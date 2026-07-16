La UNAM publicará este viernes 17 de julio los resultados del ingreso a licenciatura 2026

La UNAM recibirá a 50 mil 113 estudiantes de primer ingreso en licenciatura para el ciclo 2026-2027/1. (UNAM Universidad Nacional Autónoma de México)

La UNAM publica este viernes 17 de julio los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 para el ciclo escolar 2026-2027/1, tanto para el Sistema Escolarizado como para el SUAyED, según un boletín de la Universidad difundido el pasado 16 de julio.

De acuerdo con la UNAM, la institución recibirá a 50 mil 113 estudiantes de primer ingreso: 21 mil 962 entran por Concurso de Selección y 28 mil 151 por Pase Reglamentado. La cifra representa un aumento de 1 mil 454 espacios respecto del periodo académico anterior.

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Las y los aceptados cursarán alguna de las 134 carreras que ofrece la UNAM en sus distintos sistemas, precisa la universidad.

Para el Concurso de Selección se inscribieron 191 mil 306 aspirantes y 158 mil 712 presentaron el examen. La UNAM reporta que el proceso de ingreso de 2% de personas fue cancelado por conductas contrarias a lo establecido en la Convocatoria y en la Legislación Universitaria.

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La universidad señala que, por primera vez, el examen de licenciatura se aplica en línea. Explica que el sistema usado está basado en inteligencia artificial y permite captar y grabar conductas durante la evaluación como apoyo al monitoreo humano aplicado en las jornadas de examen.

Presenta la UNAM una denuncia penal por presunto fraude en el examen de ingreso 2026

La UNAM presentó una denuncia penal por presunto fraude en el examen de ingreso a licenciatura 2026 tras detectar posibles violaciones a la convocatoria. Crédito: Cuartoscuro

La UNAM presentó una denuncia penal por presunto fraude en el examen de ingreso a licenciatura 2026, después de detectar durante la segunda jornada del concurso acciones que, según la universidad, habrían violado la convocatoria y la normatividad universitaria al ofrecer apoyos falsos para sustentar la prueba y engañar a familias de aspirantes.

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La institución informó en un comunicado de la Dirección General de Comunicación Social que la denuncia fue presentada el pasado 3 de julio ante las autoridades competentes. El objetivo, señaló, es que se investiguen y sancionen conductas que constituyan delitos y evitar que más familias y aspirantes sean víctimas de esas prácticas.

Por lo tanto, sí hubo una denuncia penal, pero se dirigió contra personas y empresas que habrían vendido servicios fraudulentos para respaldar la aplicación del concurso, no contra los aspirantes que presentaron el examen.

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La UNAM ubica el presunto engaño en servicios vendidos a familias

El pasado 3 de julio la UNAM presentó la denuncia ante autoridades competentes para investigar y sancionar conductas que constituyan delitos. |Crédito: Cuartoscuro

De acuerdo con la UNAM, entre las irregularidades detectadas hubo conductas que “podrían configurarse como prácticas ilegales” de actores que habrían engañado a familias con ofertas para sustentar el examen. La universidad no detalló en el texto difundido quiénes serían esas personas o empresas.

La casa de estudios también sostuvo que, en su gran mayoría, los aspirantes realizaron su examen sin contratiempo alguno.

Dicho caso estalló mientras crecen las protestas por la aplicación en línea del examen de ingreso 2026. La inconformidad ya llegó a una petición en Change.org impulsada por jóvenes que buscan un lugar en licenciatura o ingeniería.

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Las protestas se concentran en anulaciones atribuidas a una IA

Reclamos de postulantes señalan que la inteligencia artificial y el sistema de vigilancia anularon exámenes por fallas de conexión, ruido del hogar o reflejos en lentes que se interpretaron como celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reclamo de los aspirantes apunta a que la evaluación estaría castigando fallas de conexión, ruido de la calle y condiciones materiales de cada hogar, no solo conocimientos. Entre los reportes que circulan en internet aparecen cancelaciones por pérdida de señal, cortes de luz e interrupciones externas.

Algunos testimonios aseguraron que su examen fue anulado porque pasó el camión de la basura o por ruido de vecinos durante la aplicación. La queja más repetida se resume así: “Un examen debe evaluar conocimientos, no la calidad del internet ni el ruido de la calle”.

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También hubo señalamientos sobre el sistema de vigilancia del examen en línea. Algunos aspirantes sostuvieron que la inteligencia artificial marcó como “trampa” el uso de lentes graduados porque el reflejo habría sido interpretado como si se tratara de un celular.

Las críticas incluyeron otras causas de anulación señaladas en las reglas del examen: interacción con otras personas, uso de dispositivos no autorizados y cubrirse el rostro con accesorios como gorras o cubrebocas.

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