Vanessa Gamez aseguró que en las reuniones que se han llevado a cabo no se tienen claras las líneas de investigación que están llevando a cabo las autoridades, “si no se puede en México, que se pida colaboración con otros países, yo creo que México internacionalmente tiene muchos aliados como para pedir la tecnología si es que no la tiene”.

Padres de Ana Amelí García Gámez llegan a la Fiscalía de personas desaparecidas en CDMX, fijan exigencias hacia autoridades. ( Jaqueline Viedma/Infobae)

La señora también comentó que se podría decir que las investigaciones se encuentran estancadas debido a que no ha habido avances, tienen claro que sí se ha trabajado, sin embargo, “la línea de investigación de que pudo haber bajado (del Ajusco), esa no es clara”.

La madre de la joven consideró que en el país sí existen los protocolos, pero “quizá no existen las herramientas... los tiempos ganan y lo que pedimos es prontitud, tienen la capacidad (las autoridades) y la voluntad, pero no sé qué es lo que falte”.

Los padres finalizaron asegurando que aun están en tiempo para encontrar a la joven con vida, además, pidieron a la ciudadanía que de tener datos importantes que puedan ayudar a la localización de Ana Amelí García Gamez, los proporcionen a las autoridades, por último, instaron a una reunión con Bertha María Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la CDMX, o con Pablo Vázquez Camacho, Secretaría de Seguridad Ciudadana.