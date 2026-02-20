México

Ramón Ayala y su hijo enfrentan demanda civil y acusaciones de supuesto asalto sexual en EEUU

El proceso legal fue iniciado por un extrabajador en el condado de Hidalgo, Texas

Ramón Ayala en el Arre.
Ramón Ayala y su hijo, Ramón Ayala Jr., enfrentan una demanda conjunta por supuesto asalto sexual y omisipon de responsabilidad en contra de un expleado de su compañía, Liram L.C.C.

Detalles del proceso, abierto en el condado de Hidalgo, Texas, fueron filtrados a medios locales. En su acusación, John Doe —figura legal que salvaguarda la identidad del demandante— señala a Ramón Ayala Jr., mánager de la agrupación Ramón Ayala y los Bravos del Norte, de haber cometido múltiples abusos de índole sexual entre 2024 y 2025, tiempo en el que prestó sus servicios a Liram L.C.C como fotógrafo y videoasta durante una extensa gira por Estados unidos.

Detalles de la demanda

Crystal de Toro, una de las abogadas de la presunta víctima, declaró al programa Al rojo vivo que solicitan una compensación económica de superior a los 25 millones de dólares como reparación del daño por una serie de abusos y humillaciones.

“Nuestro cliente fue contratado para realizar su trabajo profesional y, en lugar de encontrar un ambiente seguro, fue sometido a actos sexuales no consentidos, humillación y abuso de autoridad”.

El programa tuvo acceso a la demanda y documentos aportados por la defensa legal del extrabajador. Además de testimonios, se incluyeron fotografías de Ramón Ayala Jr. paseándose con poca ropa por el interior de un autobús de la agrupación. En otra imagen, sostiene una bolsa con polvo blanco.

Entre los hechos narrados explicitamente por el demandante, destaca un incidente ocurrido en 2025 donde habría sido sometido contra su voluntad por Ayala Jr.

Crystal del Tore, con cabello
Ramón Ayala acusa a medios de actuar con dolo

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, Ramón Ayala confirmó que enfrenta un proceso legal, pero acusó a los medios de información de intentar establecer una narrativa negativa en su contra.

“Vivimos en un mundo donde la libertad de expresión es para todos, lastimosamente en afán de obtener atención, reconocimiento ó remuneraciones económicas; algunas personas sin fundamento intentan sacar ventaja y manchar el legado de un artista que salió de la nada con humildad, esfuerzo y sacrificio”.

Ayala subraya que por sugerencia de sus abogados, no dará entrevistas sobre el caso. No obstante, envía un mensaje a quienes buscan afectar su imagen y la de su familia: “A mis detractores, como sostén de mi hogar y Padre de Familia les deseo Paz en sus corazones porque quien malsanamente actúa por beneficios económicos a costa del dolor ajeno nesecita mucho del Amor de Dios”.

Ramón Ayala agradece el apoyo
Por su parte, la abogada Crystal de Toro negó señalamientos y recalcó la responsabilidad de Ramón Ayala y de su empresa: “Este caso no se trata solamente de música, ni de trayectoria artística, se trata de responsabilidad y supervisión y proteger la dignidad humana”.

La demanda contra “El Rey del Acordeón” se da un año después de anunciar una gira de despedida que incluiría presentaciones en Estados Unidos y México.

