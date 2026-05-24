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Juan de Dios Gámez confirma citatorio de la FGR por acusaciones de EEUU: “Siempre he actuado con legalidad”

El alcalde de Culiacán con licencia es uno de los sinaloenses citados a declarar ante el Ministerio Público de la Federación

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Juan de Dios Gámez Mendívil Culiacán
El gobernador con licencia compartió su postura en sus redes sociales. Foto: Facebook

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán con licencia, confirmó este sábado 23 de mayo que recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer ante el Ministerio Público de la Federación, en el marco de la indagatoria abierta tras la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que lo vincula con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

“Acudiré con la absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad”, escribió en redes sociales.

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El funcionario sinaloense es uno de los diez ciudadanos mexicanos citados por la FGR en el marco de esa indagatoria, entre los que figura también el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Sin embargo, dos de los convocados ya no podrían comparecer: el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez se entregó a las autoridades estadounidenses desde el pasado 11 de mayo, mientras que reportes extraoficiales indican que el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega habría hecho lo mismo.

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La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró este mismo día que los citatorios son “un asunto de procedimiento” y que los convocados acudirán en calidad de testigos, y subrayó que la FGR “no tiene interés político”.

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