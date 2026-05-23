México

Felipe Calderón sale en defensa de Maru Campos por citatorio de la FGR: los llama “cobardes e hipócritas”

La gobernadora de Chihuahua fue citada a rendir declaración el próximo 27 de mayo por el caso CIA

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Felipe Calderón recordó un episodio en el que su seguridad detectó un posible atentado y las medidas extremas que tuvo que tomar. (YouTube: Yordi Rosado/Captura de pantalla)
Felipe Calderón muestra respaldo a Maru Campos. (YouTube: Yordi Rosado/Captura de pantalla)

El expresidente Felipe Calderón reaccionó este 23 de mayo en su cuenta de X al citatorio que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con un mensaje en el que calificó de “cobardes e hipócritas” a quienes, según sus palabras, “esconden y protegen a los criminales de su partido y persiguen judicialmente a quienes sí combaten el crimen”.

En la misma publicación, Calderón afirmó que “las instituciones” están “al servicio de la delincuencia, no de los ciudadanos”, y cuestionó directamente a sus destinatarios: “¿qué más prueba quieren que eso?”. El exmandatario cerró su mensaje con un respaldo explícito a la mandataria estatal: “Bravo Maru Campos, gobernadora valiente".

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