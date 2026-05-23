Lucía Méndez aconseja a Ángela Aguilar que “se acerque a Dios”

(IG: Lucía Méndez // Foto AP: Eric Jamison - Invision)

Lucía Méndez pide a Ángela Aguilar que se acerque a Dios ante las críticas que enfrenta desde hace dos años, después de que hizo público su romance con Christian Nodal, según declaraciones de la cantante al programa De primera mano.

En la entrevista, Méndez sostuvo que la polémica alrededor de ambos artistas “ya es tan difícil y tóxica” que, a su juicio, necesitan “una ayuda más fuerte”. “Que se acerque a Dios. Creo que toda esta polémica y estas situaciones que han surgido quizás es porque le falta de más fe, de acercarse a Dios y creo que si ella logra acercarse a un buen guía espiritual, tanto ella como Nodal, su vida va a cambiar radicalmente. Dios lo puede todo”.

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La actriz afirmó que su consejo parte de lo que ha vivido en su carrera y en su vida personal, donde asegura que enfrentó traiciones, intentos de daño y rumores que la afectaron. Por eso, señala que opta por no engancharse en pleitos y alejarse para cuidar su tranquilidad.

“La gente traidora, la gente mala. La gente que por envía inventa o no le gusta que te vaya bien, yo creo que es lo más difícil que he enfrentado”, afirmó Méndez en De primera mano. Añadió que, cuando identifica ese tipo de relaciones, corta de forma definitiva: “No discuto, no me peleo, yo me voy para siempre, soy radical”.

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¿Y la boda de Ángela Aguilar y Nodal? Esto es lo que se sabe

Los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar aparecen juntos en una fotografía en blanco y negro, oficializando su relación romántica. (Instagram)

Recientemente, La periodista Flor Rubio aseguró que la boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar sí se realizará en mayo, pese a que el cantante había dicho que el plan se postergaba. La comunicadora lo comentó en el programa Venga la Alegría.

Rubio precisó que el dato no vino de una fuente oficial y citó un mensaje que vio en una cuenta de fans: “Sí viene la boda y es el mes de mayo”. “Porque sigo varias cuentas, privadas de fans. Y en una ayer escribieron que sí va a haber boda el próximo mes. Es una cuenta de fans, no es una cuenta oficial, pero normalmente tienen información que viene directo de los artistas”, agregó.

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De acuerdo con Rubio, la celebración sería más pequeña que lo previsto por motivos de seguridad: “Igual no va a ser la gran fiesta que tenían planeado por cuestión de seguridad, pero al parecer viene boda”. El evento se había contemplado en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar en Zacatecas.

En febrero de 2026 ocurrió un tiroteo cerca del rancho de Pepe Aguilar, un hecho que se convirtió en un factor para replantear la magnitud de la ceremonia. Días antes de esta versión, Nodal confirmó en una entrevista que la boda religiosa no se realizaría como estaba planeada, mientras Aguilar había dicho desde finales de 2025 que el enlace sería en mayo.

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