Géiser en Michoacán: ¿Qué son, cuántos hay en México y en qué estados?

Una representación visual en 3D del mapa de México muestra múltiples géiseres activos, destacando el vasto potencial geotérmico del país en un paisaje árido y volcánico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente brote de un presunto géiser en Ixtlán de los Hervores, Michoacán, ha despertado dudas sobre este tipo de fenómenos geológicos poco comunes en México.

Aunque especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) aún investigan si el caso puede clasificarse oficialmente como un géiser, el evento volvió a poner atención sobre las zonas geotérmicas activas del país.

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¿Qué es un géiser?

De acuerdo con estudios geológicos y vulcanológicos, un géiser es una fuente termal que expulsa periódicamente agua caliente y vapor debido al calentamiento subterráneo generado por actividad volcánica o geotérmica.

Este fenómeno ocurre cuando el agua subterránea entra en contacto con rocas extremadamente calientes; la presión acumulada provoca erupciones intermitentes de agua y vapor hacia la superficie.

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Los géiseres son considerados raros a nivel mundial porque requieren condiciones geológicas muy específicas: calor subterráneo, agua abundante y un sistema de conductos subterráneos que permita acumular presión.

¿Cuántos géiseres hay en México?

México no es un país con gran cantidad de géiseres activos oficialmente catalogados, como sucede en regiones de Estados Unidos, Islandia o Nueva Zelanda.

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Actualmente no existe un conteo oficial de géiseres naturales, ya que el país cuenta con un gran sistema de campos geotérmicos, pero solo dos géiseres principales destacan por su actividad continua, tamaño y atractivo turístico:

Los más importantes se ubican en el centro del país

El Géiser (Tecozautla, Hidalgo): Considerado uno de los respiraderos volcánicos más importantes de Latinoamérica. Emana columnas de vapor a casi 95 °C de forma permanente y se ha convertido en un famoso Balneario El Geiser SPA a unas 2.5 o 3 horas de la CDMX.

Géiser de Ixtlán de Los Hervores (Michoacán): Ubicado en el mismo municipio donde ocurrió el reciente hallazgo, es un atractivo ecoturístico con aguas termales que alcanzan elevadas temperaturas y alcanzan hasta 30 m de altura. Sencuentra dentro de un parque ecoturístico a unos 25 kilómetros de Zamora.

Una infografía explica qué son los géiseres, sus características geológicas únicas y destaca los dos únicos géiseres formalmente reconocidos en México, El Géiser en Hidalgo y el de Ixtlán de Los Hervores en Michoacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas señalan que muchos sitios en México son técnicamente manifestaciones hidrotermales y no todos cumplen con las características eruptivas necesarias para ser clasificados formalmente como géiseres.

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¿Qué estados tienen actividad geotérmica relacionada con géiseres?

Según información geológica y estudios sobre campos geotérmicos mexicanos, los principales estados con actividad hidrotermal son:

Michoacán

Puebla

Baja California

Jalisco

Nayarit

Guanajuato

Hidalgo

Estado de México

En estas regiones existen aguas termales, fumarolas, volcanes activos o zonas de fallas geológicas relacionadas con energía geotérmica.

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Uno de los campos geotérmicos más importantes del país es Los Humeros, entre Puebla y Veracruz, además del complejo de Cerro Prieto, en Baja California, utilizado para generación eléctrica.

¿Por qué ocurre actividad geotérmica en Michoacán?

La región de Ixtlán de los Hervores forma parte de una zona con intensa actividad tectónica y volcánica. Investigaciones científicas indican que el ascenso de fluidos calientes está relacionado con fallas geológicas activas que permiten la circulación de agua y vapor desde el subsuelo.

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Incluso, un estudio publicado en el Journal of Volcanology and Geothermal Research advirtió que la zona tiene potencial para registrar erupciones hidrotermales peligrosas debido a la actividad geológica local.

Actualmente, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autoridades de Protección Civil realizan estudios de temperatura, presión y composición de gases para determinar si el nuevo brote detectado en Michoacán puede ser considerado oficialmente un géiser.

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