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Manifestación en la UACM: denuncia que SEP le debe 300 mdp en recursos desde hace dos años

Convocaron a una movilización frente a las oficinas de la Secretaría este 27 de mayo a las 10:00 horas

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La movilización convoca a profesores, académicos, trabajadores, estudiantes y toda la comunidad universitaria a participar en la exigencia
La movilización convoca a profesores, académicos, trabajadores, estudiantes y toda la comunidad universitaria a participar en la exigencia (UACM)

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) anunció una movilización para este miércoles 27 de mayo frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado, para exigir que se le pague el presupuesto universitario que, asegura, le debe desde hace dos años.

La movilización está prevista para iniciar a las 10:00 horas de la mañana frente a las oficinas de la SEP y convoca a profesores, académicos, trabajadores, estudiantes y toda la comunidad universitaria a participar en la exigencia que tiene consignas como “¡Educación con inclusión requiere presupuestación!" y “¡Delgado, estás equivocado!“.

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¿Por qué denuncian un adeudo de 300 millones de pesos?

De acuerdo a la información difundida por el Consejo Universitario de la UACM, desde hace dos años la SEP no ha otorgado los 150 millones de pesos de presupuesto que les corresponde por ley, argumentan.

“Si bien el presupuesto de la UACM lo otorga el gobierno de la ciudad. POR LEY el gobierno federal tiene que entregar cada año 150 millones extra. Y no lo ha hecho desde hace dos años, lo cual es ilegal”, se lee en un comunicado difundido por el CU. Es por ello que su adeudo, de acuerdo a sus denuncias, asciende a 300 millones de pesos.

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Ahí, la organización universitaria expone que es una lucha constante que suele resolverse con manifestaciones para exigir el cumplimiento de su derecho y este 27 de mayo no sería la excepción.

“El gobierno federal nos quiere desaparecer porque estorbamos, porque tenemos autonomía, porque somos incontrolables”, denuncia en su posicionamiento la UACM.

Expusieron que desde 2025 han exigido a la SEP que se les otorgue este presupuesto adeudado, cuando en noviembre hicieron la solicitud formal ante la Rectoría de la UACM para que se cumpla en tiempo y forma el acuerdo.

Ante la falta de respuesta desde entonces, el 21 de mayo se acordó acompañar a la Comisión Patrimonial Temporal del Octavo Consejo Universitario, creada en marzo para contribuir a la recuperación y resguardo del patrimonio universitario, a movilizarse frente a las oficinas de la SEP.

Especial

Últimas movilizaciones en la UACM

En los últimos meses, la UACM ha sido escenario de diversas manifestaciones, principalmente centradas en demandas laborales de sus trabajadores y problemas que afectan el funcionamiento académico y administrativo de la institución.

Uno de los hechos más recientes corresponden a la amenaza de huelga por parte del Sindicato Único de Trabajadores de la UACM (SUTUACM), a finales de febrero de 2026, debido a la falta de acuerdo en el aumento salarial y el respeto al Contrato Colectivo de Trabajo.

En aquel momento, el sindicato manifestaba que había solicitado un aumento salarial del 13%, sin embargo, las autoridades universitarias ofrecieron sólo hasta un 3.8%, cifra considerada insuficiente por los trabajadores. Además, se exigían soluciones a diversas irregularidades laborales, incluyendo la regularización de plazas vacantes y mejores condiciones para enfrentar la inflación.

Tras un periodo de negociación, la huelga, originalmente programada para el 1 de marzo de 2026, se aplazó hasta mediados del mismo mes para continuar las conversaciones. No obstante, la posibilidad del paro indefinido se mantenía latente, generando incertidumbre en la comunidad universitaria, ya que afectaría directamente a las actividades académicas y administrativas en todos los planteles de la UACM.

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