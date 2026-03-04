México

Hígado graso, hepatitis y cirrosis: qué es cada una y cuál es más grave

Tres diagnósticos presentan consecuencias radicalmente distintas según su avance y tipo

Tres enfermedades hepáticas comunes y cómo distinguirlas.

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. Participa en funciones esenciales como la desintoxicación de sustancias, la producción de bilis para la digestión y la síntesis de proteínas.

Sin embargo, diversas enfermedades pueden afectar su funcionamiento. Entre las más comunes se encuentran la hepatitis, la cirrosis y el hígado graso. Aunque están relacionadas con el mismo órgano, no son lo mismo y presentan diferencias importantes en causas, evolución y gravedad.

Hepatitis: inflamación del hígado

La hepatitis es, en términos simples, la inflamación del hígado. Puede ser causada por virus (como los de la hepatitis A, B o C), consumo excesivo de alcohol, medicamentos, toxinas o enfermedades autoinmunes. Existen casos agudos, que duran pocas semanas, y crónicos, cuando la inflamación persiste por más de seis meses.

Las revisiones médicas periódicas son clave en el bienestar del hígado.

Los síntomas pueden incluir cansancio, fiebre, náuseas, dolor abdominal, coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia) y orina oscura. En algunos casos, especialmente en etapas iniciales, puede no presentar síntomas evidentes. Cuando la hepatitis se detecta y trata oportunamente, es posible evitar daños permanentes. Sin embargo, si la inflamación se mantiene durante años, puede evolucionar hacia complicaciones más graves.

Hígado graso: acumulación de grasa

El hígado graso, también conocido como esteatosis hepática, ocurre cuando se acumula grasa en las células hepáticas. Puede estar relacionado con el consumo excesivo de alcohol (hígado graso alcohólico) o con factores metabólicos como obesidad, diabetes, colesterol alto y sedentarismo (hígado graso no alcohólico).

En la mayoría de los casos, el hígado graso no causa síntomas claros y suele detectarse en estudios de rutina, como análisis de sangre o ultrasonidos. Aunque en etapas iniciales puede revertirse con cambios en la alimentación, pérdida de peso y ejercicio, si no se controla puede provocar inflamación (esteatohepatitis) y, con el tiempo, derivar en fibrosis o cirrosis.

Cirrosis: daño permanente y cicatrización

La cirrosis es una etapa avanzada de daño hepático. Se produce cuando el hígado ha sufrido inflamación o agresiones constantes durante años, lo que provoca la formación de tejido cicatricial (fibrosis). Este tejido reemplaza al tejido sano e impide que el órgano funcione correctamente.

De la inflamación al daño irreversible: cómo evolucionan las enfermedades del hígado.

Las causas más frecuentes de cirrosis incluyen hepatitis crónica (especialmente B y C), consumo prolongado de alcohol y enfermedad por hígado graso avanzado. A diferencia del hígado graso simple o de la hepatitis en etapas tempranas, la cirrosis es irreversible. Sus síntomas pueden incluir hinchazón abdominal, sangrados, fatiga extrema, pérdida de peso y complicaciones graves como insuficiencia hepática.

La principal diferencia entre estas tres afecciones radica en el tipo y grado de daño. La hepatitis es inflamación; el hígado graso es acumulación de grasa que puede ser reversible; y la cirrosis es daño crónico y permanente con cicatrización del tejido hepático.

En muchos casos, estas enfermedades están relacionadas entre sí. Un hígado graso no tratado puede evolucionar a inflamación y posteriormente a cirrosis. De igual forma, una hepatitis crónica puede progresar a daño irreversible si no recibe atención médica.

La prevención es clave. Mantener un peso saludable, evitar el consumo excesivo de alcohol, vacunarse contra hepatitis A y B, y realizar chequeos médicos periódicos son medidas fundamentales para proteger la salud hepática. Detectar a tiempo cualquier alteración puede marcar la diferencia entre un problema reversible y una enfermedad grave.

