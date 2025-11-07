México

Vinculan a proceso a Uriel “N”, sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico de la CDMX

De acuerdo con la Fiscalía, Uriel “N” también acosó a otras dos mujeres en el mismo día

Guardar
Foto: SSC / (Gobierno de
Foto: SSC / (Gobierno de México)

Un juez de control vinculó a proceso a Uriel “N” por el delito de abuso sexual, y dictó prisión preventiva, sin embargo, la vinculación y la medida cautelar solo son por el caso de una joven de 25 años que fue atacada el mismo día que la presidenta Claudia Sheinbaum y otra mujer no identificada.

El vinculado permanecerá en prisión preventiva justificada y el juez fijó el plazo de un mes para que terminen las investigaciones complementarias, por lo que permanecerá recudido en las instalaciones del Reclusorio Norte.

De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el sujeto identificado como Uriel “N”, fue detenido el pasado 4 de noviembre luego de que una joven pidiera ayuda tras haber sido atacada durante la noche en las calles del Centro Histórico de la CDMX.

“De acuerdo con las primeras indagatorias, se supo que el detenido está probablemente relacionado con el acoso cometido en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como con el acoso a una tercera mujer en las calles Bolívar y Tacuba”, se lee en el comunicado.

Tras los hechos, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público para seguir las investigaciones por el acoso de las otras mujeres.

Así ocurrió el acoso a la Presidenta Claudia Sheinbaum en las inmediaciones de Palacio Nacional

Diversas activistas y políticas de
Diversas activistas y políticas de diversos partidos expresaron su solidaridad con la mandataria. | Jesús Áviles

El episodio ocurrió el martes 4 de noviembre, cuando Claudia Sheinbaum se dirigía a un evento en la Secretaría de Educación Pública y saludaba a transeúntes frente a Palacio Nacional. En ese trayecto, un hombre identificado como Uriel “N” se acercó, abrazó a la mandataria e intentó besarla en el cuello, realizando contacto físico sin su consentimiento.

Una mujer advirtió la situación y, tras la insistencia del agresor, los elementos de seguridad intervinieron para separarlo. A pesar de la presencia de los escoltas, el sujeto intentó acercarse nuevamente antes de ser contenido por el personal de seguridad.

Las imágenes del incidente muestran que el hombre presentaba un comportamiento alterado y sus palabras resultaron ininteligibles, aunque alcanzó a pronunciar: “Claudia de América” antes de ser retirado del lugar. Durante la intervención, se escuchó a la presidenta decir: “Nos tomamos la foto, no te preocupes”, mientras su equipo la resguardaba y retiraba al individuo.

El video del acoso provocó una fuerte reacción en plataformas digitales y motivó el pronunciamiento de colectivos feministas y legisladores. Diversos sectores exigieron la identificación del agresor y su sanción inmediata, subrayando que el acoso sexual es un delito, sin importar la jerarquía de la víctima o el contexto en que ocurra.

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México expresó su solidaridad con Sheinbaum y condenó el acto, calificándolo como una manifestación de misoginia y de la cultura machista que persiste en el país.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumAcosoVinculación a procesoUriel Nmexico-noticias

Más Noticias

Las series más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Las series más populares de

Euro: cotización de cierre hoy 7 de noviembre en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Pensión Bienestar 2025: por esta razón Adultos Mayores podrían perder más de 12 mil pesos

Este recurso económico se abona de manera bimestral a cada persona beneficiaria

Pensión Bienestar 2025: por esta

AC/DC anuncia nueva fecha en CDMX de su gira Power Up Tour: fecha y precio de las entradas

La legendaria banda de rock, liderada por Angus Young y Brian Johnson, anunció una última fecha en el Estadio GNP Seguros tras agotar boletos

AC/DC anuncia nueva fecha en

Programas para el Bienestar 2025: ¿Quiénes reciben su pago mensual hoy 7 de noviembre de más de 6 mil pesos?

La iniciativa también busca atender problemáticas como la pobreza rural y la degradación ambiental

Programas para el Bienestar 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Macron destaca en México la

Macron destaca en México la importancia del respeto a la soberanía en el combate al narcotráfico: “La lucha nos une a todos”

Joven de 15 años llevó un arma de fuego a su escuela en Chietla, Puebla

Capturan a “El Carretas”, líder dedicado al huachicol de gas y robo a transporte de carga en Puebla y Tlaxcala

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” el domingo 9 de noviembre

Asesino de Carlos Manzo era un joven sicario del CJNG, confirma fiscal de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Las series más populares de

Las series más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

AC/DC anuncia nueva fecha en CDMX de su gira Power Up Tour: fecha y precio de las entradas

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 7 de noviembre

Tecate Pa’l Norte 2026 revela más detalles: estos son los precios de los abonos y la fecha de preventa

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 7 de noviembre?

DEPORTES

Javier Aguirre anuncia la lista

Javier Aguirre anuncia la lista de seleccionados para los partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay: destacan sorpresas

¿Monday Night RAW en México? WWE sorprendía a fans tras Guerra de Titanes de AAA

Dafne Navarro obtiene su clasificación a semifinales del mundial de gimnasia de trampolín en Pamplona 2025

Lando Norris apunta alto en Brasil: “Espero otro fin de semana como el de México”

Esto necesita México para avanzar a los Octavos de Final del Mundial Sub-17 tras vencer a Costa de Marfil