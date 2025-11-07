Vinculan a proceso a Uriel “N”, sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico de la CDMX

Foto: SSC / (Gobierno de México)

Un juez de control vinculó a proceso a Uriel “N” por el delito de abuso sexual, y dictó prisión preventiva, sin embargo, la vinculación y la medida cautelar solo son por el caso de una joven de 25 años que fue atacada el mismo día que la presidenta Claudia Sheinbaum y otra mujer no identificada.

El vinculado permanecerá en prisión preventiva justificada y el juez fijó el plazo de un mes para que terminen las investigaciones complementarias, por lo que permanecerá recudido en las instalaciones del Reclusorio Norte.

De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el sujeto identificado como Uriel “N”, fue detenido el pasado 4 de noviembre luego de que una joven pidiera ayuda tras haber sido atacada durante la noche en las calles del Centro Histórico de la CDMX.

“De acuerdo con las primeras indagatorias, se supo que el detenido está probablemente relacionado con el acoso cometido en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como con el acoso a una tercera mujer en las calles Bolívar y Tacuba”, se lee en el comunicado.

Tras los hechos, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público para seguir las investigaciones por el acoso de las otras mujeres.

Así ocurrió el acoso a la Presidenta Claudia Sheinbaum en las inmediaciones de Palacio Nacional

Diversas activistas y políticas de diversos partidos expresaron su solidaridad con la mandataria. | Jesús Áviles

El episodio ocurrió el martes 4 de noviembre, cuando Claudia Sheinbaum se dirigía a un evento en la Secretaría de Educación Pública y saludaba a transeúntes frente a Palacio Nacional. En ese trayecto, un hombre identificado como Uriel “N” se acercó, abrazó a la mandataria e intentó besarla en el cuello, realizando contacto físico sin su consentimiento.

Una mujer advirtió la situación y, tras la insistencia del agresor, los elementos de seguridad intervinieron para separarlo. A pesar de la presencia de los escoltas, el sujeto intentó acercarse nuevamente antes de ser contenido por el personal de seguridad.

Las imágenes del incidente muestran que el hombre presentaba un comportamiento alterado y sus palabras resultaron ininteligibles, aunque alcanzó a pronunciar: “Claudia de América” antes de ser retirado del lugar. Durante la intervención, se escuchó a la presidenta decir: “Nos tomamos la foto, no te preocupes”, mientras su equipo la resguardaba y retiraba al individuo.

El video del acoso provocó una fuerte reacción en plataformas digitales y motivó el pronunciamiento de colectivos feministas y legisladores. Diversos sectores exigieron la identificación del agresor y su sanción inmediata, subrayando que el acoso sexual es un delito, sin importar la jerarquía de la víctima o el contexto en que ocurra.

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México expresó su solidaridad con Sheinbaum y condenó el acto, calificándolo como una manifestación de misoginia y de la cultura machista que persiste en el país.