Pemex rechaza acusaciones de “maquillar cifras” en sus estados financieros

Pemex responde a críticas y asegura transparencia en sus reportes financieros.

Petróleos Mexicanos, Pemex, respondió a los señalamientos surgidos tras investigaciones periodísticas que exhibieron diferencias entre sus reportes financieros preliminares y los estados auditados entregados posteriormente a autoridades regulatorias.

La empresa afirmó que sus registros contables se realizan conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y explicó que las variaciones entre cifras preliminares y definitivas forman parte de los procesos habituales de cierre financiero y auditoría externa.

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Investigaciones periodísticas señalaron variaciones en cifras reportadas

Las investigaciones compararon los reportes no dictaminados presentados por la petrolera con los estados financieros auditados de distintos años, encontrando diferencias en pérdidas, utilidades y costos operativos.

Pemex asegura que diferencias en cifras forman parte de procesos normales de auditoría. EFE/Mario Guzmán

De acuerdo con la información difundida, algunas cifras finales mostraron resultados distintos a los reportados inicialmente ante organismos financieros y mercados bursátiles.

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Señalamientos expuestos en las investigaciones

Diferencias entre pérdidas reportadas inicialmente y las cifras auditadas finales.

Variaciones en utilidades netas informadas en los estados financieros preliminares.

Cambios en rubros relacionados con costos de ventas , ingresos y gastos operativos .

Reconocimiento de una “ debilidad material ” en controles internos vinculados con registros manuales.

Observaciones de especialistas sobre posibles áreas de mejora en gobernanza y control financiero.

Las inconsistencias señaladas corresponden a ejercicios fiscales de distintos años y administraciones dentro de la empresa productiva del Estado.

Pemex afirma que diferencias corresponden a procesos normales de auditoría

En su respuesta, Pemex explicó que cada año presenta resultados financieros preliminares en febrero y reportes finales auditados en abril, conforme a las obligaciones regulatorias nacionales e internacionales.

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Comunicado oficial de Pemex.

La petrolera detalló que la información es entregada a la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, debido a su participación en mercados internacionales de deuda.

Según la empresa, las diferencias entre reportes preliminares y auditados derivan del cierre de procesos financieros y de la revisión realizada por auditores externos.

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Especialistas analizan controles internos de la petrolera

Especialistas consultados en las investigaciones periodísticas consideraron que las diferencias detectadas reflejan retos en los sistemas de control interno y en algunos procesos contables de la empresa.

Especialistas señalan retos en controles internos y procesos financieros de Pemex. REUTERS/Raquel Cunha

También señalaron que los registros manuales pueden representar áreas vulnerables dentro de la elaboración de estados financieros, particularmente en el registro de costos y operaciones.

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Pemex reconoció en sus reportes la existencia de debilidades materiales en sus controles internos sobre información financiera y señaló que trabaja en medidas para corregirlas.

Pemex destaca compromiso con transparencia y cumplimiento normativo

La empresa sostuvo que la publicación de resultados preliminares y finales forma parte de los mecanismos de transparencia y cumplimiento legal que aplican a las compañías emisoras de deuda.

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Asimismo, reiteró que mantiene el compromiso de fortalecer sus procesos internos, cumplir con las disposiciones regulatorias y continuar con las acciones relacionadas con la política energética del país.