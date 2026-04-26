¿Cómo operan la DEA, el FBI y la CBP dentro de la Torre Centinela? El cerebro de la vigilancia en Chihuahua

Un edificio de 21 pisos en Ciudad Juárez concentra la vigilancia de miles de cámaras, drones y tecnología avanzada que permiten supervisar rutas clave, fronteras y ciudades mediante una red enlazada a todo el estado. (Infobae-Itzallana)

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), desde una torre de 21 pisos en Ciudad Juárez opera la Plataforma Centinela, un sistema que, según las autoridades, concentra 10 mil cámaras, 75 drones, lectores de placas y reconocimiento facial para vigilar ciudades, carreteras y cruces fronterizos en tiempo real.

El anuncio llega en uno de los momentos más tensos de la relación entre México y Estados Unidos. A semana de que trascendiera que dos agentes de la CIA habrían muerto en un accidente carretero en la sierra de Chihuahua —en una operación que el gobierno federal desconocía—, Chihuahua presenta una plataforma cuyo piso 18 albergará de forma permanente a elementos del FBI, DEA y CBP coordinando operativos en la franja fronteriza.

La infraestructura, con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, se posiciona, según sus impulsores, como la torre de seguridad más equipada de América Latina.

Tres pisos, tres niveles de respuesta

La Torre Centinela no es solo una sala de monitoreo. Su arquitectura operativa revela cómo funciona la cadena de mando:

Piso 16 : personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) monitorea en tiempo real las miles de cámaras distribuidas en el estado.

Piso 17 : el equipo de inteligencia policiaca revisa imágenes hacia atrás para reconstruir hechos delictivos.

Piso 18: cuando un caso tiene implicaciones federales o binacionales, se activa la coordinación con FGR, Guardia Nacional, FBI, CBP y DEA, todos con presencia física en ese nivel.

La lógica es escalar la información según su complejidad, no duplicarla.

Las instalaciones del edificio más avanzado en materia de seguridad estatal se destinarán al trabajo de análisis e intercambio de información por parte de agentes extranjeros bajo un esquema gestionado desde el año pasado. (Mejorada con IA)

Qué puede ver y rastrear el sistema

Las 3 mil cámaras tipo PTZ —que rotan, hacen zoom y amplían su campo de visión de forma remota— permiten a los agentes obtener imágenes claras antes de intervenir en un sitio. Las mil 791 lectoras de placas registran cada vehículo que cruza zonas estratégicas y carreteras.

Con un número de placa, el sistema rastrea en segundos cuándo y por dónde pasó un vehículo, quién lo conduce y qué ruta siguió. Incluso detecta matrículas sobrepuestas: si la placa no corresponde con el número de serie del vehículo, el sistema lanza una alerta automática.

A eso se suman 75 drones para zonas de difícil acceso y sistemas antidrones para neutralizar aeronaves usadas por grupos criminales, obligándolas a aterrizar o regresar a su punto de origen.

Los “escorpiones”: centros de mando sobre ruedas

Uno de los elementos menos conocidos de la plataforma son las unidades llamadas escorpiones: vehículos que funcionan como centros de mando móviles con videovigilancia, lectores de placas y reconocimiento facial incorporados. Operan con paneles solares o generadores, sin necesidad de personal permanente en el sitio.

Fueron desplegados, por ejemplo, en Cerocahui, localidad de la Sierra Tarahumara sin redes de comunicación, tras el asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en 2022.

Un grupo de veinte agentes pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado finalizó un curso intensivo de adiestramiento, impartido en Estados Unidos, enfocado en combate urbano y procedimientos para situaciones críticas de seguridad. (https://sspe.chihuahua.gob.mx/)

13 subcentros y la red que cubre el estado

La Torre Centinela no opera sola. Se alimenta de 13 subcentros distribuidos estratégicamente en Chihuahua, desde la franja fronteriza hasta la sierra. Actualmente 11 están en operación y cada uno extiende su cobertura a municipios colindantes, reduciendo tiempos de respuesta y cerrando los puntos ciegos del territorio.

El objetivo declarado por Gilberto Loya, secretario de la SSPE, es que ningún punto del estado quede fuera del alcance de esta red.