México

Diputados rinden homenaje a la Sonora Santanera por sus 70 años de trayectoria

Sergio Mayer fue el encargado de invitar a la agrupación en la Cámara Baja

Por Alexa Cirel

Guardar
La Cámara de Diputados celebró
La Cámara de Diputados celebró el setenta aniversario de trayectoria musical de la Sonora Santanera. (Ig: @santaneramx)

En un ambiente lleno de ritmo y aplausos, la Cámara de Diputados celebró este martes 21 de octubre el setenta aniversario de trayectoria musical de la agrupación La Única Internacional Sonora Santanera.

Por invitación del diputado morenista Sergio Mayer Bretón, la legendaria orquesta ofreció un concierto en el auditorio “Aurora Jiménez” del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde legisladores y público disfrutaron de sus más grandes éxitos.

El evento fue catalogado como un homenaje cultural, y varios diputados no dudaron en abandonar la sesión para unirse al baile al compás de la música tropical.

La Sonora Dinamita tiene programado un gran concierto en la Arena CDMX el próximo 6 de febrero de 2026. (Crédito: Instagram/@sergiomayerb)

Entre ellos estuvieron Sergio Gutiérrez Luna, Diana Karina Barreras, Francisco Borrego Adame y el propio Sergio Mayer, quienes se dejaron llevar por temas como “Perfume de Gardenias” y “El Mudo”, provocando la ovación de los asistentes.

Durante la ceremonia, los integrantes de la Sonora Santanera recibieron un reconocimiento de manos de Mayer y de Gutiérrez Luna.

Arturo Ortiz Álvarez, representante del grupo, agradeció el homenaje y recordó la importancia de su público en la vigencia del grupo: “Gracias a ustedes hemos llegado a estos 70 años, y sabemos que nuestras canciones han acompañado muchos momentos de alegría”, señaló.

La Cámara de Diputados celebró
La Cámara de Diputados celebró el setenta aniversario de trayectoria musical de la Sonora Santanera. (Ig: @santaneramx)

Mayer destacó que la música de la Sonora Santanera “nos hace sentir vivos” y resaltó la relevancia de la agrupación como un referente del orgullo musical mexicano.

Por su parte, Gutiérrez Luna la calificó como “un legado que ha trascendido generaciones”, destacando que sus temas, a diferencia de otros géneros, “no hacen apología del crimen ni del delito”.

La celebración de su 70 aniversario incluye una gira internacional que los llevó a España, Francia, Alemania y otros países europeos, así como la publicación de un álbum conmemorativo titulado “70 ANIVERSARIO” en plataformas como Spotify.

Además, tienen programado un gran concierto en la Arena CDMX el próximo 6 de febrero de 2026.

Cuál es el origen de la Sonora Santanera

La Única Internacional Sonora Santanera fue fundada en 1955 por Carlos Colorado en México. Su nombre se adoptó para diferenciarla de otras agrupaciones surgidas tras conflictos internos, consolidándose como una de las bandas más reconocidas en los géneros tropicales.

La Cámara de Diputados celebró
La Cámara de Diputados celebró el setenta aniversario de trayectoria musical de la Sonora Santanera. (Ig: @santaneramx)

Su repertorio abarca boleros, danzón, mambo, cha cha chá, cumbia y rumba, y ha colaborado con artistas destacados, incluyendo la Orquesta Filarmónica de la UNAM y Paquita la del Barrio.

A lo largo de siete décadas, la Sonora Santanera ha recibido múltiples premios, incluido un Grammy Latino, y ha llevado su música a escenarios nacionales e internacionales.

El homenaje en San Lázaro no solo celebró la trayectoria de la agrupación, sino que reafirmó la importancia de la música y de la cultura en México.

Temas Relacionados

Sonora DinamitaSergio MayerCámara de Diputadosmexico-noticias

Más Noticias

Mantemuertos: la receta viral que reinventa el pan de muerto en versión individual

Cupcakes esponjosos con sabor a azahar, ideales para ofrendas, regalos temáticos o compartir en familia este Día de Muertos

Mantemuertos: la receta viral que

De la fuga de “El Azulito” al escape masivo durante el “Culiacanazo”: la turbia historia del penal de Aguaruto en Sinaloa

El centro penitenciario ha sido escenario de distintos hechos que han marcado la historia de Sinaloa

De la fuga de “El

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que extorsiones del narco elevan hasta 20% el costo de los alimentos

El Consejo también condenó el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán y pidió una estrategia contra la violencia

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que

Descubre el top 10 de lo más visto en Disney+ México que todos están viendo en la plataforma

Disney+ busca mantenerse en el preferencias de sus usuarios a través de estas narrativas

Descubre el top 10 de

Cruz Azul vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

La Máquina recibirá este fin de semana a los Rayados en la cancha de Ciudad Universitaria

Cruz Azul vs Monterrey: precios
MÁS NOTICIAS

NARCO

De la fuga de “El

De la fuga de “El Azulito” al escape masivo durante el “Culiacanazo”: la turbia historia del penal de Aguaruto en Sinaloa

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que extorsiones del narco elevan hasta 20% el costo de los alimentos

La Familia Michoacana busca expandirse con laboratorios de metanfetamina en la Sierra de Guerrero, acusan ejidatarios

Capturan a dos extranjeros con armamento y aseguran un campamento improvisado en Chihuahua

Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa denuncia autogobiernos dentro de los penales

ENTRETENIMIENTO

Descubre el top 10 de

Descubre el top 10 de lo más visto en Disney+ México que todos están viendo en la plataforma

Victoria Ruffo explota contra Vadhir por asegurar que Eugenio Derbez “hizo lo que pudo” en su labor como papá

Las mejores películas de Google México para ver en cualquier momento

La Granja VIP en VIVO: Sergio Mayer Mori confiesa a Teo que lo mandará a él a la prueba de hoy

La Bea de La Granja VIP confesó tener una enfermedad que la llevó a pesar que nadie la iba a querer

DEPORTES

Cruz Azul vs Monterrey: precios

Cruz Azul vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

América vs Puebla EN VIVO minuto a minuto: Se empata el marcador tras la marcación de un penal

México Sub-17 consigue su primera victoria en el Mundial Femenil y se mantiene con vida

Brian Rodríguez renovaría con América hasta 2029 tras meses de negociaciones

David Benavidez confiesa por qué Canelo perdió ante Terence Crawford: “Es algo raro”