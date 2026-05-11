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La canasta básica subió al doble que la inflación en abril de 2026: ¿Qué productos la encarecieron?

El INEGI reporta que la canasta alimentaria subió 8.3% anual en abril de 2026, el doble que la inflación general

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En la primera quincena de febrero de 2026, la inflación anual alcanzó 3.92%, impulsada por aumentos en verduras y tubérculos, según datos del INEGI. (Infobae-Itzallana)
En la primera quincena de febrero de 2026, la inflación anual alcanzó 3.92%, impulsada por aumentos en verduras y tubérculos, según datos del INEGI. (Infobae-Itzallana)

El costo de alimentarse en México se encareció a un ritmo que duplica la inflación general. Así lo revelan las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que este 11 de mayo publicó la actualización de las Líneas de Pobreza correspondientes a abril de 2026.

La canasta alimentaria sube el doble que la inflación

De acuerdo con el reporte, el valor monetario de la canasta alimentaria —referente para medir la pobreza extrema— registró un aumento anual de 8.3%, tanto en zonas rurales como urbanas. La cifra contrasta con la inflación general anual de 4.4% reportada para el mismo mes, lo que significa que los alimentos básicos se encarecieron 3.9 puntos porcentuales por encima del índice general de precios.

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En términos concretos, los umbrales monetarios quedaron así para abril de 2026:

  • Línea de Pobreza Extrema rural: $1,966.06 pesos mensuales por persona
  • Línea de Pobreza Extrema urbana: $2,598.99 pesos mensuales por persona

Estos montos representan el ingreso mínimo necesario para cubrir únicamente los gastos en alimentos.

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La transparencia en los precios de productos básicos se refuerza con la vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor. Foto: (iStock)
La transparencia en los precios de productos básicos se refuerza con la vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor. Foto: (iStock)

El jitomate, el ingrediente más caro de la ecuación

Los datos del INEGI identifican con precisión qué productos jalaron el precio hacia arriba. El jitomate encabeza la lista con un alza anual de 121.1% en su precio, convirtiéndose en el rubro de mayor incidencia tanto en el campo como en las ciudades.

En el ámbito rural, los tres productos con mayor impacto en el encarecimiento de la canasta fueron:

  • Jitomate: incidencia relativa de 45.4%
  • Alimentos y bebidas fuera del hogar: 17.9%
  • Chile: 9.0% (con un alza anual en precio de 59.8%)

En el ámbito urbano, el podio cambió ligeramente:

  • Jitomate: incidencia relativa de 32.4%
  • Alimentos y bebidas fuera del hogar: 25.1%
  • Papa: 9.0% (con un alza anual de 49.3%)

Comer fuera del hogar, cada vez más caro

Un elemento destacado en el reporte es el peso creciente del rubro “alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar”, que incluye desayunos, comidas y cenas en establecimientos. Este concepto registró un alza anual de 6.8% y se posicionó como el segundo factor de mayor incidencia en las ciudades, donde las personas destinan una proporción más alta de su gasto alimentario a comer fuera.

Un informe reciente de la ANPEC revela que los consumidores deben desembolsar una suma mayor para cubrir necesidades alimentarias, mientras que familias numerosas enfrentan un gasto mensual considerable según parámetros oficiales.
Un informe reciente de la ANPEC revela que los consumidores deben desembolsar una suma mayor para cubrir necesidades alimentarias, mientras que familias numerosas enfrentan un gasto mensual considerable según parámetros oficiales.

La pobreza también se mide más allá del plato

Las Líneas de Pobreza por Ingresos —que suman a la canasta alimentaria los gastos en bienes y servicios no alimentarios como transporte, educación y cuidados personales— también registraron aumentos superiores a la inflación general:

  • Ámbito rural: $3,572.47 pesos mensuales (alza anual de 6.3%)
  • Ámbito urbano: $4,954.23 pesos mensuales (alza anual de 5.7%)

En ambos casos, el transporte público figuró entre los rubros no alimentarios de mayor incidencia. En las ciudades se sumó la educación, cultura y recreación, mientras que en el campo destacaron los cuidados personales.

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