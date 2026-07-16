Felicia Mercado rompe el silencio tras acusaciones de una estilista: “Nunca autoricé que me grabaran”

La actriz respondió por primera vez a las declaraciones de la extensionista Betzy Cherry y negó haber buscado obtener un servicio gratuito

Después de que la estilista Betzy Cherry la acusara públicamente de intentar obtener unas extensiones de cabello sin pagarlas y difundiera audios de una negociación que no llegó a concretarse, la actriz Felicia Mercado decidió presentar su versión de los hechos.

En entrevista con el periodista Luis Magaña, la actriz aseguró que nunca autorizó que la conversación fuera grabada y sostuvo que el encuentro con la estilista tenía como único objetivo conocerse y evaluar la posibilidad de realizar una colaboración profesional.

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Felicia Mercado niega irregularidades y cuestiona la difusión de los audios

Durante la conversación, Mercado explicó que fue ella quien propuso reunirse en un café luego de que, según dijo, la propia estilista le informara que no podían verse en su negocio debido a un incendio que había afectado el lugar y que incluso le impedía acceder a sus materiales.

La actriz relató que durante el encuentro la extensionista le mostró una muestra del cabello que comercializa y le explicó las características de sus productos, los cuales calificó como naturales y de alta calidad.

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“¿Cómo sería nuestro intercambio, colaboración? ¿Cómo funcionaría? ¿Qué pides tú? Y pues ya veo si me conviene o no”, recordó Mercado sobre una de las preguntas que realizó durante la reunión, al señalar que ambas partes apenas estaban explorando si podían trabajar juntas.

Sin embargo, aseguró que la propuesta de la estilista incluía una condición que consideró inviable.

“Me dijo que quería una exclusividad de cinco años. Yo no te puedo dar exclusividad”, afirmó la actriz. Rechazó esa posibilidad debido a que, por su trayectoria, no podía comprometerse con un solo proveedor durante ese periodo.

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Felicia Mercado respondió a las acusaciones de la estilista Betzy Cherry, negó haber solicitado extensiones gratuitas y aseguró que nunca autorizó que la conversación entre ambas fuera grabada

“Nunca autoricé que me grabaran”

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Felicia Mercado fue enterarse de que la conversación había sido registrada en audio sin que ella lo supiera.

Durante la entrevista, Luis Magaña le preguntó directamente si la estilista le había informado que estaba grabando el encuentro o si había solicitado su autorización. “Claro que no. Es ilegal y yo ni enterada”, respondió la actriz.

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Para Mercado, ese hecho cambió por completo la percepción que tenía de aquella reunión. “No entiendo por qué desde un principio tuvo que grabar nuestra plática cuando apenas íbamos a conocernos y ver si fluía algo o funcionaba un intercambio. Se me hace muy mala onda que lo haya hecho”, expresó.

La actriz también cuestionó que los audios salieran a la luz más de un año después de haber ocurrido la reunión. “Deja pasar un año, año y pico, para de repente sacar toda la tierra que está sacando. ¿Qué esperaba sacar de todo esto? Definitivamente no entiendo”.

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Mercado afirma que el conflicto pudo resolverse en privado

Felicia Mercado sostuvo que, si realmente existía un problema con el material adquirido por la estilista o con la negociación, éste pudo resolverse de forma directa y sin necesidad de hacerlo público.

“¿Por qué no me buscaste a mí y me dijiste: ‘Oye, hay esto… aquí están esperándote. Me las compras, te las pongo, trabajamos o no trabajamos’? ¿Pero por qué hacer el escándalo que está haciendo?”, cuestionó.

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Con estas declaraciones, la actriz rechazó la narrativa presentada por Betzy Cherry, quien previamente aseguró que había invertido dinero en personalizar unas extensiones de cabello y que la cita fue cancelada poco antes de realizarse, lo que le provocó pérdidas económicas.

Mientras la estilista sostiene que la negociación fracasó porque la actriz pretendía obtener el servicio mediante una colaboración y posteriormente con un esquema de pagos diferidos, Mercado afirma que únicamente estaban explorando un posible acuerdo comercial y que decidió no continuar al no aceptar las condiciones planteadas.

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