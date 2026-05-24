Maru Campos asegura que FGR la citó por gira en medios: “Protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos”

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, mostró su descontento por el citatorio de la FGR, quien le hizo el llamado a declarar por el caso CIA. (Crédito: FGR)

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se posicionó a través de sus redes sociales por el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia que la llamó a declarar como testigo del operativo donde habrían muerto dos agentes de la CIA, el cual se llevó a cabo entre el 17 y 19 de abril.

Campos afirma que citatorio es por entrevistas en medios de comunicación

En un video que apenas dura 48 segundos, la mandataria estatal aseguró que la acción se debe a una mayor exposición pública:

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“No lo habían hecho, pero después de las entrevistas de estos días ya se decidieron”.

Sin perder oportunidad y evitando mencionar el nombre de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien es acusado por Estados Unidos de mantener vínculos con Los Chapitos, la gobernadora de Chihuahua mostró su disgusto de manera pública:

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“¿Qué tal? Protegen a los delincuentes y persiguen a los que tratamos de cumplir con nuestro deber”.

(Twitter: @MaruCampos_G)

Maru Campos insistió, al igual que lo afirmó horas antes Jorge Romero -dirigente del PAN-, que existe una persecución política por parte del gobierno:

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“La persecución política en mi contra continúa y como siempre, seguiré dando la cara y dando la lucha por tu familia, por nuestro país, por Chihuahua y por la libertad, hasta donde tope, por nuestro estado y por México”.