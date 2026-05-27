Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: quiénes son los primeros beneficiarios en recibir el pago de junio

Los beneficiarios de la becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán su próximo pago durante el mes de junio.

Los beneficiarios de la becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán su próximo pago durante el mes de junio. Este depósito corresponderá al bimestre mayo-junio y será el tercero que se entregue en lo que va del año.

Ambos programas entregan un apoyo de forma directa y sin intermediarios un recurso monetario bimestral de 1,900 pesos a través de la tarjeta del Banco Bienestar. Además, la beca Rita Cetina otorga a cada padre de familia otros 700 pesos adicionales por cada alumno extra que esté registrado.

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La finalidad de ambas iniciativas es evitar la deserción escolar y apoyar con este beneficio económico a los alumnos para que puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

¿Quiénes son los primeros beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez en recibir el pago de junio?

De acuerdo con la tendencia observada en la distribución previa, los primeros en recibir el pago de junio serán los beneficiarios cuya CURP inicia con las letras A y B. Hasta el momento, las autoridades no han publicado el calendario oficial de pagos para este bimestre, pero se prevé que el orden respete el mismo esquema de letras, como en ocasiones anteriores.

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Para quienes consultan cómo se realiza la entrega, la distribución de los pagos se efectúa de manera escalonada y ordenada cada bimestre, con el objetivo de evitar aglomeraciones y asegurar que el recurso llegue de forma eficiente a cada estudiante o familia beneficiaria.

Calendario tentativo de pagos (no oficial)

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Lunes 1 de junio: apellidos con iniciales A, B .

Martes 2 de junio: apellidos con iniciales C .

Miércoles 3 de junio: apellidos con iniciales D, E, F .

Jueves 4 de junio apellidos con iniciales G .

Viernes 5 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L .

Lunes 8 de junio: apellidos con iniciales M .

Martes 9 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q .

Miércoles 10 de junio: apellidos con iniciales R .

Jueves 11 de junio: apellidos con iniciales S .

Viernes 12 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Este video tutorial muestra el proceso paso a paso para descargar el folio de registro de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". (@ciberalexis)

Mientras tanto, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Formas de saber si ya llegó el depósito

Consultar el saldo desde los cajeros automáticos del Banco Bienestar es una de las formas que permite confirmar si el pago de junio de la beca ya fue depositado. Además, otra alternativa consiste en descargar la aplicación del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta asociada.

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La meta para este año es alcanzar a más de 12 millones de estudiantes de primarias públicas, lo que permitirá que la Beca Universal Rita Cetina beneficie a más de 20 millones de personas en total.

Los registros a la Beca Rita Cetina terminarán el próximo 19 de marzo (Gobierno de México)

A comienzos de 2026, más de 8.4 millones de alumnos de primaria ya reciben este apoyo, junto a más de 5.5 millones de estudiantes de secundaria que también integran el programa.

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Por su parte, al cierre del año pasado, cuatro millones accedieron a la Beca Benito Juárez. Además, del 1 al 15 de octubre de 2025 se realizó el más reciente periodo de registro de estudiantes para que el programa siga ampliando su cobertura.