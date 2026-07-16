MC pide al INE a que vigile y sancione actos anticipados de campaña

La diputada federal por el MC Laura Ballesteros alista un exhorto al INE para que investigue y sancione actos anticipados de campaña.

Este jueves, Laura Ballesteros Mancilla, diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), informó que presentó un exhorto para que el Instituto Nacional Electoral (INE) vigile y sancione posibles actos anticipados de campaña.

La legisladora emecista denunció que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados –Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT)-- ya hacen uso de las llamadas coordinaciones estatales para posicionar aspirantes antes de los tiempos establecidos por la ley.

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Un acto anticipado de campaña es una actividad de promoción electoral que llevan a cabo los aspirantes de un partido político antes del periodo permitido; en esta ocasión, el INE estableció que el proceso electoral 2026-2027 arrancará en septiembre próximo.

Los actos anticipados de campaña, generalmente, se pueden observar en espectaculares, bardas, volantes, falsas entrevistas en revistas de dudosa calidad editorial, etcétera.

INE cuenta con herramientas para fiscalizar estos actos

De acuerdo con Ballesteros Mancilla, el Instituto Nacional Electoral cuenta con herramientas para fiscalizar los actos anticipados de campaña electoral, pero se mantiene como espectador.

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Además, advirtió que si la institución encabezada por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, no actúa, estaría “protegiendo de forma selectiva” las candidaturas de Morena y aliados.

La diputada de MC Laura Ballesteros exhorta al INE a que investigue y sancione actos anticipados de campaña. Crédito: X/ @LBallesterosM

MC no nombrará coordinadores estatales

Ballesteros Mancilla afirmó que Movimiento Ciudadano no tiene previsto nombrar coordinadores estatales ni se adelantará al proceso electoral; algo que ya hicieron durante las elecciones de 2024.

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La diputada federal también se lanzó contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) por recurrir a prácticas similares a las de Morena y aliados.

Respecto al exhorto, será presentado en la Cámara de Diputados para pedir pedir al INE que active mecanismos de vigilancia en todo el país,

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¿Cuándo inicia formalmente el proceso electoral 2026-2027?

El proceso electoral 2026-2027 arranca formalmente el próximo mes de septiembre.

Sin embargo, la mayoría de los partidos políticos ya comenzaron a mover sus estructuras internas rumbo a la elección intermedia de 2027, pese a que el marco legal exige respeto total a los plazos institucionales dictados por el INE.

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La dirigente de Morena Ariadna Montiel ya moviliza al partido rumbo a las elecciones de 2027. Crédito: X/ @A_MontielR

Cabe señalar que el diseño del calendario electoral no es un mero asunto administrativo, pues funciona como un blindaje operativo para garantizar la equidad en la contienda por los puestos de elección popular.

Fechas clave rumbo a la elección intermedia

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) explica cómo se debe desarrollar el Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027, que está compuesto por cuatro fechas clave.

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En la primera semana de septiembre de 2026, el Consejo General del INE celebra su sesión constitutiva oficial, acto que por ley marca el arranque legal de la contienda intermedia. Desde ese momento, las juntas locales y distritales se declaran en sesión permanente.

MC exhorta al INE a que investigue y sancione posibles actos anticipados de campaña. Crédito: X/ @INEMexico

Posteriormente, en la tercera semana de noviembre de 2026 inician las precampañas federales, el periodo formal para que partidos y coaliciones realicen sus procesos internos de selección. En esa etapa, ningún aspirante puede promocionarse abiertamente ante el electorado general ni hacer llamados al voto antes del plazo establecido.

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Las campañas electorales van del 4 de abril al 2 de junio de 2027 y duran 60 días, lapso de proselitismo y difusión de plataformas políticas que abre la pauta nacional en medios electrónicos.

Por último, la jornada electoral se realizará el domingo 6 de junio de 2027, día en el que las casillas abrirán en todo el territorio mexicano para la votación concurrente.

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Luego de que Morena y aliados, así como el PRI y el PAN decidieron adelantarse al inicio del proceso electoral del próximo año, la diputada de MC, Laura Ballesteros, alista un exhorto para que el INE investigue y sancione actos anticipados de campaña.