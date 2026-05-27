México

Géiser en Michoacán: ¿Qué son, cuántos hay en México y en qué estados?

Los géiseres son considerados raros a nivel mundial porque requieren condiciones geológicas muy específicas que permitan acumular la presión

Guardar
Google icon
Mapa tridimensional de México con múltiples géiseres emitiendo vapor, colocado sobre un paisaje geotérmico árido bajo un cielo nublado.
Una representación visual en 3D del mapa de México muestra múltiples géiseres activos, destacando el vasto potencial geotérmico del país en un paisaje árido y volcánico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente brote de un presunto géiser en Ixtlán de los Hervores, Michoacán, ha despertado dudas sobre este tipo de fenómenos geológicos poco comunes en México.

Aunque especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) aún investigan si el caso puede clasificarse oficialmente como un géiser, el evento volvió a poner atención sobre las zonas geotérmicas activas del país.

PUBLICIDAD

¿Qué es un géiser?

De acuerdo con estudios geológicos y vulcanológicos, un géiser es una fuente termal que expulsa periódicamente agua caliente y vapor debido al calentamiento subterráneo generado por actividad volcánica o geotérmica.

Este fenómeno ocurre cuando el agua subterránea entra en contacto con rocas extremadamente calientes; la presión acumulada provoca erupciones intermitentes de agua y vapor hacia la superficie.

PUBLICIDAD

Los géiseres son considerados raros a nivel mundial porque requieren condiciones geológicas muy específicas: calor subterráneo, agua abundante y un sistema de conductos subterráneos que permita acumular presión.

¿Cuántos géiseres hay en México?

México no es un país con gran cantidad de géiseres activos oficialmente catalogados, como sucede en regiones de Estados Unidos, Islandia o Nueva Zelanda.

Actualmente no existe un conteo oficial de géiseres naturales, ya que el país cuenta con un gran sistema de campos geotérmicos, pero solo dos géiseres principales destacan por su actividad continua, tamaño y atractivo turístico:

Los más importantes se ubican en el centro del país

  • El Géiser (Tecozautla, Hidalgo): Considerado uno de los respiraderos volcánicos más importantes de Latinoamérica. Emana columnas de vapor a casi 95 °C de forma permanente y se ha convertido en un famoso Balneario El Geiser SPA a unas 2.5 o 3 horas de la CDMX.
  • Géiser de Ixtlán de Los Hervores (Michoacán): Ubicado en el mismo municipio donde ocurrió el reciente hallazgo, es un atractivo ecoturístico con aguas termales que alcanzan elevadas temperaturas y alcanzan hasta 30 m de altura. Sencuentra dentro de un parque ecoturístico a unos 25 kilómetros de Zamora.
Infografía "Géisers en México" con ilustraciones de géiseres eruptivos, mapas de México, y paneles informativos sobre su definición y dos ejemplos destacados.
Una infografía explica qué son los géiseres, sus características geológicas únicas y destaca los dos únicos géiseres formalmente reconocidos en México, El Géiser en Hidalgo y el de Ixtlán de Los Hervores en Michoacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas señalan que muchos sitios en México son técnicamente manifestaciones hidrotermales y no todos cumplen con las características eruptivas necesarias para ser clasificados formalmente como géiseres.

¿Qué estados tienen actividad geotérmica relacionada con géiseres?

Según información geológica y estudios sobre campos geotérmicos mexicanos, los principales estados con actividad hidrotermal son:

  • Michoacán
  • Puebla
  • Baja California
  • Jalisco
  • Nayarit
  • Guanajuato
  • Hidalgo
  • Estado de México

En estas regiones existen aguas termales, fumarolas, volcanes activos o zonas de fallas geológicas relacionadas con energía geotérmica.

Uno de los campos geotérmicos más importantes del país es Los Humeros, entre Puebla y Veracruz, además del complejo de Cerro Prieto, en Baja California, utilizado para generación eléctrica.

¿Por qué ocurre actividad geotérmica en Michoacán?

La región de Ixtlán de los Hervores forma parte de una zona con intensa actividad tectónica y volcánica. Investigaciones científicas indican que el ascenso de fluidos calientes está relacionado con fallas geológicas activas que permiten la circulación de agua y vapor desde el subsuelo.

Incluso, un estudio publicado en el Journal of Volcanology and Geothermal Research advirtió que la zona tiene potencial para registrar erupciones hidrotermales peligrosas debido a la actividad geológica local.

Actualmente, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autoridades de Protección Civil realizan estudios de temperatura, presión y composición de gases para determinar si el nuevo brote detectado en Michoacán puede ser considerado oficialmente un géiser.

Temas Relacionados

GéiserMichoacánFenómeno geológicoCENAPREDmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reforma electoral en Michoacán: Grecia Quiroz denuncia que afecta candidaturas independientes: quieren que caminen solos

La reforma propuesta establece que no pueden asociarse entre sí ni con ninguna marca

Reforma electoral en Michoacán: Grecia Quiroz denuncia que afecta candidaturas independientes: quieren que caminen solos

El vestidor del América al descubierto: Alejandro Zendejas revela cómo lo apodan y quiénes son sus mejores amigos

Previo al Mundial 2026, Zendejas habló sobre la relación que tiene con el plantel del América y reveló cómo lo llaman en el vestidor azulcrema

El vestidor del América al descubierto: Alejandro Zendejas revela cómo lo apodan y quiénes son sus mejores amigos

Trump y Pete Hegseth advierten guerra total contra los cárteles  y dejan fuera a México

En una declaración respecto a la situación en Venezuela explicaron la “Coalición Anticárteles de las Américas”, mejor conocida como “Escudo de las Américas”

Trump y Pete Hegseth advierten guerra total contra los cárteles  y dejan fuera a México

Cámara de Diputados reanuda discusión para votar en lo particular el dictamen que aplaza elección judicial a 2028

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados reanudó esta mañana la segunda sesión del periodo extraordinario

Cámara de Diputados reanuda discusión para votar en lo particular el dictamen que aplaza elección judicial a 2028

“Nos debíamos esto”: Anahí reaparece con Poncho Herrera y desatan locura entre fans de RBD

El actor confirmó que la cantante será la primera invitada de su nuevo proyecto de entrevistas y las redes explotaron con nostalgia y teorías inesperadas

“Nos debíamos esto”: Anahí reaparece con Poncho Herrera y desatan locura entre fans de RBD
MÁS NOTICIAS

NARCO

SSPC aclara que Rocha Moya no cuenta con ficha roja de la Interpol, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum

SSPC aclara que Rocha Moya no cuenta con ficha roja de la Interpol, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum

“No quieren meterse en más problemas”: Cárteles del narcotráfico evitarán actos violentos durante el Mundial 2026

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, comparece ante la FGR por caso CIA

Harfuch explica por qué no se detuvo a Rocha Moya tras comparecer en la FGR

El Chapo Guzmán manda nueva carta a juez Brian Cogan y exige una respuesta sobre su extradición a México

ENTRETENIMIENTO

“Nos debíamos esto”: Anahí reaparece con Poncho Herrera y desatan locura entre fans de RBD

“Nos debíamos esto”: Anahí reaparece con Poncho Herrera y desatan locura entre fans de RBD

Toy Story 5: cuándo es la preventa de boletos y cómo serán las palomeras especiales en México

Jungle regresa a México en 2027: fechas, sedes y preventa de boletos

Muere Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio: su voz se apaga tras una batalla contra el cáncer

Ivonne Montero lanza indirecta a Paulina Rubio en plena disputa por la custodia de su hijo con Colate

DEPORTES

Jugadores sparring podrían colarse a la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: esto dijo Ivar Sisniega

Jugadores sparring podrían colarse a la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: esto dijo Ivar Sisniega

El vestidor del América al descubierto: Alejandro Zendejas revela cómo lo apodan y quiénes son sus mejores amigos

México Femenil anuncia convocatoria para los amistosos vs Australia

Las selecciones que nunca han ido al Mundial: los grandes ausentes que sorprenden en la historia del fútbol

Quién es Nina Nicosia, jugadora argentina que representará a la selección mexicana femenil