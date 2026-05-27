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Así fue el presunto secuestro por el que Javier Corral denunció a Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua acusó que enfrenta una “persecución política” en su contra

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Javier Corral denunció a Maru Campos por intento de detención en Ciudad de México en 2024.
Javier Corral denunció a Maru Campos por intento de detención en Ciudad de México en 2024.

Maru Campos y Javier Corral protagonizan una nueva polémica, luego de que la gobernadora de Chihuahua diera a conocer este martes que fue citada por la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) tras una denuncia de quien ahora es senador de Morena.

La mandataria estatal dio a conocer que el cargo por el que estaría enfrentándose a las autoridades es por un “supuesto secuestro”, detallando que se trataría de la ejecución fallida de una orden de aprehensión en contra de su antecesor, caso que data de hace dos años.

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¿Ulises Lara “rescató“ a Javier Corral de la cárcel?

La noche del miércoles 14 de agosto de 2024, un intento de detención en contra de un político protagonizó un escándalo mediático, se trataba del exgobernador de Chihuahua Javier Corral, quien se encontraba en un restaurante de la colonia Roma en Ciudad de México.

Javier Corral, CDMX, PAN
El exgobernador del estado de Chihuahua iba a ser detenido mientras comía en un restaurante de la CDMX Crédito: Cuartoscuro

Todo se llevó a cabo al interior del bar Gin Gin, el cual se encontraba rodeado de policías, mientras que elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua le informaban de su detención, al tiempo que él llamaba por teléfono y alguien más revisaba el oficio presentado.

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Los elementos que se encontraban rodeando el lugar eran policías de investigación y entre empujones, Javier Corral salió del sitio con el hombre que lo “rescataría” de tan “bochornoso” momento, el extitular de la Fiscalía de la CDMX, Ulises Lara.

En grabaciones que se dieron a conocer en medios de comunicación, se puede escuchar al exfiscal recriminando a elementos de Chihuahua ejecutar una orden de aprehensión en la que las autoridades de la capital decidieron no colaborar.

Empleados del lugar impiden la entrada y salida de los elementos de la Fiscalía. (X/@MrElDiablo8)
Empleados del lugar impiden la entrada y salida de los elementos de la Fiscalía. (X/@MrElDiablo8)

¿Qué cargos pesan sobre el exgobernador de Chihuahua?

La administración de Maru Campos presentó una denuncia contra quien fue gobernador de Chihuahua de 2016 a 2021, a quien acusó de:

  • Peculado
  • Enriquecimiento ilícito
  • Abuso de poder

El senador de Morena dijo que emprendería acciones legales en contra de la gobernadora de Chihuahua y el fiscal anticorrupción del estado Luis Abelardo Valenzuela, por presunto secuestro. Ahora, dos años después, Javier Corral intenta reabrir el caso, así lo acuso Campos este 26 de mayo:

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dio a conocer que enfrentará un nuevo procedimiento en su contra tras una denuncia del senador de Morena, Javier Corral. (Crédito: X/@MaruCampos_G)

Ahora intentan reabrir un caso que ya estaba cerrado, hace unas horas durante la madrugada, recibí un citatorio para otra audiencia en la ciudad de México por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra por supuesto secuestro, esto cuando se intentó ejecutar una orden de aprehensión por peculado y desvío de recursos en su contra y fue cuando intervinieron aquellos altos funcionarios del gobierno de la ciudad de México para impedirlo”.

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