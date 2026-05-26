¿Cómo le ha ido a Checo Pérez con Cadillac hasta ahora? Estos son sus resultados

(REUTERS/Mathieu Belanger)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha representado un arranque complicado para el piloto mexicano Sergio “Chco” Pérez, quien volvió a la máxima categoría ahora como piloto de la escudería Cadillac.

Después de las primeras carreras del calendario, el tapatío aún no logra sumar puntos y se mantiene en la parte baja del Campeonato de Pilotos.

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El desempeño del monoplaza ha sido uno de los principales obstáculos para el jalisciense, ya que la escudería estadounidense ha tenido dificultades para competir fuera del fondo de la parrilla.

A esto se suma un inicio de año marcado por eliminaciones tempranas en clasificación y problemas de ritmo durante los fines de semana.

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Checo Pérez ocupa el lugar 20 del Campeonato de Pilotos

(REUTERS/Cristobal Herrera Ulashkevich)

Tras las primeras fechas de la temporada, Checo se ubica en la posición 20 del Campeonato Mundial de Pilotos, sin unidades acumuladas.

Uno de los problemas más constantes para el mexicano ha sido su rendimiento en clasificación, donde regularmente queda eliminado en la Q1.

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La falta de velocidad a una vuelta ha condicionado sus carreras, obligándolo a arrancar desde las últimas posiciones y limitando sus opciones para pelear por puntos.

El fin de semana más reciente también dejó un resultado complicado para el equipo. Durante el Gran Premio de Canadá, Pérez arrancó desde el lugar 20 tras una sesión de clasificación complicada y posteriormente abandonó la carrera, registrando su primer DNF de la temporada.

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Así ha sido el desempeño de Checo Pérez con Cadillac en 2026

(Sam Navarro-Imagn Images)

En su debut con Cadillac durante el Gran Premio de Australia, el mexicano terminó en la posición 16. Posteriormente finalizó 15 en China, resultado que hasta ahora representa su mejor carrera del año.

Más adelante concluyó en el lugar 17 en Japón y volvió a terminar 16 en el Gran Premio de Miami. Finalmente, en Canadá no pudo completar la competencia.

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A pesar de los resultados, dentro del equipo destacan aspectos relacionados con la experiencia del piloto mexicano y su trabajo en el desarrollo del monoplaza.

Además, el tapatío ha mantenido un ritmo competitivo frente a su compañero de equipo, Valtteri Bottas.

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Tras las prácticas realizadas en Canadá, Checo señaló que el equipo comienza a encontrar mejoras en la puesta a punto del auto, en una temporada donde Cadillac busca salir de las últimas posiciones de la parrilla.