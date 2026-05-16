Al menos 8 muertos y 25 heridos tras choque de tren y autobús que se incendió en Bangkok

Bangkok, 16 may (EFE).- Al menos ocho personas murieron y otras 25 resultaron heridas este sábado después de que un tren de carga colisionara con un autobús de transporte público, que posteriormente se incendió, en un accidente múltiple ocurrido en un céntrico distrito de Bangkok, informaron las autoridades.

El centro de mando de emergencias y bomberos de Bangkok, conocido como The Phraram Command, indicó en un primer reporte que el siniestro ocurrió hacia las 15.51 hora local (08.51 GMT) en la carretera Asoke-Dindang, en el distrito capitalino de Ratchathewi.

PUBLICIDAD

Según las autoridades, en el accidente se vieron involucrados "un tren, un autobús público, automóviles y motocicletas", mientras equipos de bomberos y rescate acudieron al lugar para sofocar las llamas y asistir a las víctimas.

El centro de mando de emergencias y bomberos señaló inicialmente que el fuego seguía propagándose y que se escuchaban explosiones intermitentes en la zona, presuntamente causadas por el impacto y el incendio de varios vehículos.

PUBLICIDAD

En una actualización posterior, el organismo confirmó el hallazgo de dos cuerpos adicionales dentro del autobús calcinado, lo que elevó el balance preliminar de víctimas, que posteriormente fue actualizado a ocho fallecidos y 25 heridos, según las autoridades y medios locales.

El diario tailandés The Nation informó de que el tren de carga impactó contra el autobús cerca de la estación Makkasan de la línea ferroviaria que va al aeropuerto, provocando que el vehículo quedara envuelto en llamas y que otros automóviles y motocicletas resultaran dañados.

PUBLICIDAD

Equipos de rescate trabajaron durante varias horas para evacuar a los heridos y recuperar cuerpos atrapados entre los restos del autobús, mientras los bomberos lograron controlar el incendio.

Las autoridades mantienen acordonada la zona y continúan investigando las causas del accidente. EFE

PUBLICIDAD