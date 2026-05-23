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Metro anuncia suspensión del servicio del tramo Tasqueña-San Antonio Abad de la L2: fechas y horarios

El STC advierte a los usuarios para que puedan tomar precauciones y revisar vías alternas

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Vista de una estación de metro con una plataforma gris, personas esperando y un tren blanco y naranja llegando. Hay letreros que indican "Cuatro Caminos" y "Tasqueña"
Las autoridades ofrecerán alternativas para los pasajeros capitalinos. (X/ @AdrianRubalcava)

Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció la suspensión temporal del servicio en la Línea 2 del Metro de la CDMX afectará el tramo de Tasqueña a San Antonio Abad.

De acuerdo con información oficial, los trabajos urgentes de rehabilitación harán necesaria la interrupción, mientras que un circuito gratuito de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) cubrirá el trayecto para quienes utilizan estas estaciones.

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Esta es la nueva ruta de RTP que conectará con la Línea 3 del Metro CDMX (X/ @RTP_CiudadDeMex)
Las unidades suplirán el servicio durante el cierre. (X/ @RTP_CiudadDeMex)

¿Por qué cerrarán las estaciones?

La rehabilitación urgente de cara al Mundial 2026 se desarrolla en el tramo superficial de la Línea 2, una de las rutas más transitadas del Metro de la Ciudad de México y que es el camino directo para el Estadio Azteca, lugar donde se jugará la inauguración de la justa.

El personal del Metro permanece en las estaciones para informar y orientar a las personas usuarias sobre los cambios, mientras se realizan las obras de rehabilitación en la Línea 2.

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Las obras de modernización como las ejecutadas en Auditorio y las actuales en la Línea 2 buscan mejorar tanto la seguridad como la funcionalidad del transporte público en la capital, incrementando la calidad de los traslados y reduciendo el riesgo de incidentes por desgaste de la infraestructura.

Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX están abiertas y cerradas por obras (X/ @MetroCDMX)
La zona externa de la Línea 2 es la que será intervenida. (X/ @MetroCDMX)

Fecha y horario del cierre

La suspensión se llevará a cabo a partir de este sábado 23 de mayo a partir de las 20:00 horas y el restablecimiento del servicio está previsto para las 5:00 horas del lunes 25 de mayo, momento en que la Línea 2 retomará su operación habitual en todo su recorrido, desde Tasqueña hasta Cuatro Caminos. Este tipo de suspensiones se implementa cuando los trabajos de mantenimiento no pueden realizarse de noche ni sin interrumpir la operación regular.

Otro dato relevante es la reapertura de la estación Auditorio de la Línea 7, que permaneció cerrada desde el 28 de diciembre del 2025 para someterse a trabajos de modernización y mantenimiento. Las mejoras contemplan tanto la imagen como la seguridad y operación de las instalaciones.

Durante la suspensión, se recomienda prever tiempos extra de traslado entre las estaciones afectadas, ya que la interrupción forma parte del plan de modernización integral de la red de transporte colectivo en la Ciudad de México.

Vista desde el interior de la estación de metro Antonio Abad, mostrando obras de construcción con un trabajador, barreras naranjas y un edificio de ladrillo al fondo
Los trabajos de remodelación continúan en la Línea 2. (Cortesía FB/ SNT: Movilidad Urbana)

Habrá más remodelaciones en el Metro

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que los trabajos de remodelación total en 20 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro concluirán en el mes de junio de 2026.

Esta modernización integral, que interviene estaciones con más de 50 años de antigüedad (principalmente de la Línea 2 y la Línea 7), busca garantizar un servicio más seguro, digno y eficiente, además de incluir la instalación de torniquetes a la vanguardia mundial. El objetivo prioritario de las autoridades capitalinas es tener la tarea completamente terminada antes del arranque del Mundial de Fútbol 2026.

Durante un recorrido de supervisión por la Línea 7, la mandataria destacó que los trabajos en la estación Auditorio presentan actualmente un avance del 80 por ciento y ya fue reabierta al público, aunque las labores de remodelación profunda continúan activas.

Reabren la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX (FB/ Migue Villafuerte)
Reabren la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX (FB/ Migue Villafuerte)

Brugada enfatizó que este proyecto estratégico no es solo una renovación de imagen, sino una intervención estructural profunda que abarca el mantenimiento de vías, cableado, sistemas eléctricos, de energía y ventilación. Estas mejoras en la infraestructura central están diseñadas para optimizar el funcionamiento de los trenes y evitar los retrasos frecuentes.

Para llevar a cabo esta ambiciosa transformación del Metro, considerado el corazón de la movilidad de la capital, el gobierno de la Ciudad de México destinó un presupuesto total de 2,200 millones de pesos.

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