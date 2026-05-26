México

Engomado azul, es tu turno: estos autos deben verificar en CDMX antes de que termine junio o pagarán 2,346 pesos de multa

Durante mayo y junio de 2026, únicamente los vehículos con engomado azul y terminaciones 9 y 0 deben cumplir el trámite obligatorio para evitar restricciones de circulación según reglamento de tránsito capitalino

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Foto: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.
El calendario semestral oficial determina que estos vehículos cierran el ciclo del primer semestre, por lo que deberán cumplir con la revisión antes del 30 de junio. Foto: (Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.)

Los propietarios de vehículos con engomado azul y placas terminadas en 9 y 0 en la Ciudad de México deben presentar sus autos a la verificación vehicular antes de que finalice junio de 2026.

El trámite es obligatorio y quienes no lo realicen dentro del periodo asignado enfrentarán una multa de 2,346 pesos, calculada en función de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para 2026.

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Este monto está establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Durante mayo y junio de 2026, corresponde exclusivamente a los autos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0 acudir a los verificentros autorizados. El calendario semestral oficial determina que estos vehículos cierran el ciclo del primer semestre, por lo que deberán cumplir con la revisión antes del 30 de junio.

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Multa oficial y condiciones para evitarla

Si en ese tiempo no aprueba la inspección, la multa se duplica, llegando a 4,692 pesos (40 UMA), y el plazo se renueva.(Gobierno de la Ciudad de México)
Si en ese tiempo no aprueba la inspección, la multa se duplica, llegando a 4,692 pesos (40 UMA), y el plazo se renueva.(Gobierno de la Ciudad de México)

La sanción económica por no verificar en el periodo asignado asciende a 20 veces la UMA, equivalente a 2,346 pesos. Si el propietario no obtiene una constancia aprobatoria dentro del plazo, debe cubrir la multa y, a partir del pago, recibe un nuevo periodo de 30 días naturales para completar la verificación.

Si en ese tiempo no aprueba la inspección, la multa se duplica, llegando a 4,692 pesos (40 UMA), y el plazo se renueva. El proceso puede repetirse en caso de reincidencia, con la multa incrementándose a 80 UMA (9,384 pesos).

El pago de la multa se realiza a través de la línea de captura obtenida en el portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX o vía Locatel. Presentar este comprobante es requisito indispensable al acudir al verificentro para regularizar el trámite.

Costos y procedimiento de verificación

carga vehicular CDMX
Para realizar el trámite, se solicita la siguiente documentación en original: identificación oficial vigente, tarjeta de circulación actualizada, comprobante de la última verificación y constancia de no tener adeudos de tenencia o infracciones. carga vehicular CDMX @OVIALCDMX

El costo oficial de la verificación vehicular es de 765 pesos en 2026. Esta tarifa aplica para cualquier holograma asignado (“0”, “1”, “2” o “00”). El pago debe realizarse previo a la cita, la cual se agenda en el portal de verificentros autorizado por la Sedema.

Para realizar el trámite, se solicita la siguiente documentación en original:

  1. identificación oficial vigente
  2. tarjeta de circulación actualizada
  3. comprobante de la última verificación
  4. constancia de no tener adeudos de tenencia o infracciones.

Si el vehículo no aprueba en la primera revisión por fallas menores, el propietario dispone de un plazo de 30 días naturales para repetir la verificación sin costo adicional.

Contexto y objetivos del programa

El programa de verificación vehicular de la Ciudad de México es de carácter semestral y obligatorio para todos los vehículos de combustión interna con placas capitalinas. Su objetivo es controlar las emisiones contaminantes y contribuir a la mejora de la calidad del aire. Además, el cumplimiento del trámite es necesario para evitar restricciones adicionales como el programa Hoy No Circula o la imposibilidad de circular en días específicos.

El calendario de verificación distribuye la carga entre los distintos grupos de autos a lo largo del semestre, asignando periodos por color de engomado y terminación de placa. En el caso de autos con engomado azul y terminaciones 9 y 0, el periodo asignado corresponde a mayo y junio.

Consecuencias adicionales por incumplimiento

Además de la multa económica, los vehículos que no hayan sido verificados en el periodo correspondiente quedan sujetos a restricciones de circulación. Esto incluye la imposición del programa Hoy No Circula de manera más estricta, así como la necesidad de regularizar el trámite antes de poder circular libremente por la ciudad.

Pagar la multa no sustituye la verificación. Es obligatorio cubrir ambos conceptos para recuperar la regularidad del vehículo. La reincidencia en el incumplimiento genera sanciones acumulativas. Todo el proceso se rige por los lineamientos establecidos en la legislación ambiental y de tránsito de la Ciudad de México.

Fuentes oficiales: Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, Reglamento de Tránsito de la CDMX, Unidad de Medida y Actualización 2026 y portales institucionales consultados entre abril y mayo de 2026.

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