INE se va a home office: así operará el instituto durante el Mundial 2026

La institución electoral implementará trabajo remoto en sus instalaciones de la zona sur de la Ciudad de México, en respuesta al incremento de visitantes, presiones a la movilidad y solicitudes de autoridades locales. (Infobae-Itzallana)

El Instituto Nacional Electoral (INE) tomó una decisión que pocos esperaban: enviará a casa a su personal durante casi mes y medio para cederle el paso al Mundial de Futbol 2026. Del lunes 1 de junio al domingo 12 de julio, las oficinas ubicadas en la zona sur de la Ciudad de México permanecerán cerradas y los trabajadores del centro del país operarán en modalidad remota.

La medida fue oficializada mediante un oficio firmado por la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlet Espino, y enviado a la presidenta del Consejo General, Guadalupe Taddei Zavala, así como a consejeros electorales y titulares de distintas áreas del instituto.

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¿Por qué el INE se va a casa?

La justificación no es el torneo en sí, sino el impacto logístico que traerá consigo. El documento cita el arribo de aproximadamente 1.1 millones de turistas mundialistas a la capital, lo que generará:

Mayor tránsito vehicular en zonas ya saturadas

Aglomeraciones en transporte público

Incremento en emisiones contaminantes

Presión sobre la movilidad urbana en general

A esto se suma la petición expresa del gobierno de la Ciudad de México para utilizar los estacionamientos del INE y así desahogar la circulación vehicular en la zona durante los días de partido.

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Cabe señalar que, aunque el torneo arranca formalmente el 11 de junio, el INE anticipó el home office desde el 1 de junio, una decisión que abarca incluso días sin partidos en el estadio cercano a sus instalaciones.

La disposición oficial coincide con la intención de facilitar el tránsito y liberar espacio en la zona, mientras se evaluará posteriormente la continuidad de la atención en los módulos ciudadanos

¿Qué pasa con los módulos de atención ciudadana?

Uno de los puntos que aún genera incertidumbre es el funcionamiento de los módulos de atención ciudadana, donde los ciudadanos tramitan su credencial para votar — un proceso que, por su naturaleza, requiere presencia física.

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El oficio de Espino indica que la aplicación de esta medida en dichos módulos será comunicada por el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, el licenciado Alejandro Sosa Durán. Por ahora, no hay confirmación sobre si operarán con normalidad, con horarios reducidos o si también entrarán en pausa.

El INE aclara: no es la primera vez

El instituto recordó que esta no es una medida inédita. El home office por contingencia ya ha sido aplicado en otros momentos de emergencia o circunstancias extraordinarias, lo que le da un respaldo administrativo y operativo a la decisión.

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El personal deberá mantenerse disponible por medios electrónicos durante su jornada laboral habitual. Las áreas que, por su naturaleza, requieran atención presencial deberán informarlo electrónicamente a la Secretaría Ejecutiva y operar bajo las instrucciones de su superior jerárquico.

La actividad presencial en el INE se retomará el lunes 13 de julio de 2026, un día después del cierre del Mundial.

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