México

Suman 3 detenidos por la masacre en Puebla que dejó 10 personas asesinadas, entre ellos una bebé

La primera detención fue la de Juan Manuel “N”, sobrino de una de las víctimas

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Imagen nocturna en Puebla: Una casa con cinta "No pasar", una patrulla policial estacionada y tres hombres esposados siendo custodiados por policías con cubrebocas.
Las autoridades mantienen las investigaciones del crimen, el cual se habría originado por un conflicto de tierras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego del multihomicidio de 10 personas en el municipio de Tehuitzingo, Puebla, las autoridades han logrado la detención de tres personas implicadas en el crimen ocurrido el pasado domingo 17 de mayo en una finca.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó a Infobae México que hasta el momento suman tres personas detenidas luego de que este martes se aprehendió a dos más relacionadas con la masacre que dejó tres menores de edad muertos, entre ellos una bebé de un mes de edad.

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Cabe señalar que el primer arresto fue el de Juan Manuel “N”, alias “El Pony”, identificado como sobrino de una de las víctimas mortales que pertenecía a una banda dedicada a la extorsión y robo de ganado.

Durante el informe de su captura, la fiscal del estado, Idamis Pastor Betancourt, reiteró que la principal línea de investigación del crimen es un posible conflicto familiar que cuenta con dos vertientes: una probable venganza del hijo por ingresarlo a un anexo por problemas de drogadicción, así como conflictos familiares por tierras.

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Detenido por masacre en Puebla que dejó 10 muertos
Foto: Fiscalía de Puebla

En entrevista con Azucena Uresti, la fiscal detalló que las dos personas recientemente detenidas también están implicadas en el ataque armado y que no tenían ninguna relación con las víctimas.

Actualmente continúan las investigaciones a través de entrevistas y con el análisis de los teléfonos celulares de estas personas.

*Información en desarrollo...

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