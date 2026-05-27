Estudiantes de la UAQ y colectivos defienden reforma de identidad de género que Mauricio Kuri quiere vetar en Querétaro

Mauricio Kuri González veta reforma sobre identidad de género en Querétaro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, anunció el pasado lunes su decisión de vetar la reforma sobre identidad de género que la LXI Legislatura local aprobó el pasado 30 de abril.

“Anuncio que estoy vetando la llamada ley de identidad de género conforme a mis facultades constitucionales”, señaló a través de un mensaje difundido en redes sociales. Agregó que la legislación “representa una amenaza para las familias”.

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De acuerdo con el funcionario, la disposición permitiría que niñas, niños y adolescentes “puedan cambiar de sexo en su acta de nacimiento según su autopercepción”, algo que calificó como opuesto “a los valores, la educación y la integridad de las familias queretanas”.

La iniciativa avalada por el Congreso local contempla cambios al Código Civil para permitir el reconocimiento de la identidad de género mediante un procedimiento administrativo ante el Registro Civil. La propuesta final quedó limitada únicamente a personas mayores de edad.

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“Afirmar que la ley excluye a menores es falso. Abre una puerta que va a destruir vidas, trastocaría familias y afectaría el futuro de la sociedad”, expresó el gobernador de la región.

Después de estas declaraciones, colectivos del estado y estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) manifestaron su inconformidad ante las acciones que pretende impulsar Kuri y se pronunciaron en defensa de los derechos humanos y el respeto hacia todas las personas.

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Identidad de género

UAQ llama a la apertura del diálogo ante posible freno a Ley de Identidad de Género

La UAQ manifestó su postura tras el veto anunciado por el gobernador Mauricio Kuri a la reforma sobre identidad de género.

Mediante un comunicado, la institución reiteró su respaldo al reconocimiento y protección de los derechos humanos, destacando que el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género es fundamental para el bienestar integral.

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Advirtió sobre las consecuencias negativas de no contar con mecanismos legales y administrativos accesibles para el reconocimiento de cada persona.

El mensaje instó a mantener un diálogo abierto entre la sociedad y las autoridades para llegar a un acuerdo. Expresó su compromiso de fomentar la investigación, la educación y la promoción de la igualdad y la no discriminación.

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Este pronunciamiento fue emitido en medio del debate generado por la decisión del gobernador de Querétaro, quien argumentó que la reforma permitiría cambios de sexo en menores. A pesar de que, el Congreso local había afirmado que el procedimiento se aplicaría solo a mayores de edad.

Retroceso en materia de derechos humanos, asegura Amnistía

El movimiento Amnistía en México, difundió a través de su cuenta oficial de X, una publicación donde afirmó que el veto a la reforma sobre identidad de género significa un retroceso en materia de derechos humanos.

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Asimismo, el reconocimiento debe estar respaldado por normas nacionales e internacionales que protegen la dignidad, la igualdad y el desarrollo personal.

“Resulta especialmente preocupante que el debate público se construya a partir de discursos que generan desinformación alrededor de las infancias y adolescencias trans. El Estado mexicano debe garantizar procedimientos accesibles, rápidos y no discriminatorios para el reconocimiento de la identidad de género colocando al centro la dignidad humana y el principio de no discriminación”, escribió este colectivo.

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