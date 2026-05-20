Cómo preparar un desayuno saludable de quelites y huevo

El aroma verde y fresco de los quelites recién salteados es un clásico en la cocina mexicana rural y urbana. El guiso de quelites con huevo es una receta sencilla, nutritiva y de gran valor cultural, perfecta para desayuno, almuerzo o cena liviana. Los quelites, como quintonil, pápalo o verdolaga, aportan fibra, hierro y vitaminas, y el huevo suma proteína de alta calidad.
Este plato es rendidor, económico y se adapta a lo que haya en la temporada. Se puede acompañar con tortillas de maíz, salsa casera o simplemente disfrutar solo.
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Receta de guiso de quelites con huevo
El guiso de quelites con huevo se prepara salteando los quelites frescos con cebolla y ajo, y ligando todo con huevo batido. Se puede comer caliente o a temperatura ambiente, y es ideal para cualquier comida del día.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de quelites frescos (quintonil, verdolaga, pápalo, huauzontle o mezcla)
- 4 huevos
- 1/2 cebolla blanca picada fina
- 1 diente de ajo picado
- 2 cucharadas de aceite de oliva o vegetal
- Sal y pimienta a gusto
- Chile serrano picado (opcional, para un toque picante)
- 1 tomate rojo picado (opcional)
Cómo hacer guiso de quelites con huevo, paso a paso
- Lavar y desinfectar los quelites. Picar en trozos grandes si las hojas son muy grandes.
- Calentar el aceite en sartén amplia y saltear la cebolla y el ajo hasta transparentar.
- Agregar el chile y el tomate (si se usa), cocinar 2 minutos.
- Añadir los quelites y saltear 2-3 minutos, hasta que reduzcan volumen y estén tiernos pero verdes.
- Batir ligeramente los huevos con sal y pimienta.
- Verter los huevos batidos sobre los quelites y mezclar suavemente, cocinando a fuego bajo hasta que el huevo esté cuajado pero jugoso.
- Servir caliente, acompañado de tortillas y salsa casera.
Consejos técnicos:
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- No sobrecocines los quelites para que no pierdan color ni nutrientes.
- Podés sumar queso fresco desmoronado al final.
- Si usás huauzontle, conviene blanquearlo antes para quitarle amargor.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 3 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 120 kcal
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 5 gr
- Proteínas: 8 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 2 días, en recipiente bien cerrado. No apto para freezer.
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