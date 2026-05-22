No solo la CFE obtuvo bajas calificaciones de Moody’s: bancos mexicanos no se salvan

Ocho alcancías representando bancos mexicanos se alinean frente a un titular de periódico sobre la rebaja de calificación de Moody's y la economía a la baja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia calificadora Moody’s redujo las calificaciones de riesgo crediticio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de ocho instituciones financieras mexicanas, argumentando un deterioro en las perspectivas económicas del país y una menor fortaleza fiscal del gobierno federal.

La decisión impacta directamente a algunos de los bancos y organismos financieros más importantes del país, entre ellos BBVA México, Banco Mercantil del Norte, Banco Santander México, Banco Nacional de México, Banco del Bajío, Bancomext, Nacional Financiera y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

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Moody’s reduce calificaciones en un escalón

De acuerdo con el reporte de la calificadora, las notas de depósitos, emisor y deuda de BBVA México, Banorte, Santander México, BanBajío, Bancomext, Nafin e IPAB fueron rebajadas en un escalón.

En el caso de Banamex, Moody’s decidió mantener sus calificaciones de depósitos y deuda, aunque la perspectiva continúa siendo negativa, lo que indica que aún existe el riesgo de nuevos ajustes en el futuro cercano.

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Asimismo, las evaluaciones crediticias base (BCA) de Nafin y Bancomext fueron confirmadas, aunque el entorno económico continúa presionando la capacidad financiera de las instituciones vinculadas al gobierno mexicano.

La calificadora también modificó las perspectivas de largo plazo de varias instituciones, pasando de negativa a estable para BBVA México, Banorte, Santander México, BanBajío, Bancomext y Nafin. Sin embargo, Banamex conserva una perspectiva negativa debido a la incertidumbre sobre su evolución financiera y operativa.

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La economía mexicana presiona al sistema financiero

Moody’s recortó la calificación de México a Baa3, acercándolo al límite del grado de inversión, lo que encendió alertas en los mercados.

Moody’s explicó que la calidad crediticia soberana de México limita las calificaciones de los emisores domiciliados en el país, ya que estos dependen directamente de las condiciones macroeconómicas, la estabilidad institucional y el desempeño de los mercados financieros nacionales.

Según la agencia, los bancos mexicanos mantienen fuertes vínculos con el gobierno federal debido a su exposición a la economía real y a diversos riesgos sistémicos e institucionales.

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La firma señaló que factores como la menor flexibilidad fiscal, las bajas expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el debilitamiento del mercado laboral y la persistente incertidumbre comercial y jurídica afectan negativamente la capacidad crediticia de las instituciones financieras.

Además, Moody’s advirtió que el deterioro económico puede afectar la calidad de los activos bancarios conforme aumenta la penetración del crédito en el país.

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CFE también enfrenta presión financiera

Ciudadanos intentan obtener información de la falta de energía eléctrica, en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Saltillo, estado de Coahuila (México). Imagen de archivo. EFE/Antonio Ojeda

La rebaja en la calificación de la CFE refleja las crecientes preocupaciones sobre la situación financiera de las empresas productivas del Estado, especialmente en un contexto de desaceleración económica y mayores presiones presupuestarias.

Analistas consideran que el ajuste en la nota crediticia podría incrementar los costos de financiamiento tanto para la CFE como para diversas instituciones financieras mexicanas, además de generar cautela entre inversionistas internacionales.

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Aunque Moody’s destacó que el sistema bancario mexicano mantiene niveles sólidos de capitalización y liquidez, también subrayó que el entorno económico seguirá representando riesgos importantes durante los próximos meses.

Incertidumbre económica continúa

La decisión de Moody’s ocurre en medio de un panorama económico marcado por la desaceleración del crecimiento, las tensiones comerciales internacionales y la incertidumbre regulatoria en México.

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Especialistas del sector financiero consideran que las próximas decisiones del gobierno federal en materia fiscal, inversión pública y certeza jurídica serán determinantes para evitar nuevas presiones sobre la calificación soberana y sobre las instituciones financieras más relevantes del país.

La reducción en las calificaciones no implica un riesgo inmediato de insolvencia para los bancos mexicanos; sin embargo, sí representa una señal de alerta sobre el entorno económico y financiero que enfrenta México en 2026.

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