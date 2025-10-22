Diputados rinden homenaje a la Sonora Santanera por sus 70 años de trayectoria

La Cámara de Diputados celebró el setenta aniversario de trayectoria musical de la Sonora Santanera. (Ig: @santaneramx)

En un ambiente lleno de ritmo y aplausos, la Cámara de Diputados celebró este martes 21 de octubre el setenta aniversario de trayectoria musical de la agrupación La Única Internacional Sonora Santanera.

Por invitación del diputado morenista Sergio Mayer Bretón, la legendaria orquesta ofreció un concierto en el auditorio “Aurora Jiménez” del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde legisladores y público disfrutaron de sus más grandes éxitos.

El evento fue catalogado como un homenaje cultural, y varios diputados no dudaron en abandonar la sesión para unirse al baile al compás de la música tropical.

Entre ellos estuvieron Sergio Gutiérrez Luna, Diana Karina Barreras, Francisco Borrego Adame y el propio Sergio Mayer, quienes se dejaron llevar por temas como “Perfume de Gardenias” y “El Mudo”, provocando la ovación de los asistentes.

Durante la ceremonia, los integrantes de la Sonora Santanera recibieron un reconocimiento de manos de Mayer y de Gutiérrez Luna.

Arturo Ortiz Álvarez, representante del grupo, agradeció el homenaje y recordó la importancia de su público en la vigencia del grupo: “Gracias a ustedes hemos llegado a estos 70 años, y sabemos que nuestras canciones han acompañado muchos momentos de alegría”, señaló.

Mayer destacó que la música de la Sonora Santanera “nos hace sentir vivos” y resaltó la relevancia de la agrupación como un referente del orgullo musical mexicano.

Por su parte, Gutiérrez Luna la calificó como “un legado que ha trascendido generaciones”, destacando que sus temas, a diferencia de otros géneros, “no hacen apología del crimen ni del delito”.

La celebración de su 70 aniversario incluye una gira internacional que los llevó a España, Francia, Alemania y otros países europeos, así como la publicación de un álbum conmemorativo titulado “70 ANIVERSARIO” en plataformas como Spotify.

Además, tienen programado un gran concierto en la Arena CDMX el próximo 6 de febrero de 2026.

Cuál es el origen de la Sonora Santanera

La Única Internacional Sonora Santanera fue fundada en 1955 por Carlos Colorado en México. Su nombre se adoptó para diferenciarla de otras agrupaciones surgidas tras conflictos internos, consolidándose como una de las bandas más reconocidas en los géneros tropicales.

Su repertorio abarca boleros, danzón, mambo, cha cha chá, cumbia y rumba, y ha colaborado con artistas destacados, incluyendo la Orquesta Filarmónica de la UNAM y Paquita la del Barrio.

A lo largo de siete décadas, la Sonora Santanera ha recibido múltiples premios, incluido un Grammy Latino, y ha llevado su música a escenarios nacionales e internacionales.

El homenaje en San Lázaro no solo celebró la trayectoria de la agrupación, sino que reafirmó la importancia de la música y de la cultura en México.