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El pago de la Pensión ISSSTE de junio se adelanta: este día se hará el depósito

El ajuste administrativo permitirá a pensionados planear sus gastos con mayor anticipación y aprovechar servicios digitales para evitar filas y riesgos

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El ISSSTE anunció un adelanto en la fecha de pago de la pensión de junio para todos los jubilados Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
El ISSSTE anunció un adelanto en la fecha de pago de la pensión de junio para todos los jubilados Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció un adelanto en la fecha de pago de la pensión de junio para todos los jubilados, como resultado de un ajuste en su calendario por la coincidencia de los últimos días de mayo con el fin de semana.

Esta actualización facilitará que los beneficiarios tengan acceso a sus recursos antes de lo habitual y les permitirá organizar mejor sus gastos.

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¿Cuándo cae el pago de la Pensión del ISSSTE correspondiente al mes de junio?

Este mes, quienes reciben su pensión a través del ISSSTE podrán disponer del depósito correspondiente al pago de junio desde el viernes 30 de mayo, según el nuevo calendario, lo que les brinda la oportunidad de cubrir sus necesidades financieras en tiempo y forma. El pago mantiene el monto habitual y no están previstos ingresos adicionales.

La institución recordó que no es necesario acudir a sucursales bancarias para retirar efectivo. Recomienda a los pensionados aprovechar la tarjeta de pago en supermercados, farmacias y establecimientos autorizados. Esta medida busca reducir aglomeraciones y posibles riesgos para los adultos mayores, que conforman la mayoría de los beneficiarios de la pensión.

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Pagos de la Pensión del IMSS se harán con normalidad

En contraste, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene sin cambios el calendario de pago de pensiones para este ciclo. De acuerdo con las reglas vigentes, el IMSS realiza el depósito el primer día hábil de cada mes. Como el 1 de junio cae en lunes, los depósitos se efectuarán ese mismo día, aplicando para pensionados de la Ley 73 y Ley 97, y asegurando la regularidad en ambos regímenes.

En caso de que el pago no se refleje en la cuenta bancaria, las autoridades ponen a disposición estos canales de atención:

  • Para pensionados del IMSS: llamar al 800 623 2323, opción 3, o acudir a la Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar correspondiente.
  • Para beneficiarios del ISSSTE: comunicarse al 55 5062 0555 o escribir a los correos institucionales oficiales.

Esta modificación resulta beneficiosa este mes, ya que el pago originalmente programado para el último día hábil previo al inicio de junio permitirá que los recursos estén disponibles antes del nuevo mes.

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Calendario completo de pagos de ISSSTE

El depósito de la pensión o jubilación se efectúa de forma automática en la cuenta bancaria asignada a cada beneficiario, lo que permite acceso seguro e inmediato a los recursos. El calendario anual del ISSSTE especifica las fechas de dispersión, lo que contribuye a una administración eficiente del dinero para quienes reciben este beneficio.

  • Enero: 2 de enero
  • Febrero: 30 de enero
  • Marzo: 27 de febrero
  • Abril: 27 de marzo
  • Mayo: 29 de abril
  • Junio: 29 de mayo
  • Julio: 30 de junio
  • Agosto: 30 de julio
  • Septiembre: 28 de agosto
  • Octubre: 30 de septiembre
  • Noviembre: 29 de octubre
  • Diciembre: 27 de noviembre

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