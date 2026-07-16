Cenote X-Batún: el paraíso escondido de Yucatán que pocos conocen

El Cenote X-Batún ofrece aguas transparentes, fauna silvestre y un ambiente rural, lejos del bullicio de los destinos más concurridos de Yucatán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aguas cristalinas y la vegetación que rodea el Cenote X-Batún lo convierten en un destino natural único en el sur de Yucatán.

Este cenote abierto se localiza a 49 kilómetros de Mérida, en las inmediaciones de San Antonio Mulix, y ofrece una experiencia distinta para quienes buscan nadar, practicar snorkel o simplemente disfrutar de la tranquilidad rural.

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El acceso se realiza por un camino de terracería tras dejar la carretera Muna-Uxmal, lo que asegura que el entorno permanezca menos intervenido y más auténtico que otros sitios turísticos de la región.

X-Batún es ideal para quienes disponen de vehículo propio o prefieren contratar un chofer privado, ya que el transporte público solo lleva hasta la zona general y requiere caminar o tomar taxi para el tramo final.

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La visita resulta recomendable durante las primeras horas del día, cuando la temperatura es agradable y la afluencia de visitantes es menor.

Características del Cenote X-Batún y su ecosistema

El Cenote X-Batún es de tipo abierto y destaca por sus bordes de piedra caliza, raíces de árboles que cuelgan sobre la entrada y la sombra proporcionada por la vegetación circundante.

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El agua es clara y, según la luz y la época del año, puede variar entre tonos azulados y verdes.

Una pendiente natural de unos veinte metros conduce al agua, permitiendo el acceso tanto para nadadores experimentados como para quienes solo desean refrescarse cerca de la orilla.

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La zona alberga una rica biodiversidad. Entre las especies de aves presentes se encuentran el thó, yuya, xtacay y tórtolas, así como pavos de monte y loros.

El entorno permite observar mamíferos y árboles frutales en peligro de extinción, como el bonete. Las raíces que se extienden hacia el interior del cenote no solo contribuyen al paisaje, sino que también ofrecen cobijo a la fauna local.

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Esta combinación de vegetación y agua dulce proporciona un hábitat ideal para múltiples especies.

El Cenote X-Batún es de tipo abierto y destaca por sus bordes de piedra caliza, raíces de árboles que cuelgan sobre la entrada y la sombra proporcionada por la vegetación circundante. (Foto: Especial)

Servicios y recomendaciones para la visita

En el área hay dos palapas de descanso, estacionamiento, zona para acampar, área de fogata y un sendero interpretativo que rodea el cenote.

Los visitantes pueden contar con servicios de guía proporcionados por habitantes de la comunidad, lo que enriquece la experiencia y asegura el respeto por el entorno.

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Para quienes desean explorar más a fondo, el cenote dispone de una amplia caverna subacuática, apta para buceadores certificados que buscan descubrir los pasajes bajo el agua.

Es fundamental recordar que el buceo en cavernas es una actividad técnica y no debe intentarse sin la preparación adecuada.

El acceso y los servicios pueden variar según la temporada, el personal disponible y las condiciones climáticas.

Por ello, se recomienda llegar temprano, llevar efectivo en billetes pequeños y consultar en la entrada sobre lo que incluye el pago, evitando así malentendidos sobre el uso de bicicletas, chalecos salvavidas o el acceso a otros cenotes cercanos.

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El entorno es sencillo y rústico, por lo que no resulta el sitio más cómodo para personas con movilidad limitada o familias que buscan instalaciones muy desarrolladas.

Los baños, cambiadores y zonas de sombra son básicos, y la seguridad depende en gran medida de la supervisión personal, especialmente para quienes viajan con niños.

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Ruta y consejos prácticos para llegar desde Mérida

El trayecto desde Mérida hasta San Antonio Mulix toma aproximadamente una hora.

Se recomienda descargar mapas antes de salir, pues la señal telefónica puede ser inestable en la zona rural.

La mejor opción es conducir un auto rentado o contratar un chofer privado, lo que facilita combinar la visita al cenote con otros destinos cercanos como Uxmal, Hacienda Yaxcopoil o Muna.

La visita a X-Batún suele extenderse entre 60 y 90 minutos, y si se añade una visita al Cenote Dzombakal, el recorrido puede durar de dos a tres horas.

Para quienes desean explorar más a fondo, el cenote dispone de una amplia caverna subacuática, apta para buceadores certificados que buscan descubrir los pasajes bajo el agua. (Gobierno de México)

Comparación con otros cenotes y atractivo paisajístico

X-Batún se distingue de otros cenotes populares por su ambiente rural y la menor intervención turística.

Su acceso natural, los caminos de piedra mojada y la vegetación densa lo diferencian de parques más desarrollados como los de la Riviera Maya o los cenotes de Valladolid.

El entorno invita a nadar en aguas tranquilas, realizar snorkel ligero y observar la flora y fauna autóctonas, sin el bullicio de grandes grupos turísticos.

El sitio es especialmente apreciado por quienes buscan una experiencia auténtica y están dispuestos a sacrificar ciertas comodidades a cambio de tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.

No se recomienda para visitas rápidas ni para quienes dependen completamente del transporte público o requieren instalaciones sofisticadas.

La ciudad maya de X’baatún y su descubrimiento

A pocos kilómetros de este cenote, en un parque ecoturístico del municipio de Tekal de Venegas, investigadores mexicanos y españoles han ido revelando la grandeza de la antigua ciudad maya de X’baatún, cuyo nombre significa “lugar donde se recoge el agua”.

El sitio, descubierto en la década de los noventa, se encuentra rodeado de selva y cuerpos de agua, y destaca por un juego de pelota, una pirámide de quince metros y construcciones interpretadas como palacios.

Según el investigador Juan García Targa de la Universidad de Barcelona, el lugar combina vestigios de una hacienda con arquitectura megalítica, mostrando influencias de Izamal.

Las edificaciones fueron en parte amuralladas en la última fase de ocupación, lo que refleja la búsqueda de protección ante posibles conflictos.

Los habitantes de X’baatún aprovecharon los recursos naturales del entorno y cultivaron maíz, frijol y calabaza, según los restos encontrados.

La riqueza biológica de la zona, junto con la laguna y el cenote, propició el desarrollo de una urbe maya que ahora se encuentra en proceso de investigación y difusión.

Detalle de una sección de la parte superior de una pirámide de 37 metros de alto que se encuentra en X´baatun. Foto: EFE

Proyectos de investigación y turismo sostenible

El avance en el estudio de la zona ha dependido de la colaboración entre universidades mexicanas y españolas, así como del apoyo de fundaciones privadas.

Los trabajos han incluido levantamientos topográficos, estudios antropológicos y entrevistas con los responsables del plan ecoturístico, dirigido por ejidatarios locales.

Actualmente, los campesinos de la región practican un aprovechamiento sustentable, guiando a visitantes interesados en conocer un Yucatán diferente, lejos de los destinos masivos.

Las actividades incluyen acampadas nocturnas, observación de aves y recorridos educativos que buscan equilibrar el turismo con la conservación del patrimonio natural y cultural.

El proyecto científico sigue en marcha y se espera que en los próximos años se obtenga una visión general más completa de la ciudad maya y su relación con el entorno natural.

La coordinación entre investigadores, autoridades y comunidad local será clave para asegurar que el sitio permanezca accesible y protegido.

El Cenote X-Batún, junto a la zona arqueológica de X’baatún, representa una alternativa valiosa para quienes desean explorar la riqueza natural y cultural de Yucatán desde una perspectiva menos convencional.

La experiencia combina historia, naturaleza y sostenibilidad en un entorno que invita a la calma y la contemplación.