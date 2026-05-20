México

Cómo preparar un desayuno saludable de quelites y huevo

Te decimos cómo realizarlos desde casa de forma sencilla

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Sartén de hierro fundido con un guiso verde de quelites, tres huevos fritos con yemas amarillas y claras blancas, decorado con hojas verdes. Al lado, una pila de tortillas.
Un guiso de quelites con tres huevos apenas cuajados y decorado con hojas frescas se presenta en una sartén de hierro fundido, acompañado de una pila de tortillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma verde y fresco de los quelites recién salteados es un clásico en la cocina mexicana rural y urbana. El guiso de quelites con huevo es una receta sencilla, nutritiva y de gran valor cultural, perfecta para desayuno, almuerzo o cena liviana. Los quelites, como quintonil, pápalo o verdolaga, aportan fibra, hierro y vitaminas, y el huevo suma proteína de alta calidad.

Este plato es rendidor, económico y se adapta a lo que haya en la temporada. Se puede acompañar con tortillas de maíz, salsa casera o simplemente disfrutar solo.

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Receta de guiso de quelites con huevo

El guiso de quelites con huevo se prepara salteando los quelites frescos con cebolla y ajo, y ligando todo con huevo batido. Se puede comer caliente o a temperatura ambiente, y es ideal para cualquier comida del día.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  1. 2 tazas de quelites frescos (quintonil, verdolaga, pápalo, huauzontle o mezcla)
  2. 4 huevos
  3. 1/2 cebolla blanca picada fina
  4. 1 diente de ajo picado
  5. 2 cucharadas de aceite de oliva o vegetal
  6. Sal y pimienta a gusto
  7. Chile serrano picado (opcional, para un toque picante)
  8. 1 tomate rojo picado (opcional)
Ingredientes frescos en una tabla de cortar: quelites, ajo entero y en dientes, cebollas, chiles verdes y rojos rebanados, y huevos en un tazón.
Una variedad de ingredientes frescos, incluyendo quelites, huevos, cebolla, ajo y chiles, preparados en mise en place sobre una tabla de cortar blanca listos para cocinar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer guiso de quelites con huevo, paso a paso

  1. Lavar y desinfectar los quelites. Picar en trozos grandes si las hojas son muy grandes.
  2. Calentar el aceite en sartén amplia y saltear la cebolla y el ajo hasta transparentar.
  3. Agregar el chile y el tomate (si se usa), cocinar 2 minutos.
  4. Añadir los quelites y saltear 2-3 minutos, hasta que reduzcan volumen y estén tiernos pero verdes.
  5. Batir ligeramente los huevos con sal y pimienta.
  6. Verter los huevos batidos sobre los quelites y mezclar suavemente, cocinando a fuego bajo hasta que el huevo esté cuajado pero jugoso.
  7. Servir caliente, acompañado de tortillas y salsa casera.

Consejos técnicos:

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  • No sobrecocines los quelites para que no pierdan color ni nutrientes.
  • Podés sumar queso fresco desmoronado al final.
  • Si usás huauzontle, conviene blanquearlo antes para quitarle amargor.
Guiso de quelites y tomate con tres huevos fritos en una sartén de hierro fundido negra. Al lado hay un montón de tortillas de maíz.
Un plato rústico de quelites guisados con tres huevos apenas cuajados en una sartén de hierro fundido, acompañado de tortillas de maíz, ofreciendo una experiencia culinaria auténtica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 3 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 120 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 5 gr
  • Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días, en recipiente bien cerrado. No apto para freezer.

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