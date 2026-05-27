Feminicidio de Cielo Beanjy: FGJCDMX reaprehende a novio de estudiante de la UAM Xochimilco tras haberlo liberado

Hugo "N" fue reaprehendido. (FGJCDMX)

Hugo “N”, investigado por el feminicidio de Cielo Beanjy López Cortés, estudiante de 26 años de la UAM Xochimilco, fue reaprehendido la noche del martes por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), cuatro días después de que la propia dependencia lo liberara bajo el argumento de que no existía flagrancia.

Un juez otorgó la orden de aprehensión tras acreditar su probable responsabilidad con dictámenes periciales y actos de investigación.

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El hombre, de 37 años, fue localizado por detectives de la Policía de Investigación en la alcaldía Cuauhtémoc, según primeros reportes recabados, el sujeto se entregó a sabiendas de su responsabilidad en el crimen. Posteriormente, fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

La Fiscalía lo liberó dos días después del crimen

El feminicidio ocurrió el 22 de mayo en un inmueble ubicado en la calle Sur 153, colonia Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco, donde la pareja residía. Cielo Beanjy cursaba la licenciatura en Estomatología en la Unidad Xochimilco y soñaba con convertirse en dentista.

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Retrato en acuarela de Cielo Beanjy López Cortés, una mujer joven con expresión serena, sobre un fondo lavanda y crema con cruces moradas difuminadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el hallazgo del cuerpo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCCDMX) detuvieron a Hugo Iván en el lugar de los hechos, le leyeron sus derechos y lo presentaron ante el Ministerio Público. Sin embargo, el domingo 24 de mayo la Fiscalía de Feminicidios determinó liberarlo bajo el argumento de que no se configuraba la flagrancia.

La decisión desató indignación entre familiares, colectivos feministas y la comunidad universitaria.

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La noche del lunes, agentes catearon un domicilio en la colonia El Sifón, alcaldía Iztapalapa, donde presuntamente se ocultaba el sospechoso. Cuando ingresaron al inmueble, el hombre ya había escapado.

Según versiones recabadas por las autoridades y reportadas por Milenio, Hugo Iván, conocido como El Costó o TNR, estaría vinculado a una red de prestamistas y extorsionadores que opera en el tianguis de Apatlaco, identificada como Los Laredo.

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Las primeras revisiones del cuerpo de Cielo Beanjy revelaron lesiones en el rostro, moretones y marcas de estrangulamiento. Pese a ello, según denunciaron los deudos, durante las primeras diligencias se intentó manejar el caso como un suicidio presuntamente relacionado con consumo de sustancias.

Hugo “N” llamó a la madre de la víctima para decirle que estaba inconsciente

De acuerdo con las investigaciones, el imputado y Cielo Beanjy se encontraban en el interior del departamento cuando la víctima fue agredida y perdió la vida a consecuencia de las lesiones. Tras los hechos, el sospechoso se comunicó por teléfono con la madre de la joven para informarle que había discutido con su hija y que la encontraba inconsciente.

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(X @lauammx)

Cuando la madre llegó al inmueble, encontró a su hija tendida en el piso. Paramédicos de Protección Civil confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Según testimonios de personas cercanas a la víctima, Cielo Beanjy mantenía desde hacía cuatro años una relación con Hugo Iván, señalado como agresivo y violento. Las amenazas, golpes y agresiones habrían sido constantes durante ese tiempo.

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Tras el feminicidio, la UAM Xochimilco emitió un comunicado en el que expresó su “más enérgica condena” por el crimen. “Como institución pública de educación superior, reiteramos que ningún tipo de violencia contra las mujeres puede ser normalizada, minimizada ni quedar impune”, señaló la universidad.