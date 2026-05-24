Claudia Sheinbaum anuncia pensiones, becas y salud gratis a domicilio: esto le toca a Tabasco

El evento multitudinario en el municipio de Teapa sirvió como escenario para dar a conocer medidas enfocadas en el apoyo escolar, salud al alcance de los hogares y fortalecimiento de la seguridad social dirigida a mujeres mexicanas. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo un acto multitudinario en Teapa, Tabasco, donde presentó el paquete completo de programas del bienestar de su gobierno: desde pensiones exclusivas para mujeres y becas escolares hasta un ambicioso esquema de salud a domicilio y la conclusión de un hospital que estuvo abandonado 18 años.

Pensión Mujeres Bienestar: el reconocimiento al trabajo invisible

Uno de los anuncios centrales fue la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años. Sheinbaum explicó que el programa nace como un reconocimiento explícito al trabajo de cuidados no remunerado que históricamente han asumido las mujeres: crianza, hogar, cuidado de nietos y de pareja.

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“¿A quién cuidamos cuando llegamos a los sesenta? A los nietos”, señaló la mandataria ante miles de asistentes.

El programa es exclusivo para mujeres mexicanas y forma parte de la ampliación de la red de apoyos sociales que arrancó con la administración anterior.

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Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio comenzaron el lunes pasado (Apoyos del Bienestar)

Becas y útiles escolares: apoyo desde secundaria hasta universidad

La presidenta confirmó la expansión del esquema de becas educativas:

Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria

Tarjetas del Banco del Bienestar con 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes de niños de primaria, entregables en agosto

Ampliación progresiva de apoyos para estudiantes universitarios

“Para que las familias tengan lo mínimo indispensable para apoyar a sus hijos”, subrayó Sheinbaum.

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Útiles escolares, una tarjeta del Banco del Bienestar y el logo de la Beca Rita Cetina simbolizan el apoyo integral a la educación y el bienestar estudiantil en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salud Casa por Casa: enfermeras que llegan a tu domicilio

Otro de los programas destacados fue Salud Casa por Casa, mediante el cual enfermeras y enfermeros visitan directamente a adultos mayores en sus hogares para:

Elaborar un expediente médico

Detectar diabetes e hipertensión mediante muestras

Emitir recetas médicas desde la segunda o tercera visita

Garantizar la entrega de medicamentos a domicilio o en farmacia cercana

Adicionalmente, la presidenta anunció la credencial del Servicio Universal de Salud, que permitirá a los beneficiarios atenderse en cualquier clínica del IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar, independientemente de su afiliación. Los detalles completos se presentarán el martes en la conferencia mañanera.

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El hospital que esperó 18 años y lo terminó el Ejército

Uno de los momentos de mayor impacto del acto fue el anuncio sobre el Hospital de Cárdenas, una obra abandonada durante casi dos décadas por una empresa que recibió recursos públicos sin concluir los trabajos.

Sheinbaum informó que el dinero fue recuperado y que fueron los ingenieros militares quienes finalmente terminaron la obra civil. Actualmente se encuentra en fase de equipamiento.

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Además, confirmó la construcción de dos nuevos hospitales generales: uno en Teapa y otro en Macuspana.

Cinco millones de familias liberadas de deudas del Infonavit

La presidenta también destacó que 5 millones de familias vieron reducidas o canceladas sus deudas impagables con el Infonavit, y que cerca de 40 mil casos del Fovissste recibieron el mismo beneficio. A esto se suma el programa de viviendas del bienestar para personas con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.

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Una joven sonríe feliz mostrando las llaves de su nuevo departamento Infonavit frente a un complejo residencial moderno, con el logo de la institución destacando en la imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Informe del 31 de mayo: rendición de cuentas en las 32 entidades

Al cierre del acto, Sheinbaum anunció que el próximo domingo 31 de mayo ofrecerá un informe de gobierno transmitido simultáneamente en las plazas públicas de los 32 estados, a dos años del triunfo electoral del llamado segundo piso de la Cuarta Transformación.

“México no es colonia de nadie. Es un país libre, independiente y soberano”, concluyó la presidenta ante una ovación generalizada.

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